Đi ngược xu hướng sau scandal, Đặng Luân âm thầm rút khỏi showbiz, sống kín tiếng, tập trung kinh doanh

Khác với một số ngôi sao khác thường gây chú ý với hi vọng có thể trở lại showbiz sau scandal, Đặng Luân lại lựa chọn lặng lẽ rút lui khỏi ngành giải trí, tập trung hơn cho việc phát triển sự nghiệp kinh doanh của mình.

Sau scandal trốn thuế nghiêm trọng, Đặng Luân đã phải đối mặt với việc bị cấm sóng trên các chương trình truyền hình. Khác với một số ngôi sao khác thường gây chú ý với hi vọng có thể trở lại, mỹ nam Hương Mật Tựa Khói Sương lại lựa chọn cho mình hướng đi khác đó là lặng lẽ rút lui khỏi ngành giải trí, tập trung hơn cho việc phát triển sự nghiệp kinh doanh của mình.

Sau scandal trốn thuế nghiêm trọng, Đặng Luân đã phải đối mặt với việc bị cấm sóng trên các chương trình truyền hình - Ảnh: Internet

Trong thời gian qua, Đặng Luân vẫn luôn tập trung điều hành cũng như phát triển kinh doanh chuỗi thương hiệu nhà hàng lẩu và quán trà sữa của mình. Ngoài ra, truyền thông xứ Trung cũng đưa tin cho biết anh chàng gần đây còn kinh doanh thêm các mặt hàng mới như bánh Trung thu, trà và nguyên liệu nấu lẩu trên mạng xã hội. Theo đó, các fan của nam diễn viên sau khi biết tin cũng đã mua hàng ủng hộ, góp phần tăng thu nhập cho thần tượng của mình.

Thay vì dùng chiêu trò để gây chú ý, thử vận may biết đâu có cơ hội quay trở lại làng giải trí, Đặng Luân lại lựa chọn cho mình cuộc sống kín tiếng hơn, kiếm tiền chân chính thông qua việc kinh doanh. Thậm chí trong các lần hiếm hoi xuất hiện tại sân bay hay trước công chúng, mỹ nam Hương Mật Tựa Khói Sương đều ăn mặc rất kín, đội mũ và đeo khẩu trang che kín mặt, cúi đầu và tránh né ống kính, chỉ nhận thư thay vì giao tiếp với người hâm mộ.

Đặng Luân lại lựa chọn cho mình cuộc sống kín tiếng hơn, kiếm tiền chân chính thông qua việc kinh doanh - Ảnh: Internet

Trước đó vào tháng 3, Cục Thuế Thượng Hải thông báo Đặng Luân trốn thuế, kết quả là anh chàng bị xóa tên khỏi hàng loạt tác phẩm, sự nghiệp cũng theo đó nhanh chóng sụp đổ chỉ trong một ngày. Việc nam diễn viên bị cấm sóng và rút khỏi giới giải trí đã khiến khán giả không khỏi tiếc nuối cho nam nghệ sĩ tài năng lẫn nhan sắc đều có đủ.

Rộ tin 'Dạ Lữ Nhân' của Đặng Luân và Nghê Ni sẽ quay lại và thay nam chính? Tính tới thời điểm hiện tại, bộ phim 'Dạ Lữ Nhân' dù đóng máy đã lâu nhưng liệu có được lên sóng hay không vẫn là câu hỏi chưa có câu trả lời. Nguyên nhân xuất phát từ việc nam chính Đặng Luân vướng phải scandal trốn thuế.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/di-nguoc-xu-huong-sau-scandal-dang-luan-am-tham-rut-khoi-showbiz-song-kin-tieng-tap-trung-kinh-doanh-496511.html