Phim chiếu Tết của đạo diễn Trương Nghệ Mưu gây sốt phòng vé, dẫn đầu doanh thu

Sao quốc tế 28/01/2023 08:56

Bộ phim "Mãn giang hồng" của Trương Nghệ Mưu được nhận xét bất ngờ đến phút cuối.

Theo Tân Hoa Xã, sau 3 ngày Tết Nguyên đán, ngành công nghiệp điện ảnh Trung Quốc đạt mức doanh thu hơn 3 tỷ NDT (442 triệu USD). Dẫn đầu là Mãn giang hồng của đạo diễn Trương Nghệ Mưu, với 1,18 tỷ NDT (173 triệu USD). Á quân phòng vé thuộc về Lưu lạc địa cầu 2, đạt 1,16 tỷ NDT (170 triệu USD).

Trang Mtime nhận xét Mãn giang hồng hút khách nhờ các yếu tố hài hước, tình tiết bất ngờ, tính nghệ thuật và dàn diễn viên. Tác phẩm mới lạ so với các tác phẩm khác của Trương Nghệ Mưu, khi lồng ghép yếu tố hài bên cạnh sự căng thẳng. Trên Sohu, đạo diễn cho biết ông và biên kịch muốn khán giả phì cười 30 lần, dưới con số này, ông cảm thấy phim không thành công ở yếu tố hài hước.

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Cảnh phim "Mãn giang hồng". Ảnh: Internet

Mãn giang hồng lấy bối cảnh vào thời Thiệu Hưng nhà Nam Tống. Phim kể về tinh thần trung nghĩa, không màng sống chết của nhóm nghĩa sĩ dẫn đầu là tiểu binh Trương Đại (Thẩm Đằng) và phó tướng Tôn Quân (Dịch Dương Thiên Tỉ).

Cả hai vô tình bị cuốn vào vụ án sứ giả nước Kim bị giết hại. Họ nhận lệnh truy tìm kẻ sát hại sứ giả, lấy lại bức thư có chứa cơ mật. Trong quá trình này, cả hai phát hiện âm mưu phản quốc của Tần Cối (Lôi Giai Âm) phía sau vụ án.

Bên cạnh đánh giá tích cực, phim hiện gây tranh cãi "sao chép ý tưởng", "gian lận doanh thu". Từ 24/1, một số blogger giải trí đăng bài tố cáo Mãn giang hồng có các nội dung giống Long môn tiêu cục (2013).

Hôm 26/1, qua fanpage, đoàn phim cho biết đón nhận mọi ý kiến khen chê từ khán giả nhưng không chấp nhận việc một số người tung tin ác ý, bôi nhọ êkíp. Đơn vị sản xuất sẽ thu thập bằng chứng, kiện những người tung tin êkíp "sao chép ý tưởng", "gian lận doanh thu"... nhằm bảo vệ thị trường phim lành mạnh.

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Từ khóa:   Trương Nghệ Mưu Dịch Dương Thiên Tỉ Thẩm Đằng Mãn Giang Hồng phim hoa ngữ

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