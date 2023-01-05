Dù đã ly hôn với Tạ Đình Phong, nhưng Trương Bá Chi vẫn làm điều đặc biệt này với nhà chồng

Sao quốc tế 05/01/2023 13:15

Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi ly dị năm 2011, hai con ở với mẹ. Song cả hai vẫn giữa mối quan hệ tốt đẹp, cùng nhau nỗ lực thực hiện trách nhiệm của người cha, người mẹ.

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin Trương Bá Chi sẽ đưa hai con trai của cô ấy trở lại nhà họ Tạ vào dịp năm mới. Tạ Hiền đã 82 tuổi, theo lời của ông, thời gian không còn nhiều, đối với người già, có thể ăn Tết với các cháu là niềm hạnh phúc.

Tuy nhiên, Trương Bá Chi nói rằng vẫn sẽ thực hiện lời hứa của mình, nhất định sẽ mang đến lời chúc tốt lành cho Tạ Hiền trong những ngày lễ tết, hai đứa trẻ và ông nội cũng rất thân thiết nên việc này cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Dù đã ly hôn với Tạ Đình Phong, nhưng Trương Bá Chi vẫn làm điều đặc biệt này với nhà chồng - Ảnh 1Dù đã ly hôn với Tạ Đình Phong, nhưng Trương Bá Chi vẫn làm điều đặc biệt này với nhà chồng - Ảnh 2

Trước đó, Trương Bá Chi đã chia sẻ về cuộc sống riêng, cho biết nỗ lực làm việc thay vì ỷ lại vào tiền trợ cấp sau ly hôn. Khoản này được cô giữ lại, như món quà dành cho Lucas (15 tuổi) và Quintus (12 tuổi). Đồng thời, nữ diễn viên cũng mong muốn các con chăm chỉ rèn luyện, học hành, trở thành những người đàn ông mạnh mẽ, độc lập. Một số nguồn tin nói mỗi năm diễn viên nhận 80 triệu HKD (hơn 10 triệu USD) từ Tạ Đình Phong song cô không phản hồi tin đồn.

Dù đã ly hôn với Tạ Đình Phong, nhưng Trương Bá Chi vẫn làm điều đặc biệt này với nhà chồng - Ảnh 3

Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi ly dị năm 2011, hai con ở với mẹ. Sau khi ly hôn, nam diễn viên hiếm khi được trông thấy xuất hiện cùng các con, vì thế từng bị đồn bỏ bê con cái. Năm 2019, quản lý của Đình Phong phủ nhận tin đồn, cho biết quan hệ cha con tốt đẹp, anh luôn nỗ lực thực hiện trách nhiệm của người cha.

Ngoài Lucas và Quintus, Trương Bá Chi có con trai út năm nay bốn tuổi, cô không tiết lộ thông tin cha của con thứ ba. Những năm gần đây, người đẹp đắt show truyền hình, thời trang, livestream bán hàng. Hồi tháng 10, cô bán được số hàng hóa hơn 100 triệu nhân dân tệ (hơn 13,9 triệu USD) sau livestream, trở thành một trong nữ diễn viên Hoa ngữ đạt thành tích cao nhất ở lĩnh vực này năm nay.

Trương Bá Chi đưa con trai út đi công viên, nhóc tỳ thích thú khám phá thế giới xung quanh cùng mẹ

Trương Bá Chi đưa con trai út đi công viên, nhóc tỳ thích thú khám phá thế giới xung quanh cùng mẹ

Có thể thấy, ưu tiên hiện tại của Trương Bá Chi là 3 cậu con trai. Hình ảnh người mẹ đơn thân hết lòng vì con của nữ minh tinh nhận được sự yêu mến.

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