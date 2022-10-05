Hết bị phong sát phải lui về ở ẩn, Đặng Luân vẫn chưa hết vận đen khi bị netizen đào lại loạt phát ngôn năm xưa

Đã từng là một trong những nam diễn viên tài năng của Cbiz thế nhưng khi đang ở trên sự kỳ vọng cao nhất, Đặng Luân lại khiến cho nhiều người phải cảm thấy thất vọng khi vướng vào bê bối trốn thuế để rồi bị phong sát và phải ở ẩn. Dẫu vậy, gần đây cái tên Đặng Luân thêm một lần nữa khiến nhiều người phải nhắc đến khi những phát ngôn năm xưa của anh bị đào lại.

Đặng Luân - Ảnh: Internet

Cụ thể, trong một buổi livestream với nhãn hàng vào đầu tháng 3 năm nay, khi MC nói đến cụm từ: "Con cá đó hết rồi" (đồng âm với "Giới giải trí sập rồi"), Đặng Luân liền nhanh trí đùa lại rằng: "Giới giải trí không sập đâu! Sao lại thế được chứ? Sập rồi chúng tôi làm nghề gì”.