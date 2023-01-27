'Thần đồng Thiếu Lâm' Thích Tiểu Long và chuyện ít biết về chuỗi ngày rèn luyện khổ cực

Thích Tiểu Long tên thật là Trần Tiểu Long sinh năm 1988, trong gia đình có truyền thống bốn đời học võ Thiếu Lâm. Năm 2 tuổi, Thích Tiểu Long được cha mẹ đưa vào chùa Thiếu Lâm luyện võ.

Ngôi sao võ thuật Thích Tiểu Long đến giờ vẫn được ca ngợi tại Thiếu Lâm tự, là biểu tượng về sự thành công của đệ tử bước ra từ lò võ Thiếu Lâm. Độ nổi tiếng của nam diễn viên không còn như xưa nhưng thành công trong quá khứ của anh là không thể phủ nhận.

Thực tế, ở Thiếu Lâm Tự mỗi ngày luyện công đối với các đệ tử đều như cả năm bên ngoài. Đài CCTV từng phát sóng đoạn phim tư liệu ngày nhỏ của Thích Tiểu Long. Khán giả đã khóc khi chứng kiến những giọt nước mắt của cậu bé.

Những ngày đầu vào chùa, Thích Tiểu Long được cha - võ sư Trần Đồng Sơn - rèn luyện. Thời gian sau đó, anh chính thức trở thành đệ tử của trụ trì Thích Vĩnh Tín.

Từ khi vào chùa, Thích Tiểu Long khi đó phải quen với việc dậy từ 5h. Sau đó, cậu theo cha chạy bộ khắp chùa.

“Buổi sáng luyện, đến chiều lại luyện. Hết buổi chiều, đến đêm chuẩn bị đi ngủ, tôi cũng phải luyện công. Tuổi thơ của tôi gói gọn trong bốn chữ luyện võ cùng quay phim. Tôi chưa bao giờ có tuổi thơ nũng nịu cha mẹ như các bạn nhỏ khác”, Thích Tiểu Long kể.

Các bài tập ngày nhỏ Thích Tiểu Long phải học là luyện khí công, nội công, chạy bộ, ép chân và giữ thăng bằng lực khi ra đòn.

Khi đó, không ít lần Thích Tiểu Long đã khóc nức nở đòi gặp mẹ, mong về nhà. “Những năm luyện võ ở chùa, tôi không được một ngày ăn cơm thịt. Ngày nắng 40 độ C hay khi đông về nhiệt độ dưới 0 độ C, tôi cùng các bạn đồng môn đều phải luyện tập", Thích Tiểu Long tâm sự.

Cha ruột Thích Tiểu Long từng trả lời phỏng vấn đài CCTV thừa nhận: “Tôi không dám xem lại các video tập luyện của con. Tôi không ngờ năm xưa, tôi ép con tập khổ đến vậy, quá nghiêm khắc và tàn nhẫn”.

Năm 5 tuổi, Thích Tiểu Long đóng phim đầu tiên Thiếu Lâm tiểu tử, sau đó trở thành ngôi sao nhí của màn ảnh với hàng loạt phim như Rồng Thiếu Lâm, Tân Ô Long Viện...

Năm 2003, ở tuổi 15, Thích Tiểu Long ôm mộng phát triển hơn nữa sự nghiệp nên quyết định du học Mỹ để thêm kinh nghiệm.

Từ năm 2005 đến năm 2016, Thích Tiểu Long sẵn sàng tham gia các vai nhỏ, khách mời trong các phim như Vũ động càn khôn, Kinh thiên nhạc lôi, Nghe thấy trời mưa, Diệp Vấn 2…

Thích Tiểu Long từng không thể đối diện với sự thật rằng anh hết thời. Nam diễn viên mất một thời gian cân bằng lại cuộc sống. Giới phê bình nhận xét sự trưởng thành thay đổi về ngoại hình là vật cản lớn với sự nghiệp của anh.

Năm 2018, anh tham gia đóng phụ trong Vũ động Càn Khôn (Dương Dương diễn chính), bộ phim chỉ nhận về 4,4/10 điểm chất lượng trên trang đánh giá Douban.

Năm 2020, Thích Tiểu Long hợp tác với đàn anh Triệu Văn Trác trong phim Đại hiệp Hoắc Nguyên Giáp và có điểm chất lượng trung bình là 5,5.

Năm 2021, ngôi sao Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên đóng chính trong phim Yến Xích Hà: Liệp yêu truyện được phát hành ngoài rạp nhưng ra rạp một ngày, phim đã bị gỡ bỏ, phải chuyển sang chiếu mạng do rơi vào tình cảnh ế ẩm về doanh thu.

Năm 2022, Thích Tiểu Long tự mình sản xuất, làm đạo diễn và đóng chính trong phim điện ảnh "Thần thám trường học". Tuy nhiên, chất lượng của tác phẩm không cao, khiến người xem thất vọng.

Về đời tư, những scandal tình ái của Thích Tiểu Long xuất hiện dày đặc trên báo chí, từ chuyện tình ầm ĩ với nữ diễn viên trẻ Hà Khiết và sau đó là với chân dài Vương Nhược Y.

Gần đây, truyền Hoa ngữ đã chụp được hình vợ con của Tiểu Long tại chính nhà anh. Truyền thông Hoa ngữ tiết lộ nam diễn viên đã bí mật kết hôn và hiện tại vợ chồng anh sống ở một căn hộ cao cấp. Vợ nam diễn viên được xác định là Trương Phán Phán, một cô gái làm trong lĩnh vực thương mại điện tử. Cô sở hữu vóc dáng mảnh mai, cao ráo và có đường cong vô cùng quyến rũ.

Truyền thông Hoa ngữ xác định cặp đôi đã bên nhau từ nhiều năm trước. Song, để bảo vệ cuộc sống riêng tư, Thích Tiểu Long hầu như không chia sẻ về mối quan hệ giữa anh và Phán Phán.

Hiện nam diễn viên chưa phản hồi về chuyện đời tư.