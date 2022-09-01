'Dạ Lữ Nhân' bị cấm sóng sau bê bối trốn thuế, Đặng Luân bồi thường số tiền 'khủng' sau bê bối trốn thuế

Mới đây, Đặng Luân và công ty quản lý phải bồi thường thiệt hại kinh tế liên quan tới phim "Dạ Lữ Nhân".

Mới đây, truyền thông xứ Trung đưa tin nhà đài IQIYI khởi kiện Đặng Luân và công ty quản lý, yêu cầu bồi thường thiệt hại kinh tế liên quan tới phim Dạ Lữ Nhân.

Theo đó, bộ phim "Dạ Lữ Nhân" do Đặng Luân và Nghệ Ni đảm nhận vai nam nữ chính. Phim đã khởi quay và kết thúc từ năm 2021, song vì bê bối trốn thuế của Đặng Luân nên không thể phát sóng.

Trước đó, Cục Thuế Thượng Hải thông báo Đặng Luân trốn thuế, phải nộp phạt 16,6 triệu USD. Do vi phạm pháp luật, Đặng Luân bị xóa tên khỏi loạt tác phẩm đưa anh tới đỉnh cao danh tiếng như Hương mật tựa khói sương, Nghìn lẻ một đêm, Bởi vì được gặp em, Người bạn thật sự của tôi... 17 nhãn hàng hủy hợp đồng quảng cáo với nam diễn viên. Anh bị cấm sóng vô thời hạn, phải dừng hoạt động nghệ thuật.

sự nghiệp của Đặng Luân bị sụp đổ chỉ trong vài giờ. Nguồn tin từ ngành giải trí chia sẻ với Sohu, nam diễn viên ước tính thiệt hại hơn 300 triệu NDT (47,2 triệu USD). Số tiền đền bù cho đối tác lớn từng khiến Đặng Luân chật vật xoay xở.

Sau khi rời showbiz, Đặng Luân kín tiếng. Anh không dùng chiêu trò để thử vận may, gây sự chú ý trong dư luận. Trong những lần xuất hiện trước công chúng, Đặng Luân luôn cúi đầu, không giao tiếp với người hâm mộ và tránh né ống kính.

Hiện tại, Đặng Luân không còn nuôi hy vọng trở lại ngành giải trí sau bê bối trốn thuế. Nam diễn viên tập trung điều hành, phát triển kinh doanh nhà hàng lẩu và quán trà sữa trong thời gian qua. Hiện tại, thu nhập của anh hoàn toàn dựa vào lĩnh vực F&B. Ngoài ra, gần đây, anh còn rao bán bánh Trung thu, trà và nguyên liệu nấu lẩu trên mạng xã hội để tăng nguồn thu nhập.

Đi ngược xu hướng sau scandal, Đặng Luân âm thầm rút khỏi showbiz, sống kín tiếng, tập trung kinh doanh Khác với một số ngôi sao khác thường gây chú ý với hi vọng có thể trở lại showbiz sau scandal, Đặng Luân lại lựa chọn lặng lẽ rút lui khỏi ngành giải trí, tập trung hơn cho việc phát triển sự nghiệp kinh doanh của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/da-lu-nhan-bi-cam-song-sau-be-boi-tron-thue-dang-luan-boi-thuong-so-tien-khung-sau-be-boi-tron-thue-498177.html