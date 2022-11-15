Hậu trường chụp tạp chí vào 6 năm trước của Hoắc Kiến Hoa và Hồ Ca bất ngờ 'gây bão' khắp cõi mạng

Tuy chỉ là những bức ảnh hậu trường, nhưng khoảnh khắc của hai “lão cán bộ” có tình bạn thân thiết nhất làng giải trí hiện nay là Hoắc Kiến Hoa và Hồ Ca đã đủ khiến dân tình xôn xao và bàn tán.

Sau 6 năm, Bazaar bất ngờ đăng tải lại những hình ảnh họa báo chủ đề Valentine giữa khung cảnh tuyết rơi dày đặc trắng xóa ở Hokkaido (Nhật). Đồng thời, cư dân mạng còn phát hiện một video hậu trường mới toanh của Hoắc Kiến Hoa và Hồ Ca vào thời điểm đó.

Hoắc Kiến Hoa quyết định nghỉ hưu sớm, lui về chăm sóc gia đình để vợ Lâm Tâm Như có thời gian phát triển sự nghiệp từ năm 2019. Quyết định này của tài tử 7X gây tiếc nuối. Thời điểm tạm ngừng hoạt động, anh được khen đột phá trong diễn xuất khi thể hiện vai Càn Long đa tình nhưng bạc nghĩa trong Hậu cung Như Ý truyện.

Đầu năm 2022, Hoắc Kiến Hoa nhận lời đóng vai phụ trong Hoa đăng sơ thượng 2 - bộ phim do Lâm Tâm Như sản xuất. Với màn thể hiện ấn tượng, nam diễn viên được mong đợi sớm trở lại màn ảnh. Tuy nhiên, Hoắc Kiến Hoa vẫn im hơi lặng tiếng thời gian qua.

Còn với Hồ Ca, dù đã đạt được những thành tựu đáng kể trong gần 20 năm tham gia sự nghiệp diễn xuất, khán giả vẫn lo lắng cho con đường tình duyên đầy trắc trở của nam diễn viên. Trong suốt thời gian tham gia nghệ thuật, Hồ Ca từng bị “gán ghép” với nhiều nữ thần màn ảnh như: Lưu Diệc Phi, Lưu Thi Thi, Dương Mịch,...thậm chí nam thần 8X còn bị khán giả ghép đôi với Hoắc Kiến Hoa khi tham gia Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3. Tuy nhiên nam diễn viên chỉ thừa nhận mối quan hệ tình cảm với Tiết Giai Ngưng và Giang Sơ Ảnh.

Sau những thăng trầm trong sự nghiệp lẫn cuộc sống riêng tư, Hồ Ca vẫn miệt mài tập trung cho sự nghiệp diễn xuất. Hiện tại, bộ phim Phồn Hoa dự kiến sẽ ra mắt trong năm 2022 do Hồ Ca đóng chính cùng Đường Yên, Mã Y Lợi, Tân Chỉ Lôi đang được khán giả ngày đêm mong chờ. Hy vọng nam thần Hồ Ca sẽ có một vai diễn thật ấn tượng và có thêm nhiều tin vui trong năm 2022.