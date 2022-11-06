Đường Yên tái xuất trong phim của Vương Gia Vệ, fan bất mãn vì phiên vị chỉ xếp thứ 3, thua Hồ Ca và Mã Y Lợi

Sao quốc tế 06/11/2022 14:05

Dù là màn tái xuất sau thời gian dài của thần tượng, nhưng người hâm mộ Đường Yên lại không mấy hài lòng vì lý do phiên vị của cô khá thấp.

Những năm gần đây, Đường Yên không hoạt động nhiều trong làng giải trí và cũng đã lâu cô không ra sản phẩm mới vì nữ diễn viên tập trung vào việc chăm sóc gia đình nhiều hơn sau khi sinh con. Tuy nhiên, mới đây, bộ phim mà cô tham gia diễn xuất là Thượng Hải Phồn Hoa đã "đánh tiếng" phát sóng trong thời gian sớm nhất.

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Đường Yên chuẩn bị tái xuất trong Thượng Hải Phồn Hoa - Ảnh: Internet

Trong Thượng Hải Phồn Hoa, ngoài Đường Yên, còn có sự góp mặt của những cái tên vô cùng nổi tiếng là Hồ Ca, Mã Y Lợi và Tân Chỉ Lôi. Cũng vì cùng tham gia cùng những tên tuổi lớn như vậy nên Đường Yên chỉ nhận phiên 3, xếp sau Hồ Ca và Mã Y Lợi.

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Đường Yên chỉ xếp phiên 3, sau Hồ Ca và Mã Y Lợi - Ảnh: Internet

Dù biết trước Đường Yên không đảm nhận vai chính nên phiên 3 là điều dễ hiểu, nhưng điều này đồng thời nói lên rằng cô sẽ có ít đất diễn hơn những nghệ sĩ còn lại. Việc này khiến cho người hâm mộ của nữ diễn viên không hài lòng và yêu cầu cô được xuất hiện nhiều hơn. Dẫu vậy, cũng có nhiều ý kiến trái ngược, cho rằng đạo diễn nên cắt bớt phân cảnh của Đường Yên vì họ cho rằng cô không "xứng làm diễn viên".

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Tác phẩm Thượng Hải Phồn Hoa được chuyển thể từ tiểu thuyết Phồn Hoa của nhà văn Kim Vũ Trừng. Phim lấy bối cảnh thành phố Thượng Hải, Trung Quốc vào những năm 1900. Phim kể về cuộc đời huy hoàng của A Bảo (Hồ Ca thủ vai) từ khi còn nhỏ trải qua bao khó khăn để trở thành một triệu phú. Bên cạnh đó, tác phẩm cũng khắc họa 4 mối tình đi qua đời A Bảo.

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Thượng Hải Phồn Hoa đánh dấu sự trở lại của ông sau 9 năm vắng bóng của Vương Gia Vệ - Ảnh: Internet

Thượng Hải Phồn Hoa là bộ phim truyền hình đầu tiên trong sự nghiệp của vị đạo diễn hàng đầu Hong Kong Vương Gia Vệ, đánh dấu sự trở lại của ông sau 9 năm vắng bóng. Phim đồng thời được xem là phần nối tiếp Tâm Trạng Khi Yêu 2046.

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Từ khóa:   Đường Yên Hồ Ca Mã Y Lợi Thượng Hải Phồn Hoa sao Hoa ngữ sao châu Á

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