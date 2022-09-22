Rộ tin Đặng Luân chuẩn bị kết hôn với bạn gái ngoài ngành sau khi bị 'cấm sóng' khỏi Cbiz?

Mới đây, cư dân mạng Trung Quốc xôn xao trước thông tin nam diễn viên Đặng Luân chuẩn bị kết hôn sau thời gian bị phong sát vì trốn thuế.

Mới đây, cư dân mạng Trung Quốc không ngừng bàn tán xôn xao trước thông tin Đặng Luân chuẩn bị kết hôn sau thời gian bị phong sát vì trốn thuế. Bà xã tương lai của nam diễn viên không hoạt động trong lĩnh vực giải trí và bằng tuổi với Đặng Luân. Hiện tại hai bên gia đình đã gặp mặt và bàn tới chuyện hôn sự.

Ngay sau khi được lan truyền rộng rãi trên mạng, thông tin này nhanh chóng đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng Trung Quốc. Người hâm mộ không khỏi vui mừng trước sự kiện trọng đại này của thần tượng. Tuy nhiên, nhiều người không khỏi xôn xao trước sự việc này bởi Đặng Luân hiện đang gặp khá nhiều rắc rối và vướng phải nhiều vụ kiện tụng liên quan tới những bê bối nổ ra vào hồi tháng 3 thế nhưng lại vẫn có thể tổ chức hôn lễ vào thời gian này.

Vào ngày 16/3, Cục Thuế Thượng Hải thông báo Đặng Luân trốn thuế, phải nộp phạt 16,6 triệu USD. 17 nhãn hàng hủy hợp đồng quảng cáo với nam diễn viên. Anh bị cấm sóng vô thời hạn, phải dừng hoạt động nghệ thuật. Sự nghiệp của Đặng Luân bị sụp đổ chỉ trong vài giờ. Nguồn tin từ ngành giải trí chia sẻ với Sohu, nam diễn viên ước tính thiệt hại hơn 300 triệu NDT (47,2 triệu USD). Số tiền đền bù cho đối tác lớn từng khiến Đặng Luân chật vật xoay xở. Chính vì vậy, Đặng Luân không còn nuôi hy vọng trở lại ngành giải trí sau bê bối trốn thuế.

Hậu ồn ào trốn thuế, Đặng Luân chọn lối sống kín tiếng để tránh sự dòm ngó từ công chúng lẫn giới báo chí. Trái với những nghệ sĩ có hoàn cảnh tương tự, nam diễn viên không dùng bất kỳ chiêu trò nào để gây chú ý. Có lẽ, tài tử họ Đặng đã không còn quá mặn mà với việc trở lại làng giải trí Hoa ngữ sau loạt bê bối.

Hiện tại, nguồn thu nhập của Đặng Luân chủ yếu đến từ việc kinh doanh. Trong những lần xuất hiện trước công chúng, Đặng Luân luôn cúi đầu, không giao tiếp với người hâm mộ và tránh né ống kính.

Hình ảnh mới nhất của Đặng Luân tại một chi nhánh Hỏa xã, dân tình tinh mắt phát hiện một điểm khác thường của mỹ nam? Hình ảnh mới nhất của Đặng Luân tại một chi nhánh Hỏa xã được fan chia sẻ rầm rộ. Tuy nhiên, các fan tinh mắt phát hiện một điểm khác lạ của mỹ nam.

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