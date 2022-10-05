Hết bị phong sát phải lui về ở ẩn, Đặng Luân vẫn chưa hết vận đen khi bị netizen đào lại loạt phát ngôn năm xưa

Sao quốc tế 05/10/2022 12:14

Mới đây loạt phát ngôn năm xưa của Đặng Luân bất ngờ hot trở lại khi bị một số fan hâm mộ đào lại.

Đã từng là một trong những nam diễn viên tài năng của Cbiz thế nhưng khi đang ở trên sự kỳ vọng cao nhất, Đặng Luân lại khiến cho nhiều người phải cảm thấy thất vọng khi vướng vào bê bối trốn thuế để rồi bị phong sát và phải ở ẩn. Dẫu vậy, gần đây cái tên Đặng Luân thêm một lần nữa khiến nhiều người phải nhắc đến khi những phát ngôn năm xưa của anh bị đào lại. 

Hết bị phong sát phải lui về ở ẩn, Đặng Luân vẫn chưa hết vận đen khi bị netizen đào lại loạt phát ngôn năm xưa - Ảnh 1
Đặng Luân - Ảnh: Internet 

Cụ thể, trong một buổi livestream với nhãn hàng vào đầu tháng 3 năm nay, khi MC nói đến cụm từ: "Con cá đó hết rồi" (đồng âm với "Giới giải trí sập rồi"), Đặng Luân liền nhanh trí đùa lại rằng: "Giới giải trí không sập đâu! Sao lại thế được chứ? Sập rồi chúng tôi làm nghề gì”

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như phát ngôn đó của nam diễn viên không đến vào thời điểm khi đó hàng loạt những cái tên nổi tiếng như Trịnh Sảng, Ngô Diệc Phàm liên tiếp bị vướng phải scandal lớn nên không ít người cho rằng nền giải trí xứ Trung có nguy cơ bị sụp đổ. 

Hết bị phong sát phải lui về ở ẩn, Đặng Luân vẫn chưa hết vận đen khi bị netizen đào lại loạt phát ngôn năm xưa - Ảnh 2
Đặng Luân bị đào lại phát ngôn trong quá khứ - Ảnh: Internet 

Khi phát ngôn câu nói này, Đặng Luân chưa bị khui việc trốn thuế. Có thể thấy nam diễn viên vẫn rất bình thản và tự tin với sự nghiệp của mình.

Hết bị phong sát phải lui về ở ẩn, Đặng Luân vẫn chưa hết vận đen khi bị netizen đào lại loạt phát ngôn năm xưa - Ảnh 3
Trịnh Sảng và Ngô Diệc Phàm từng là 2 ngôi sao lớn bị phong sát gây nhiều xôn xao dư luận Cbiz - Ảnh: Internet 

Nhiều netizen đã tỏ ý cười nhạo, mỉa mai Đặng Luân vì phát ngôn này, đồng thời họ cũng tỏ ra sự thất vọng vào giới giải trí khi có quá nhiều cái tên đình đám bị phát hiện có những hành vi trái với đạo đức. Trường hợp mới nhất ở đây chính là Lý Dịch Phong khi anh này vừa bị công an bắt vì tội mua dâm.

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Từ khóa:   Đặng Luân Ngô Diệc Phàm Trịnh Sảng sao Châu Á sao Hoa ngữ

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