Xuất hiện trong sự kiện đầu năm, Angelababy nhận cơn mưa lời khen nhờ vóc dáng thon gọn

Nhiều năm nay, diễn viên luôn góp mặt tại hoạt động này.

Angelababy là minh tinh 8X nổi tiếng tại Trung Quốc. Nữ nghệ sĩ gia nhập giới giải trí khi 14 tuổi, ban đầu là người mẫu ảnh và chuyển sang đóng phim vào năm 2007. Cô có hơn 100 triệu người theo dõi trên mạng xã hội Weibo.

Angelababy nằm trong top sao Trung Quốc kiếm tiền nhiều nhất. Cô sở hữu khối tài sản lên đến hàng tỷ NDT, bao gồm nhiều cổ phần doanh nghiệp, bất động sản, các loại xe xịn, đồ trang sức cao cấp. Sự giàu có của nữ diễn viên đến từ nguồn thu nhập khả quan từ ngành giải trí và hoạt động kinh doanh riêng.

Ở thời kỳ đỉnh cao danh tiếng, trung bình mỗi năm người đẹp kiếm hơn 25 triệu USD từ phim ảnh, show thực tế và các hợp đồng quảng cáo. Ngoài ra, nữ nghệ sĩ còn đầu tư bất động sản và cổ phần công ty khác.

Đầu năm 2022, Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh khiến fan choáng váng khi xác nhận ly hôn. Cuộc ly hôn này gây chấn động truyền thông và dư luận châu Á bởi trong quá khứ, họ được xem là một trong những cặp tiên đồng, ngọc nữ của màn ảnh Hoa ngữ.

Hậu ly hôn, cả Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby đều dành thời gian cho sự nghiệp cá nhân. Dù vô cùng bận rộn song Baby thường xuyên được bắt gặp đưa bé Bọt Biển Nhỏ đi chơi.

Sau khi ly hôn Huỳnh Hiểu Minh, chuyện tình cảm của Angelababy nhận được sự quan tâm từ công chúng. Tháng 3/2022, cô bị đưa tin đang trong mối quan hệ lãng mạn với một doanh nhân. Họ thường gặp mặt nhau ở ngoại ô Thượng Hải. Sau đó, nữ diễn viên đích thân bác bỏ. Gần đây, Angelababy cũng gây bàn tán khi để chồng cũ Huỳnh Hiểu Minh qua đêm tại căn hộ của mình.

Trên chương trình Tín hiệu trái tim 5, người đẹp cho biết ngại mở lòng để bắt đầu mối quan hệ tình cảm mới do tuổi tác cao và từng trải qua cú sốc đổ vỡ hôn nhân.