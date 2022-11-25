Trương Bá Chi diễm lệ ngút ngàn, thần thái quyến rũ chuẩn mỹ nhân Hong Kong

Sao quốc tế 25/11/2022 10:24

Ở tuổi 42, Trương Bá Chi vẫn giữ được nhan sắc diễm lệ và vóc dáng hoàn hảo đáng ngưỡng mộ.

Mới đây, LEON China công bố ảnh bìa của ấn phẩm tháng 12/2022. Với số kết niên năm nay, gương mặt mà tạp chí thời trang này lựa chọn đó chính là nữ diễn viên người Hong Kong Trương Bá Chi.

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Trương Bá Chi trên bìa tạp chí LEON China số kết niên - Ảnh: Internet

Ở lần xuất hiện này, Trương Bá Chi đã chứng tỏ được sức hút của mình ở mọi góc chụp, trên từng khung ảnh. Khó có thể tìm được một sao nữ mà chỉ cần một cái nhếch mắt, một ánh nhìn nhẹ nhàng cũng có thể khiến người đối diện phải mê mẩn như Trương Bá Chi.

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Gần 25 năm trong nghề, Trương Bá Chi thường đảm nhận các vai diễn nhẹ nhàng, không quá gai góc. Tuy nhiên, ở ngoài đời thật cô chính là một đóa hồng dại đích thực, luôn tự mình ngẩng cao đầu bước đi và mạnh mẽ đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống.

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Hai biến cố lớn nhất mà Trương Bá Chi từng trải qua có thể kể đến là sự cố lộ ảnh nhạy cảm với Trần Quán Hy và cuộc ly hôn thế kỷ với Tạ Đình Phong. Cả hai sự kiện liên quan đến cô đều gây ảnh hưởng mạnh đến làng giải trí Hong Kong.

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Dù từng chìm trong những lời gièm pha từ dư luận, thậm chí bị những người thân quay lưng nhưng Trương Bá Chi luôn mạnh mẽ đứng dậy và đối đầu với cuộc sống nhờ có sự hiện diện của các con. Nhiều lần xuất hiện trên các chương trình tạp kỹ, nữ diễn viên đã tiết lộ mình là kiểu phụ nữ của gia đình và đối với cô con cái chính là hạnh phúc to lớn nhất.

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Quả thật, khi nhắc đến Trương Bá Chi, người ta thường nghĩ ngay đến một minh tinh màn bạc luôn hết mình vì con cái. Để đảm bảo cho các con được hưởng những điều kiện tốt nhất, cô không ngại đến Đại lục để phát triển sự nghiệp của mình.

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Ở tuổi 42, Trương Bá Chi cho biết cô hiện tại không quá quan tâm đến chuyện hẹn hò nhưng vẫn khao khát được yêu. Nữ minh tinh còn tiết lộ thêm rằng bản thân không còn hứng thú với những người đẹp trai, giàu có hay yêu thương mình sâu đậm mà chỉ muốn ở bên người yêu mình thật lòng.

"Đàn ông quá tốt tôi cũng không thích, họ không đủ chu đáo, tử tế... thì tôi cũng không ưng. Giờ tôi kén chọn lắm vì muốn tìm người yêu mình thật lòng." - Trương Bá Chi chia sẻ.

Trương Bá Chi kiêu sa và đài cát trong từng khung ảnh trên tạp chí thời trang tháng 11

Trương Bá Chi kiêu sa và đài cát trong từng khung ảnh trên tạp chí thời trang tháng 11

Với danh xưng ngọc nữ của làng giải trí Hong Kong, Trương Bá Chi mỗi lần xuất hiện đều khiến công chúng phải mê mẩn.

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