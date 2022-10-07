Hoắc Kiến Hoa và Trần Kiều Ân trở lại màn ảnh nhỏ cùng 'Tiếu ngạo giang hồ'

Sao quốc tế 07/10/2022 20:27

Hoắc Kiến Hoa đã tạo được dấu ấn cho mình với vai Lệnh Hồ Xung trong phiên bản Tiếu ngạo giang hồ cách đây 1 thập niên.

Nhắc đến các tác phẩm võ hiệp Trung Hoa thì Kim Dung chính là cái tên lẫy lừng không thể thay thế. Trong số những tác phẩm của ông, Tiếu ngạo giang hồ được các đạo diễn, nhà sản xuất nhiều lần chuyển thể thành phim, gây tiếng vang lớn trong lòng công chúng. 

Nếu những phiên bản từ 2001 trở về trước đều bám sát nguyên tác, tập trung khai thác về hành trình trở thành kiếm khách lẫy lừng của chàng lãng tử Lệnh Hồ Xung, thì trong phiên bản 2013 biên kịch Vu Chính lại có một chút đổi mới.

Hoắc Kiến Hoa và Trần Kiều Ân trở lại màn ảnh nhỏ cùng 'Tiếu ngạo giang hồ' - Ảnh 1

Tuy nhiên, biên kịch vẫn lấy cốt truyện xoay quanh chàng thiếu niên trẻ tuổi Lệnh Hồ Xung với những khó khăn trên giang hồ và mối tình với thánh nữ Nhậm Doanh Doanh. Nhưng ở phiên bản 2013 có tình tiết vô cùng hấp dẫn là hai nhân vật của Trần Kiều Ân mang tên: Đông Phương Bất Bại và Đông Phương Tiểu Muội. 

Ngoài việc hành hiệp trượng nghĩa, phiên bản này còn tập trung khai thác chuyện tình yêu nam nữ, đặc biệt là những éo le trong mối quan hệ giữa Lệnh Hồ Xung và Đông Phương Bất Bại - Nhạc Linh San - Nhậm Doanh Doanh.

Hoắc Kiến Hoa và Trần Kiều Ân trở lại màn ảnh nhỏ cùng 'Tiếu ngạo giang hồ' - Ảnh 2

 

Góp mặt trong Tiếu ngạo giang hồ 2013 cùng Viên San San, Trần Kiều Ân, Dương Dung..., Hoắc Kiến Hoa đã khắc họa thành công một Lệnh Hồ Xung thư sinh, lại có khuôn mặt rất giống những gì mà cố nhà văn Kim Dung miêu tả về nhân vật. Diễn xuất của nam tài tử họ Hoắc trong phim cũng nhận được nhiều lời khen ngợi của tác giả. Có thể nói Lệnh Hồ Xung là một trong những vai diễn để đời, làm nên tên tuổi của Hoắc Kiến Hoa. 

Đặc biệt sau gần 10 năm chính thức lên sóng, Tiếu ngạo giang hồ sẽ trở lại màn ảnh Việt với bản lồng tiếng vào lúc 17h thứ hai đến thứ sáu hằng tuần trên kênh HTV7, bắt đầu từ ngày 6/10.

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Từ khóa:    Hoắc Kiến Hoa  Tiếu ngạo giang hồ  sao hoa ngữ sao cchu á phim trung quốc

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