Giả Nãi Lượng và Trương Bá Chi đang hẹn hò, hai trái tim tan vỡ đã tìm đường đến nhau?

Sao quốc tế 07/11/2022 23:50

Mối quan hệ của Trương Bá Chi và Giả Nãi Lượng hiện đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng.

Bộ ảnh mới được tung ra của Trương Bá ChiGiả Nãi Lượng hiện đang được cư dân mạng thay nhau bàn tán. Nhiều người cho rằng cặp đôi hiện đang yêu nhau và muốn công khai mối quan hệ này tới công chúng.

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Trương Bá Chi và Giả Nãi Lượng bị dân tình nghi ngờ yêu nhau - Ảnh: Internet

Hiện tại, chồng cũ của Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong đang vô cùng hạnh phúc với Vương Phi, trong khi cô thì vẫn cơ đơn lẻ bóng. Vì vậy, người hâm mộ vô cùng mong mỏi nữ diễn viên sẽ tìm được nửa kia càng nhanh càng tốt. Nếu như chuyện của cô và Giả Nãi Lượng là thật thì sẽ rất đẹp đôi vì cả hai đều có cùng một hoàn cảnh trong hôn nhân.

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Tuy vậy, cũng không ít người cho rằng Trương Bá Chi và Giả Nãi Lượng chỉ là đang hợp tác với nhau trong nhiều hoạt động của công ty nên cả hai mới thường xuyên xuất hiện với đôi phương. Trước loạt tin đồn tình cảm của hai nghệ sĩ, phía phòng làm việc của cặp đôi chưa lên tiếng gì.

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Được biết, hiện tại sự nghiệp của Trương Bá Chi rất xán lạn. Tháng 10 vừa qua, trong một buổi bán hàng trực tuyến, nữ diễn viên thu về hơn 100 triệu NDT (hơn 335 tỷ đồng) doanh thu bán hàng. Nữ diễn viên đồng thời là nghệ sĩ đầu tiên có doanh thu bán hàng trực tuyến vượt quá 100 triệu NDT trong năm 2022.

Sự nghiệp thì thành công ngoài mong đợi, nhưng đời sống tình cảm của Trương Bá Chi lại khá ảm đạm, đã khá lâu rồi công chúng không thấy tin đồn hẹn hò của cô. Tuy nhiên, cô tiết lộ trong một buổi livestream gần đây rằng bản thân vẫn khao khát được yêu ở tuổi 42.

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Tuy nhiên, trải qua nhiều biến cố cuộc sống, Trương Bá Chi không còn hứng thú với những người đẹp trai, giàu có hay yêu thương mình sâu đậm. Người đẹp cho biết, sẽ vô cùng may mắn nếu tìm được ai yêu mình thật lòng.

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