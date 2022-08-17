Rộ tin 'Dạ Lữ Nhân' của Đặng Luân và Nghê Ni sẽ quay lại và thay nam chính?

Sao quốc tế 17/08/2022 16:30

Tính tới thời điểm hiện tại, bộ phim 'Dạ Lữ Nhân' dù đóng máy đã lâu nhưng liệu có được lên sóng hay không vẫn là câu hỏi chưa có câu trả lời. Nguyên nhân xuất phát từ việc nam chính Đặng Luân vướng phải scandal trốn thuế.

Vào cuối tháng 7 năm ngoái, bộ phim Dạ Lữ Nhân lấy đề tài Dân Quốc được chính thức khởi quay. Bộ phim đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả bởi sở hữu dàn cast chính là hai diễn viên không chỉ có giá trị nhan sắc cao mà còn diễn xuất tốt, lại có hình tượng sát với nguyên tác là Đặng LuânNghê Ni. Tính tới thời điểm hiện tại, bộ phim dù đóng máy đã lâu nhưng liệu có được lên sóng hay không vẫn là câu hỏi chưa có câu trả lời.

Rộ tin 'Dạ Lữ Nhân' của Đặng Luân và Nghê Ni sẽ quay lại và thay nam chính? - Ảnh 1
'Dạ Lữ Nhân' đóng máy đã lâu vẫn chưa có cơ hội lên sóng - Ảnh: Internet

 

Nguyên nhân xuất phát từ việc nam chính Đặng Luân vướng phải scandal trốn thuế, từ đó dường như rút hẳn khỏi giới giải trí. Do vi phạm pháp luật, Đặng Luân đã bị xóa tên khỏi loạt tác phẩm đưa anh tới đỉnh cao danh tiếng như Hương mật tựa khói sương, Nghìn lẻ một đêm, Bởi vì được gặp em, Người bạn thật sự của tôi... Các cơ quan quản lý nghệ thuật Trung Quốc từng ra tuyên bố sẽ không trao cơ hội cho nghệ sĩ vướng bê bối, do đó, sự nghiệp diễn xuất của Đặng Luân cũng bị khép lại. Những bộ phim có sự tham gia của nam diễn viên chưa lên sóng cũng gần như phải chịu số phận “đắp chiếu” bởi chính bản thân anh cũng đang bị cấm sóng tại Trung Quốc.

Rộ tin 'Dạ Lữ Nhân' của Đặng Luân và Nghê Ni sẽ quay lại và thay nam chính? - Ảnh 2
Nam chính Đặng Luân bị cấm sóng ảnh hưởng đến bộ phim - Ảnh: Internet

 

Mặt khác, cũng có một số thông tin lan truyền cho biết đội ngũ sản xuất Dạ Lữ Nhân hiện đang xem xét phương án thay thế nam chính. Tuy nhiên, việc lựa chọn diễn viên thay thế vẫn là vấn đề khá khó bởi Đặng Luân được cho là lựa chọn hoàn hảo nhất cho vai diễn, khó kiếm được ai phù hợp như anh. Hơn nữa phim hiện cũng đã quay xong nên vấn đề thay thế nam chính chắc chắn sẽ tốn khoản vốn không hề nhỏ, ngoài ra còn cần sắp xếp lịch trình phù hợp với nữ chính Nghê Ni trong trường hợp cần quay cảnh bổ sung.

Rộ tin 'Dạ Lữ Nhân' của Đặng Luân và Nghê Ni sẽ quay lại và thay nam chính? - Ảnh 3
Phần lớn đều rất mong đợi dự án này có thể lên sóng, đặc biệt bày tỏ hi vọng nam chính vẫn sẽ do Đặng Luân đảm nhận - Ảnh: Internet

 

Được biết, Dạ Lữ Nhân có kịch bản chuyển thể từ tiểu thuyết Vị Khách Lúc Nửa Đêm của tác giả Triệu Hi Chi kể về cuộc gặp gỡ kỳ lạ giữa một luật sư thời dân quốc tên Thịnh Thanh Nhượng (Đặng Luân) và Tống Anh (Nghê Ni) - nữ pháp y thời hiện đại. Vào đúng 10 giờ đêm mỗi ngày, Thịnh Thanh Nhượng sẽ xuyên không đến thời hiện đại để gặp Tống Anh, sau đó ra về vào 6 giờ sáng hôm sau. Cả hai dần tìm hiểu và quen thuộc với việc sống chung cùng đối phương , tạo nên câu chuyện tình yêu xuyên không lãng mạn và kích thích. Tuy nhiên song song với điều đó , họ cũng phải đối mặt với những trắc trở khác như sự biến đổi của thời cuộc, chiến tranh thời dân quốc, sự khác biệt trong nhịp sống khi có sự can thiệp của công nghệ thông tin.

Nhìn chung trong tương lai, liệu Dạ Lữ Nhân có được lên sóng hay không vẫn là điều rất khó dự đoán. Về phía khán giả, phần lớn đều rất mong đợi dự án này có thể lên sóng, đặc biệt bày tỏ hi vọng nam chính vẫn sẽ do Đặng Luân đảm nhận .

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Từ khóa:   Đặng Luân Nghê Ni sao hoa ngữ sao châu á cbiz

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