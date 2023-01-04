Tạ Đình Phong và Vương Phi chính thức chia tay sau hơn 2 thập kỷ bên nhau, diva xứ Cảng Thơm thật ra đã kết hôn vào năm ngoái?

Truyền thông Hong Kong đưa tin, trong dịp nghỉ lễ đón năm mới vừa qua, Tạ Đình Phong đã cùng với chú mèo cưng của mình về quê để đoàn tụ cùng gia đình, chú mèo này vốn dĩ được anh nuôi tại biệt thự ở Bắc Kinh của Vương Phi . Nam tài tử được cho là đã dành toàn bộ thời gian bên người thân, anh thậm chí còn chụp ảnh cùng với cháu gái nhỏ của mình.

Trước đó, vào tháng 11/2022, Vương Phi đã bị bắt gặp ra ngoài với thần sắc không được tốt, cô ăn mặc xuề xòa và gương mặt có nhiều nét buồn. Không những vậy, giới săn ảnh còn chụp được khoảnh khắc nữ diva ôm mặt như đang khóc chạy ra khỏi nhà hàng và có trợ lý đi sau để đỡ cô.

Theo Sohu, đây là lần đầu trong nhiều năm qua Tạ Đình Phong chọn đón năm mới bên gia đình thay vì Vương Phi, làm dấy lên nghi vấn rạn nứt tình cảm. Trước những đồn đoán vấn đề này, cả hai nhân vật chính đều chưa lên tiếng phản hồi.

Sự việc một lần nữa khiến khán giả "đào" lại chuyện cũ khi vào tháng 11/2022, có tin đồn Vương Phi đã tới hôn với diễn viên võ thuật Lý Uy Long - người kém nữ diva 11 tuổi. Thậm chí, MXH xứ Trung còn lan truyền video diễn viên Lương Tiểu Long - sư phụ của Lý Uy Long gửi lời chúc mừng tới hạnh phúc của cặp đôi với nội dung: "Xin chúc mừng đệ tử của tôi là Lý Uy Long và Vương Phi nhân ngày đám cưới của 2 người vào ngày 21/11. Xin chúc mừng Uy Long cũng như chúc hai bạn hạnh phúc".

Tuy nhiên, ở thời điểm đó, nhiều khán giả đã lựa chọn không tin vào sự việc này, không ít người cho rằng có lẽ cô dâu của Lý Uy Long chỉ là trùng tên với nữ diva mà thôi nên mới gây ra hiểu lầm. Thực tế, Vương Phi chưa bao giờ đề cập đến chuyện sẽ tái hôn nên dù có chia tay Tạ Đình Phong để có tình mới thì cũng không có chuyện đi thêm bước nữa.

Được biết, đây không phải là lần đầu mà Tạ Đình Phong và Vương Phi vướng nghi án rạn nứt tình cảm. Cặp đôi đã yêu đương từ năm 2000, sau đó chia tay khi Tạ Đình Phong kết hôn với Trương Bá Chi rồi lại tái hợp vào năm 2014 khi cả hai đều đã ly hôn. Trải qua hơn 2 thập kỷ bên nhau, cả hai trải qua nhiều thăng trầm cuộc sống, những tin đồn chia tay gần như không tác động đến mối quan hệ của họ.