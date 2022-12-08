Phim mới của Hồ Ca lập kỷ lục đáng nể, minh chứng diễn xuất 'mãi mãi là đẳng cấp' trong màn ảnh Cbiz

Tác phẩm "Huyện ủy đại viện" đánh dấu trở lại của Hồ Ca sau thời gian dài vắng bóng trên màn ảnh nhỏ nhận được phản hồi tích cực từ công chúng.

Ngày 8/12, trang QQ đưa tin, bộ phim truyền hình Huyện ủy đại viện do Hồ Ca, Ngô Việt, Huỳnh Lỗi... đóng chính lên sóng. Đây cũng là tác phẩm đánh dấu trở lại của Hồ Ca sau thời gian dài vắng bóng trên màn ảnh nhỏ nhận được phản hồi tích cực từ công chúng. Sau khi lên sóng, bộ phim vượt mốc rating của Huyện ủy đại viện chạm ngưỡng 2.0% và 1,7% khi chiếu trên hai kênh sóng đài trung ương CCTV1, CCTV8 chỉ sau 30 phút. Đây chính là con số này phá vỡ rating chiếu đài của phim truyền hình Trung Quốc trong năm 2022. Đồng thời cũng là mức rating đã khá lâu mới được đạt được trở lại của phim chiếu đài xứ tỷ dân.

Huyện ủy đại viện lấy bối cảnh năm 2015, tại huyện Quang Minh. Các lãnh đạo huyện phải thực hiện công tác đền bù, phá bỏ nhà dân giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình mới. Tuy nhiên, quá trình này không dễ dàng với họ vì vấp phải sự phản ứng gay gắt của nhiều hộ dân. Trong lúc cán bộ huyện làm tư tưởng cho người dân, nhân viên mới tên Lâm Chí Vi (Trương Tân Thành đóng) đến nhậm chức. Anh sẽ cùng với Mai Hiểu Ca - bí thư huyện ủy (Hồ Ca diễn) - xây dựng huyện Quang Minh.

Ngay sau khi phát sóng, phim được nhận xét có tiết tấu nhanh, diễn biến hợp lý. Bối cảnh trong Huyện ủy đại viện chân thực, trang phục chỉn chu. Sau 2 tập đầu tiên, nhiều khán giả cho biết ấn tượng với diễn xuất của dàn sao từ chính cho đến phụ trong phim. Hồ Ca sinh năm 1982, là nam nghệ sĩ hạng A của Trung Quốc. Anh được khán giả Việt Nam biết đến qua các tác phẩm như Tiên kiếm kỳ hiệp, Hiên viên kiếm - Thiên chi ngân, Thần thoại, Anh hùng xạ điêu (2008), Lang Nha Bảng, Kẻ ngụy trang... Hồ Ca hiện còn một phim truyền hình là Phồn hoa của đạo diễn Vương Gia Vệ và 3 phim điện ảnh đang trong quá trình quay hoặc chờ lên sóng. Về đời tư, Hồ Ca từng công khai hẹn hò với Tiết Giai Ngưng vào năm 2016. Ba năm sau, họ thông báo chia tay trong hòa bình. Trong thời gian yêu nhau, Tiết Giai Ngưng từng tạm dừng hoạt động nghệ thuật một năm để ở bên chăm sóc Hồ Ca khi anh gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Hiện tại, Hồ Ca và Tiết Giai Ngưng vẫn còn độc thân. Họ hiếm khi vướng tin tình ái, tập trung phát triển sự nghiệp diễn xuất.

Hậu trường chụp tạp chí vào 6 năm trước của Hoắc Kiến Hoa và Hồ Ca bất ngờ 'gây bão' khắp cõi mạng Sau 6 năm Bazaar phát hành bộ ảnh họa báo chủ đề Valentine ở Hokkaido (Nhật), hậu trường mới toanh của Hoắc Kiến Hoa và Hồ Ca năm đó gây chú ý.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phim-moi-cua-ho-ca-lap-ky-luc-ang-ne-minh-chung-dien-xuat-mai-mai-la-ang-cap-trong-man-anh-cbiz-533048.html