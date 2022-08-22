Cuộc sống của Đặng Luân sau 5 tháng bị 'cấm sóng' khỏi làng giải trí Hoa ngữ

Đặng Luân hiện không còn nuôi hy vọng trở lại ngành giải trí sau bê bối trốn thuế.

Đặng Luân sinh năm 1992, là ngôi sao truyền hình được yêu thích tại Trung Quốc. Từ năm 2018, sau thành công của bộ phim Hương mật tựa khói sương, Đặng Luân vươn lên trở thành sao hạng A. Trước bê bối trốn thuế, tương lai sự nghiệp của nam diễn viên được đánh giá là đang rộng mở.

Vào ngày 22/8, 163 đưa tin, Đặng Luân không còn nuôi hy vọng trở lại ngành giải trí sau bê bối trốn thuế. Nam diễn viên tập trung điều hành, phát triển kinh doanh nhà hàng lẩu và quán trà sữa trong thời gian qua. Hiện tại, thu nhập của anh hoàn toàn dựa vào lĩnh vực F&B.

Cụ thể, Đặng Luân mới đây đã rao bán bánh Trung thu, trà và nguyên liệu nấu lẩu trên mạng xã hội để tăng nguồn thu nhập. Người hâm mộ ngôi sao Hương mật tựa khói sương cho biết đã mua hàng ủng hộ cho cuộc sống mới, việc làm kiếm tiền chân chính của thần tượng.

Kể từ sau khi rời làng giải trí Hoa ngữ, Đặng Luân có cuộc sống vô cùng kín tiếng. Anh không dùng chiêu trò để thử vận may, gây sự chú ý trong dư luận. Trong những lần xuất hiện trước công chúng, Đặng Luân luôn cúi đầu, không giao tiếp với người hâm mộ và tránh né ống kính.

Trước đó, vào ngày 16/3, Cục Thuế Thượng Hải thông báo Đặng Luân trốn thuế, phải nộp phạt 16,6 triệu USD. Do vi phạm pháp luật, Đặng Luân bị xóa tên khỏi loạt tác phẩm đưa anh tới đỉnh cao danh tiếng như Hương mật tựa khói sương, Nghìn lẻ một đêm, Bởi vì được gặp em, Người bạn thật sự của tôi... 17 nhãn hàng hủy hợp đồng quảng cáo với nam diễn viên. Anh bị cấm sóng vô thời hạn, phải dừng hoạt động nghệ thuật.

Sự nghiệp của Đặng Luân bị sụp đổ chỉ trong vài giờ. Nguồn tin từ ngành giải trí chia sẻ với Sohu, nam diễn viên ước tính thiệt hại hơn 300 triệu NDT (47,2 triệu USD). Số tiền đền bù cho đối tác lớn từng khiến Đặng Luân chật vật xoay xở.

Rộ tin 'Dạ Lữ Nhân' của Đặng Luân và Nghê Ni sẽ quay lại và thay nam chính? Tính tới thời điểm hiện tại, bộ phim 'Dạ Lữ Nhân' dù đóng máy đã lâu nhưng liệu có được lên sóng hay không vẫn là câu hỏi chưa có câu trả lời. Nguyên nhân xuất phát từ việc nam chính Đặng Luân vướng phải scandal trốn thuế.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cuoc-song-cua-dang-luan-sau-5-thang-bi-cam-song-khoi-lang-giai-tri-hoa-ngu-494424.html