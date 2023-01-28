'Tây Thi đẹp nhất màn ảnh' Tưởng Cần Cần: Mang tiếng giật chồng người ta, 3 lần 'phụ lòng' Quỳnh Dao hiện sống ra sao?

Sao quốc tế 28/01/2023 13:18

Tưởng Cần Cần được khán giả ưu ái dành tặng danh hiệu "Tây Thi đẹp nhất màn ảnh", còn nữ văn sĩ Quỳnh Dao tặng cho cô nghệ danh Thủy Linh.

Mới đây, Sohu đăng tải bài viết cho hay Tưởng Cần Cần và ông xã Trần Kiến Bân cùng về quê ăn Tết. Cặp đôi nhanh chóng được rất nhiều người hâm mộ nhận ra và vây quanh muốn xin chữ ký.

Qua những bức ảnh chụp bằng camera thường, Tưởng Cần Cần lộ mảng nám trên gò má. Đây là dấu hiệu cho thấy làn da nữ diễn viên đã dần lão hóa theo thời gian.

'Tây Thi đẹp nhất màn ảnh' Tưởng Cần Cần: Mang tiếng giật chồng người ta, 3 lần 'phụ lòng' Quỳnh Dao hiện sống ra sao? - Ảnh 1
'Tây Thi đẹp nhất màn ảnh' Tưởng Cần Cần: Mang tiếng giật chồng người ta, 3 lần 'phụ lòng' Quỳnh Dao hiện sống ra sao? - Ảnh 2
'Tây Thi đẹp nhất màn ảnh' Tưởng Cần Cần: Mang tiếng giật chồng người ta, 3 lần 'phụ lòng' Quỳnh Dao hiện sống ra sao? - Ảnh 3

Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng lên tiếng bênh vực, cho rằng người đẹp diện trang phục xuề xòa, trang điểm nhạt nên dễ thấy kém lung linh hơn thường ngày. Dù vậy, đường nét trên gương mặt cô vẫn rất thanh tú. 

Trong nhiều năm qua, Tưởng Cần Cần được khán giả và truyền thông ưu ái dành tặng danh hiệu "Tây Thi đẹp nhất màn ảnh", còn nữ văn sĩ Quỳnh Dao tặng cho cô nghệ danh Thủy Linh.

'Tây Thi đẹp nhất màn ảnh' Tưởng Cần Cần: Mang tiếng giật chồng người ta, 3 lần 'phụ lòng' Quỳnh Dao hiện sống ra sao? - Ảnh 4

Tây Thi là một trong tứ đại mỹ nhân của Trung Quốc. Có rất nhiều diễn viên thể hiện nhân vật này trong các bộ phim truyền hình. Năm 1995, nữ diễn viên Tưởng Cần Cần đảm nhận vai Tây Thi trong bộ phim cùng tên. Từ đó tới nay, cô được khán giả và truyền thông ưu ái dành cho biệt danh "Tây Thi đẹp nhất màn ảnh".

Tưởng Cần Cần sinh năm 1975. Từ nhỏ, cô đã sớm bộc lộ tài năng nghệ thuật, 10 tuổi theo học kinh kịch, 17 tuổi đảm nhận vai chính trong phim Mị Thái quan âm. Một năm sau đó, cô đỗ thủ khoa Học viện Điện ảnh Bắc Kinh

Ngoài Tây Thi, Tưởng Cần Cần còn tham gia rất nhiều các bộ phim truyền hình khác. Năm 1988, cô đóng phim Trời xanh đổ lệ của Quỳnh Dao. Nữ văn sĩ đặt cho cô nghệ danh Thủy Linh với ý nghĩa "Thanh linh như thủy, ưu mỹ như mộng" (Thuần khiết như nước, đẹp buồn như một giấc mộng).

'Tây Thi đẹp nhất màn ảnh' Tưởng Cần Cần: Mang tiếng giật chồng người ta, 3 lần 'phụ lòng' Quỳnh Dao hiện sống ra sao? - Ảnh 5

Sau thành công của Trời xanh đổ lệ, Tưởng Cần Cần được nữ văn sĩ Quỳnh Dao mời tham gia các phim như Hoàn Châu cách cách 1 (vai Hạ Tử Vy), Hoàn Châu cách cách 2 (vai Hàm Hương), Tân dòng sông ly biệt (vai Lý Khả Vân). Tuy nhiên, nữ diễn viên đều từ chối.

Lý do cô đưa ra là không muốn đóng khung trong những vai đẹp nhưng buồn, bi lụy. Cô nói: "Tôi muốn được thể hiện nhiều loại vai khác nhau, càng đa dạng càng hứng thú".

Có sự nghiệp thành công nhưng Tưởng Cần Cần vướng phải những ồn ào trong cuộc sống riêng. Năm 2002, cô bị "người chị em tốt" là Vu Giai Hỷ tố cướp chồng - đạo diễn Trương Hiếu Chính.

Theo lời Vu Giai Hỷ, Tưởng Cần Cần không chỉ vào phòng riêng của chồng cô mà còn tình tứ ngồi lên đùi của vị đạo diễn này trước mặt mọi người. Vu Giai Hỷ tuyên bố: "Chồng tôi đã bị cô cướp mất, cô đừng trốn tránh nữa, mau thừa nhận đi!".

Mặc dù vậy, Tưởng Cần Cần khẳng định, cô không làm gì hổ thẹn với lương tâm và tất cả các thông tin trên đều không chính xác.

3 năm sau, Tưởng Cần Cần lại vướng vào lùm xùm tình ái với Trần Kiến Bân. Nam diễn viên và vợ là Ngô Việt có khúc mắc sau 2 năm chung sống. Anh quyết định bỏ đi bất chấp sự níu kéo của vợ. Ngô Việt ngầm thừa nhận Tưởng Cần Cần chính là kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc của cô. 1 năm sau, Tưởng Cần Cần bất ngờ tuyên bố kết hôn với Trần Kiến Bân khiến nhiều người càng tin họ đã yêu nhau khi nam diễn viên còn chưa bỏ vợ.

'Tây Thi đẹp nhất màn ảnh' Tưởng Cần Cần: Mang tiếng giật chồng người ta, 3 lần 'phụ lòng' Quỳnh Dao hiện sống ra sao? - Ảnh 6

Sau khi kết hôn, Tưởng Cần Cần gần như rút lui khỏi làng giải trí để chăm lo cho gia đình. Mãi đến năm 2017, cô mới quay lại màn ảnh với vai Nam Khô Hoàng Hậu trong Cửu Châu Hải Thượng Mục Vân Ký. 

'Tây Thi đẹp nhất màn ảnh' Tưởng Cần Cần: Mang tiếng giật chồng người ta, 3 lần 'phụ lòng' Quỳnh Dao hiện sống ra sao? - Ảnh 7

Ở tuổi U50, Tưởng Cần Cần đang sống hạnh phúc bên chồng và hai con trai. Tình cảm hạnh phúc khiến cho sự nghiệp của Trần Kiến Bân và Tưởng Cần Cần càng thêm thăng hoa. 

 

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