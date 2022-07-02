Tiết lộ tình hình hiện tại của Đặng Luân sau bê bối trốn thuế

Mới đây, truyền thông xứ Trung cho biết diễn viên Đặng Luân hiện đang có mặt tại Hoành Điếm, Chiết Giang.

Vào ngày 2/7, Sina đưa tin, nam diễn viên saocó mặt tại Hoành Điếm, Chiết Giang. Anh đến đây để giải quyết công việc với đối tác. Đồng thời, truyền thông cũng bắt gặp hình ảnh của những người hâm mộ đứng chờ tại sân bay để gửi thư cho nam diễn viên.

Đây là lần hiếm hoi Đặng Luân xuất hiện công khai sau bê bối trốn thuế. Tuy nhiên, anh cúi đầu trong lúc đi ra xe, không giao tiếp với người hâm mộ và tránh né ống kính.

Do vi phạm pháp luật, Đặng Luân bị xóa tên khỏi loạt tác phẩm đưa anh tới đỉnh cao danh tiếng như Hương mật tựa khói sương, Nghìn lẻ một đêm, Bởi vì được gặp em, Người bạn thật sự của tôi... 17 nhãn hàng hủy hợp đồng quảng cáo với nam diễn viên. Cho tới thời điểm hiện tại, nam diễn viên vẫn "bặt vô âm tín" sau khi bị phanh phui hành vi trốn thuế.

Trước đó, vào ngày 16/3, Cục Thuế Thượng Hải thông báo Đặng Luân trốn thuế, phải nộp phạt 16,6 triệu USD . Ngoài ra, nguồn tin từ ngành giải trí chia sẻ với Sohu, nam diễn viên ước tính thiệt hại hơn 300 triệu NDT ( 47,2 triệu USD ).

Một số nguồn tin cho biết Đặng Luân chịu áp lực lớn. Nam diễn viên xoay xở tiền bạc để đền bù hợp đồng cho đối tác. Theo Sohu, Đặng Luân đang cố gắng duy trì hoạt động của nhà hàng lẩu và tiệm trà sữa. Đây được coi là "cần câu cơm" của nam nghệ sĩ sau khi bị cấm sóng.

Lý do thật sự phía sau việc Đặng Luân bị tố trốn thuế Làng giải trí xứ Trung hiện đang xôn xao với lý do thật sự đằng sau việc nam diễn viên Đặng Luân bị điều tra tội trốn thuế mà không hề được thông báo trước.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tiet-lo-tinh-hinh-hien-tai-cua-dang-luan-sau-be-boi-tron-thue-480330.html