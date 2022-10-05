Hết bị phong sát phải lui về ở ẩn, Đặng Luân vẫn chưa hết vận đen khi bị netizen đào lại loạt phát ngôn năm xưa

Mới đây loạt phát ngôn năm xưa của Đặng Luân bất ngờ hot trở lại khi bị một số fan hâm mộ đào lại.
- Rộ tin Đặng Luân chuẩn bị kết hôn với bạn gái ngoài ngành sau khi bị 'cấm sóng' khỏi Cbiz?
- Hình ảnh mới nhất của Đặng Luân tại một chi nhánh Hỏa xã, dân tình tinh mắt phát hiện một điểm khác thường của mỹ nam?
Đã từng là một trong những nam diễn viên tài năng của Cbiz thế nhưng khi đang ở trên sự kỳ vọng cao nhất, Đặng Luân lại khiến cho nhiều người phải cảm thấy thất vọng khi vướng vào bê bối trốn thuế để rồi bị phong sát và phải ở ẩn. Dẫu vậy, gần đây cái tên Đặng Luân thêm một lần nữa khiến nhiều người phải nhắc đến khi những phát ngôn năm xưa của anh bị đào lại.
Cụ thể, trong một buổi livestream với nhãn hàng vào đầu tháng 3 năm nay, khi MC nói đến cụm từ: "Con cá đó hết rồi" (đồng âm với "Giới giải trí sập rồi"), Đặng Luân liền nhanh trí đùa lại rằng: "Giới giải trí không sập đâu! Sao lại thế được chứ? Sập rồi chúng tôi làm nghề gì”.
Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như phát ngôn đó của nam diễn viên không đến vào thời điểm khi đó hàng loạt những cái tên nổi tiếng như Trịnh Sảng, Ngô Diệc Phàm liên tiếp bị vướng phải scandal lớn nên không ít người cho rằng nền giải trí xứ Trung có nguy cơ bị sụp đổ.
Khi phát ngôn câu nói này, Đặng Luân chưa bị khui việc trốn thuế. Có thể thấy nam diễn viên vẫn rất bình thản và tự tin với sự nghiệp của mình.
Nhiều netizen đã tỏ ý cười nhạo, mỉa mai Đặng Luân vì phát ngôn này, đồng thời họ cũng tỏ ra sự thất vọng vào giới giải trí khi có quá nhiều cái tên đình đám bị phát hiện có những hành vi trái với đạo đức. Trường hợp mới nhất ở đây chính là Lý Dịch Phong khi anh này vừa bị công an bắt vì tội mua dâm.