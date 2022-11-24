Trương Bá Chi kiêu sa và đài cát trong từng khung ảnh trên tạp chí thời trang tháng 11

Với danh xưng ngọc nữ của làng giải trí Hong Kong, Trương Bá Chi mỗi lần xuất hiện đều khiến công chúng phải mê mẩn.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, mới đây tạp chí GLASS China tháng 11 đã tung ra bộ ảnh mới bà gương mặt trang bìa chính là nữ diễn viên Trương Bá Chi. Cô được nhận xét là ngày càng mặn mà và cuốn hút.

Trương Bá Chi với nhan sắc mê mẩn trên bìa tạp chí GLASS China só tháng 11 - Ảnh: GLASS China

Ở tuổi 42, Trương Bá Chi vẫn đủ sức "hút hồn" người đối diện với nhan sắc mỹ miều của mình. Khán giả cho rằng mẹ 3 con giống như đang "lão hóa ngược" khi gương mặt cô không có lấy 1 nếp nhăn còn vóc dáng thì mảnh mai vô cùng.

Ở lần xuất hiện này, Trương Bá Chi diện những thiết kế thời trang sang trọng, thanh lịch nhưng không kém phần gợi cảm, hút mắt. Bên cạnh đó, phong cách trang điểm nhã nhặn và mái tóc bồng bềnh càng làm tôn lên nhan sắc của người đẹp xứ Hương Cảng.

Những năm gần đây, Trương Bá Chi ngày càng nổi tiếng và tạo được tiếng vang nhất là ở thị trường Đại lục. Công chúng cho rằng điều đó là vì nữ minh tinh luôn biết cách xây dựng hình ảnh và giữ độ nóng cho tên tuổi của mình.

Về chuyện tình cảm, Trương Bá Chi cho biết cô hiện tại không quá quan tâm đến chuyện hẹn hò nhưng vẫn khao khát được yêu. Nữ minh tinh còn tiết lộ thêm rằng bản thân không còn hứng thú với những người đẹp trai, giàu có hay yêu thương mình sâu đậm mà chỉ muốn ở bên người yêu mình thật lòng.

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