Thì ra đây là lý do Đặng Luân phải lòng vợ sắp cưới, xinh đẹp, hiểu chuyện, bên cạnh mỹ nam lúc khó khăn?

Ngay khi Đặng Luân được đồn đoán chuẩn bị kết hôn, trên Weibo lại lan truyền 1 bài đăng tiết lộ lý do khiến Đặng Luân phải lòng vợ sắp cưới.

Đặng Luân là một trong những gương mặt điển trai của làng giải trí Hoa Ngữ, sở hữu lượng fan nữ đông đảo. Sau scandal trốn thuế, Đặng Luân biến mất khỏi giới giải trí, những thông tin về nam diễn viên rất hiếm hoi. Sau scandal trốn thuế, Đặng Luân biến mất khỏi giới giải trí, những thông tin về nam diễn viên rất hiếm hoi - Ảnh: Internet Tuy nhiên, gần đây, Đặng Luân được đồn đoán chuẩn bị kết hôn. Theo đó, vợ sắp cưới của anh được cư dân mạng Châu Á ráo riết “truy lùng”. Theo đó, cư dân mạng xôn xao trước tin đồn Đặng Luân sẽ cưới vợ ngoài ngành giải trí. Mới đây, trên Weibo lại lan truyền 1 bài đăng khác của blogger tiết lộ lý do khiến Đặng Luân phải lòng vợ sắp cưới.

Đặng Luân được đồn đoán chuẩn bị kết hôn - Ảnh: Internet Theo đó, nguồn tin cho biết bạn gái của Đặng Luân là một người vô cùng xinh đẹp và hiểu chuyện. Cô đã sát cánh cùng Đặng Luân trong những lúc anh gặp khó khăn nhất nên tình cảm của hai người được cho là vô cùng sâu đậm. Ngay dưới bài đăng, khán giả tiếp thêm lời của blogger rằng thời điểm khó khăn trong đời Đặng Luân chắc chắn có liên quan đến lùm xùm trốn thuế của anh. Đa phần công chúng đều cảm thấy hạnh phúc thay Đặng Luân và cho rằng anh đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Ngoài ra, nhiều khán giả vẫn cảm thấy tiếc cho sự vắng mặt của anh khỏi Cbiz vì scandal trong quá khứ. Họ kỳ vọng nam diễn viên sẽ sớm quay lại với nghiệp diễn để tiếp tục mang đến cho công chúng những vai diễn chất lượng.

-“Vậy thì mừng cho anh, hôm trước tôi vừa tự hỏi: "Người con gái xuất sắc thế nào sẽ lọt vào mắt xanh của Đặng Luân?" -“Ước gì Đặng Luân kết hôn xong rồi quay lại đóng phim” -“Nếu thật thì cũng cảm ơn cô ấy vì đã bên cạnh anh lúc khó khăn” Đa phần công chúng đều cảm thấy hạnh phúc thay Đặng Luân và cho rằng anh đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình - Ảnh: Internet Hiện tại, phía Đặng Luân vẫn chưa có xác nhận về tin đồn mỹ nam chuẩn bị kết hôn. Các fan hâm mộ vẫn ráo riết mong chờ thông tin chính thức và mong muốn Đặng Luân sẽ luôn có được hạnh phúc trong cuộc sống.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thi-ra-day-la-ly-do-dang-luan-phai-long-vo-sap-cuoi-xinh-dep-hieu-chuyen-ben-canh-my-nam-luc-kho-khan-506919.html