Tạ Đình Phong và Vương Phi đón năm mới ở nước ngoài, 'đập tan' mọi tin đồn chia tay

Ngay sau đó, nhiều cư dân mạng đã tinh mắt phát hiện ra hình ảnh Vương Phi phản chiếu trên kính của Tạ Đình Phong, ngoài ra còn có một vài bạn bè của hai người. Điều này càng thêm khẳng định thông tin hai ngôi sao cùng nhau đi đón năm mới ở nước ngoài.

Mới đây, Sohu đưa tin Tạ Đình Phong và Vương Phi cùng đón năm mới tại nước ngoài. Cụ thể, Tạ Đình Phong đã chia sẻ loạt ảnh trượt tuyết lên trang cá nhân. Tài tử họ Tạ là người rất đam mê trượt tuyết, hầu như lúc nào rảnh rỗi anh sẽ đến các khu trượt tuyết để tận hưởng thú vui này.

Trước đây, Tạ Đình Phong và Vương Phi từng bị bắt gặp đi trượt tuyết cùng nhau. Cả hai đi cùng nam ca sĩ Trần Dịch Tấn và bà xã Từ Hào Oanh. Truyền thông khẳng định Phong - Phi vẫn mặn nồng sau nhiều sóng gió.

Tháng 11/2022, Vương Phi xuất hiện với trạng thái tinh thần không tốt. Cô ăn mặc xuề xòa, tóc tai không chải chuốt, vẻ mặt buồn bã. Cánh săn ảnh còn chụp được khoảnh khắc Vương Phi ôm mặt đi vội ra ngoài nhà hàng, còn trợ lý chạy phía sau để đỡ nữ diễn viên. Vụ việc gây ra nhiều đồn đoán nhưng Vương Phi không lên tiếng phản hồi.

Sau đó, nhiều tin đồn Tạ Đình Phong chia tay Vương Phi xuất hiện trên mạng xã hội. Cả hai đều không đưa ra phản hồi chính thức về những lời lan truyền trên mạng.

Tạ Đình Phong và Vương Phi hẹn hò từ năm 2000. Năm 2002, cặp nghệ sĩ chia tay do sự xuất hiện của Trương Bá Chi. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong không lâu bền vì nhiều scandal, họ ly hôn năm 2011.

Năm 2013, Vương Phi cũng ly hôn với người chồng thứ hai là nam diễn viên Lý Á Bằng. Đến năm 2014, Tạ Đình Phong và Vương Phi tái hợp. Vì muốn giấu kín chuyện đời tư nên cả hai ít khi xuất hiện công khai cùng nhau. Trong gần một thập kỷ bên nhau, họ không có bức ảnh chụp chung chính thức và hiếm khi đề cập đến đối phương trên truyền hình. Tạ Đình Phong cũng tuyên bố sẽ không tái hôn.