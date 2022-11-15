Hậu trường chụp tạp chí vào 6 năm trước của Hoắc Kiến Hoa và Hồ Ca bất ngờ 'gây bão' khắp cõi mạng

Sao quốc tế 15/11/2022 07:20

Sau 6 năm Bazaar phát hành bộ ảnh họa báo chủ đề Valentine ở Hokkaido (Nhật), hậu trường mới toanh của Hoắc Kiến Hoa và Hồ Ca năm đó gây chú ý.

Sau 6 năm, Bazaar bất ngờ đăng tải lại những hình ảnh họa báo chủ đề Valentine giữa khung cảnh tuyết rơi dày đặc trắng xóa ở Hokkaido (Nhật). Đồng thời, cư dân mạng còn phát hiện một video hậu trường mới toanh của Hoắc Kiến Hoa Hồ Ca vào thời điểm đó.

Tuy chỉ là những bức ảnh hậu trường, nhưng khoảnh khắc của hai “lão cán bộ” có tình bạn thân thiết nhất làng giải trí hiện nay là Hoắc Kiến Hoa và Hồ Ca đã đủ khiến dân tình xôn xao và bàn tán. 

Hậu trường chụp tạp chí vào 6 năm trước của Hoắc Kiến Hoa và Hồ Ca bất ngờ 'gây bão' khắp cõi mạng - Ảnh 1Hậu trường chụp tạp chí vào 6 năm trước của Hoắc Kiến Hoa và Hồ Ca bất ngờ 'gây bão' khắp cõi mạng - Ảnh 2Hậu trường chụp tạp chí vào 6 năm trước của Hoắc Kiến Hoa và Hồ Ca bất ngờ 'gây bão' khắp cõi mạng - Ảnh 3Hậu trường chụp tạp chí vào 6 năm trước của Hoắc Kiến Hoa và Hồ Ca bất ngờ 'gây bão' khắp cõi mạng - Ảnh 4Hậu trường chụp tạp chí vào 6 năm trước của Hoắc Kiến Hoa và Hồ Ca bất ngờ 'gây bão' khắp cõi mạng - Ảnh 5

Hoắc Kiến Hoa quyết định nghỉ hưu sớm, lui về chăm sóc gia đình để vợ Lâm Tâm Như có thời gian phát triển sự nghiệp từ năm 2019. Quyết định này của tài tử 7X gây tiếc nuối. Thời điểm tạm ngừng hoạt động, anh được khen đột phá trong diễn xuất khi thể hiện vai Càn Long đa tình nhưng bạc nghĩa trong Hậu cung Như Ý truyện.

Đầu năm 2022, Hoắc Kiến Hoa nhận lời đóng vai phụ trong Hoa đăng sơ thượng 2 - bộ phim do Lâm Tâm Như sản xuất. Với màn thể hiện ấn tượng, nam diễn viên được mong đợi sớm trở lại màn ảnh. Tuy nhiên, Hoắc Kiến Hoa vẫn im hơi lặng tiếng thời gian qua.

Hậu trường chụp tạp chí vào 6 năm trước của Hoắc Kiến Hoa và Hồ Ca bất ngờ 'gây bão' khắp cõi mạng - Ảnh 6

Còn với Hồ Ca, dù đã đạt được những thành tựu đáng kể trong gần 20 năm tham gia sự nghiệp diễn xuất, khán giả vẫn lo lắng cho con đường tình duyên đầy trắc trở của nam diễn viên. Trong suốt thời gian tham gia nghệ thuật, Hồ Ca từng bị “gán ghép” với nhiều nữ thần màn ảnh như: Lưu Diệc Phi, Lưu Thi Thi, Dương Mịch,...thậm chí nam thần 8X còn bị khán giả ghép đôi với Hoắc Kiến Hoa khi tham gia Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3. Tuy nhiên nam diễn viên chỉ thừa nhận mối quan hệ tình cảm với Tiết Giai Ngưng và Giang Sơ Ảnh. 

Hậu trường chụp tạp chí vào 6 năm trước của Hoắc Kiến Hoa và Hồ Ca bất ngờ 'gây bão' khắp cõi mạng - Ảnh 7

Sau những thăng trầm trong sự nghiệp lẫn cuộc sống riêng tư, Hồ Ca vẫn miệt mài tập trung cho sự nghiệp diễn xuất. Hiện tại, bộ phim Phồn Hoa dự kiến sẽ ra mắt trong năm 2022 do Hồ Ca đóng chính cùng Đường Yên, Mã Y Lợi, Tân Chỉ Lôi đang được khán giả ngày đêm mong chờ. Hy vọng nam thần Hồ Ca sẽ có một vai diễn thật ấn tượng và có thêm nhiều tin vui trong năm 2022. 

Hoắc Kiến Hoa và Trần Kiều Ân trở lại màn ảnh nhỏ cùng 'Tiếu ngạo giang hồ'

Hoắc Kiến Hoa và Trần Kiều Ân trở lại màn ảnh nhỏ cùng 'Tiếu ngạo giang hồ'

Hoắc Kiến Hoa đã tạo được dấu ấn cho mình với vai Lệnh Hồ Xung trong phiên bản Tiếu ngạo giang hồ cách đây 1 thập niên.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoắc Kiến Hoa Hồ Ca sao hoa ngữ sao châu á sao nam Cbiz

TIN LIÊN QUAN

Hoắc Kiến Hoa và Trần Kiều Ân trở lại màn ảnh nhỏ cùng 'Tiếu ngạo giang hồ'

Hoắc Kiến Hoa và Trần Kiều Ân trở lại màn ảnh nhỏ cùng 'Tiếu ngạo giang hồ'

Đường Yên tái xuất trong phim của Vương Gia Vệ, fan bất mãn vì phiên vị chỉ xếp thứ 3, thua Hồ Ca và Mã Y Lợi

Đường Yên tái xuất trong phim của Vương Gia Vệ, fan bất mãn vì phiên vị chỉ xếp thứ 3, thua Hồ Ca và Mã Y Lợi

Tân Tiên Kiếm phát hành poster chính thức hé lộ dàn cast trẻ, liệu có được qua được cái bóng của Hồ Ca - Lưu Diệc Phi ở phiên bản cũ?

Tân Tiên Kiếm phát hành poster chính thức hé lộ dàn cast trẻ, liệu có được qua được cái bóng của Hồ Ca - Lưu Diệc Phi ở phiên bản cũ?

Vương Hiểu Thần bức xúc khi bị đồn kết hôn và sinh con cho Hồ Ca

Vương Hiểu Thần bức xúc khi bị đồn kết hôn và sinh con cho Hồ Ca

Lộ diện dung nhan bà xã của Hồ Ca, cặp đôi đã âm thầm có con với nhau?

Lộ diện dung nhan bà xã của Hồ Ca, cặp đôi đã âm thầm có con với nhau?

Rộ tin Hồ Ca bí mật kết hôn với người đẹp Vương Hiểu Thần, người trong cuộc lên tiếng ra sao?

Rộ tin Hồ Ca bí mật kết hôn với người đẹp Vương Hiểu Thần, người trong cuộc lên tiếng ra sao?

TIN MỚI NHẤT

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 15 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

Video 1 giờ 15 phút trước
Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Video 2 giờ 15 phút trước
Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 4 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI