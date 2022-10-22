Vận xui đeo bám, nhà hàng của Đặng Luân vướng phải một vụ kiện tranh chấp khiến fan lo lắng?

Sao quốc tế 22/10/2022 11:43

Sau scandal trốn thuế, Đặng Luân quyết định rút khỏi làng giải trí, tập trung vào công việc kinh doanh. Tuy nhiên, mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin thương hiệu lẩu Hỏa Xã của Đặng Luân đang vướng phải một vụ kiện tranh chấp.

Đặng Luân là một trong những mỹ nam từng được săn đón hàng đầu của làng giải trí xứ Trung với hàng loạt những tác phẩm ăn khách. Khi vướng scandal trốn thuế, sự nghiệp diễn xuất của Đặng Luân tụt dốc không phanh, hàng loạt tác phẩm bị xóa tên và gần như không thể trở lại phim ảnh. Sự việc này khiến khán giả không khỏi tiếc nuối cho nam diễn viên vì tài năng lẫn nhan sắc đều có đủ.

Vận xui đeo bám, nhà hàng của Đặng Luân vướng phải một vụ kiện tranh chấp khiến fan lo lắng? - Ảnh 1
Sau scandal trốn thuế, Đặng Luân rút khỏi làng giải trí, tập trung kinh doanh nhà hàng - Ảnh: Internet

Sau khi quyết định rút khỏi làng giải trí, Đặng Luân tập trung vào công việc kinh doanh. Được biết, mỹ nam có một chuỗi nhà hàng Hỏa Xã, cũng là nguồn thu nhập lớn nhất của anh.

Tuy nhiên, mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin về việc thương hiệu lẩu Hỏa Xã của Đặng Luân đang vướng phải một vụ kiện tranh chấp. Cụ thể, công ty TNHH Quản lý Ẩm thực Hỏa Xã Bắc Kinh được thành lập bởi Đặng Luân gần đây đã bị khởi tố vì tranh chấp hợp đồng mua bán. Theo đó, phiên tòa xét xử được tiết lộ sẽ diễn ra vào tháng 11 tới đây. Được biết từ những ngày đầu tiên, Hỏa Xã cũng là chuỗi nhà hàng do Đặng Luân bắt tay mở cùng một người bạn thân từ nhỏ.

Vận xui đeo bám, nhà hàng của Đặng Luân vướng phải một vụ kiện tranh chấp khiến fan lo lắng? - Ảnh 2
Rộ tin thương hiệu lẩu Hỏa Xã của Đặng Luân đang vướng phải một vụ kiện tranh chấp - Ảnh: Internet

Sự việc khiến không ít fan hâm mộ không khỏi lo lắng cho mỹ nam. Nhiều người cho rằng năm nay có vẻ như vận xui khá đeo bám Đặng Luân khi đầu năm bị dính phải scandal trốn thuế phải rút khỏi làng giải trí, vừa có chút hy vọng ổn định cuộc sống với công việc kinh doanh nhà hàng thì cuối năm vướng tin đồn vụ kiện tranh chấp.

Vận xui đeo bám, nhà hàng của Đặng Luân vướng phải một vụ kiện tranh chấp khiến fan lo lắng? - Ảnh 3
Nhiều fan hâm mộ không khỏi lo lắng cho Đặng Luân - Ảnh: Internet

Hiện tại, vụ việc thương hiệu lẩu của Đặng Luân vướng vụ kiện tranh chấp chưa có sự xác nhận thông tin. Các fan hâm mộ hy vọng thông tin này chỉ là lời đồn và tiếp tục hóng chờ thông tin chính thức.

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