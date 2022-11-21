Trương Bá Chi 'gây thương nhớ' với bộ ảnh đẹp tựa nữ thần ở tuổi 42, xứng danh ngọc nữ hàng đầu Hương Cảng

Sao quốc tế 21/11/2022 16:57

Dù đã là mẹ của 3 đứa trẻ, ở tuổi 42 Trương Bá Chi vẫn sở hữu nhan sắc khiến người khác phải trầm trồ, ghen tị.

Truyền thông Hong Kong đưa tin, mới đây Trương Bá Chi đã đăng tải lên mạng xã hội bộ ảnh mới toanh của mình. Với nhan sắc tươi trẻ và rạng rỡ ở tuổi 42, nhiều khán giả còn nhận xét cô có dung mạo không thua kém các thiếu nữ tuổi đôi mươi.

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Trương Bá Chi được khen ngợi có nhan sắc trẻ trung không kém gì thiếu nữ - Ảnh: Internet

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Là một trong những ngọc nữ hàng đầu Hong Kong, Trương Bá Chi vẫn giữ được vóc dáng thon thả sau 3 lần sinh nở với eo thon và thân hình mảnh mai. Bên cạnh đó, cô cũng nhận về nhiều lời khen có cánh vì làn da mướt mát, trắng sáng của mình.

Những năm gần đây, Trương Bá Chi ngày càng nổi tiếng và tạo được tiếng vang nhất là ở thị trường Đại lục. Công chúng cho rằng điều đó là vì nữ minh tinh luôn biết cách xây dựng hình ảnh và giữ độ nóng cho tên tuổi của mình.

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Gần đây, có thông mỗi năm Tạ Đình Phong gửi cho Trương Bá Chi 80 triệu HKD (hơn 250 tỷ đồng) để chu cấp cho hai con trai Lucas và Quintus. Tuy nhiên, nữ diễn viên không động tới số tiền này mà gửi tiết kiệm để cho các con sau này, vả lại kinh tế của cô hoàn toàn dư dả để nuôi con.

Về chuyện tình cảm, Trương Bá Chi cho biết cô hiện tại không quá quan tâm đến chuyện hẹn hò nhưng vẫn khao khát được yêu. Nữ minh tinh còn tiết lộ thêm rằng bản thân không còn hứng thú với những người đẹp trai, giàu có hay yêu thương mình sâu đậm mà chỉ muốn ở bên người yêu mình thật lòng.

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Khi tham gia vào chương trình Life Is Beautiful, Trương Bá Chi chia sẻ, cô có rất nhiều cơ hội nếu mong muốn tìm đối tượng. Tuy nhiên, cô rất thận trọng khi yêu đương.

"Chị có nhớ một người em từng hẹn hò không? Em rất thoải mái khi ở bên anh ấy vì anh ấy không quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt. Anh ấy đi bất cứ đâu, làm những gì muốn và cũng chẳng bận tâm đến việc em không trang điểm. Bây giờ, em muốn một mối quan hệ như thế, một mối quan hệ em không phải lo lắng vì những thứ nhỏ nhặt." - Trương Bá Chi nói với MC Đặng Tụy Văn - "Đàn ông quá tốt em cũng không thích, họ không đủ chu đáo, tử tế... em cũng không ưng. Giờ em kén chọn lắm vì muốn tìm người yêu mình thật lòng".

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