Lương Triều Vỹ sợ đám đông và nỗi ám ảnh sau biến cố tuổi thơ

Tuy nhiên, khi bước đi trên thảm đỏ, Lương Triều Vỹ lại bước đi và có cử chỉ khá rụt rè. Trong suốt thời gian xuất hiện trước truyền thông, nam diễn viên nắm chặt hai tay và cười khá căng thẳng. Việc anh khó khăn khi tương tác với ống kính được cho là do vợ anh - Lưu Gia Linh đã không đến sự kiện cùng.

Theo truyền thông Trung Hoa, vào tối ngày 5/10 vừa qua, Lương Triều Vỹ đã tham dự thảm đỏ khai mạc Liên hoan phim quốc tế Busan 2022. Tại sự kiện này, tài tử Hong Kong được vinh danh là Nhà làm phim châu Á của năm.

Tại làng giải trí xứ Cảng Thơm, Lương Triều Vỹ được biết đến là nghệ sĩ hiếm hoi mắc hội chứng sợ đám đông và gặp chướng ngại khi giao tiếp với người khác. Trong suốt nhiều năm qua, anh luôn cùng với Lưu Gia Linh tham dự các sự kiện vì bà xã giúp anh cảm thấy an toàn hơn khi tương tác với truyền thông.

Trước đây, Lương Triều Vỹ từng tiết lộ bản thân mắc chứng tự kỷ vì lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc. Cha của nam diễn viên là một người nghiện rượu, cờ bạc và thường xuyên dùng vũ lực với vợ con, đến khi anh lên 10 thì cha mẹ anh ly hôn. Cũng bởi vì tuổi thơ sóng gió mà tài tử Hong Kong từng tự cô lập bản thân trong một thời gian dài.

Nói về tính cách trầm mặc, ít thể hiện cảm xúc của Lương Triều vỹ, Trương Mạn Ngọc từng chia sẻ: "Anh ấy thậm chí còn chẳng mở miệng nói chuyện khi ở nhà, chỉ nhìn bạn bằng đôi mắt u sầu. Lưu Gia Linh và bạn bè cô ấy chơi mạt chược ồn như thế nào, Lương Triều Vỹ cũng không quan tâm. Anh ấy cứ lặng lẽ pha và rót trà cho mọi người".

Bà xã của Lương Triều Vỹ - Lưu Gia Linh - cho biết, nếu không có lịch trình từ trước, nam diễn viên sẽ không ra khỏi nhà. Tài tử họ Lương cảm thấy bất an trong đám đông và ghét cảm giác bị người xung quanh dòm ngó.

Trong lần phỏng vấn với GQ trước đây, Lương Triều Vỹ tâm sự những năm gần đây anh chỉ muốn sống một cuộc đời ẩn dật và thầm lặng. Đây là lý do mà nam tài tử không sử dụng mạng xã hội, thậm chí có phần lãnh đạm với bà xã của mình.

Sau hơn 40 năm cống hiến cho phim ảnh, Lương Triều Vỹ đã có một sự nghiệp mà ai cũng ngưỡng mộ với nhiều giải thưởng lớn nhỏ. Trước giải thưởng tại Liên hoan phim quốc tế Busan 2022, nam tài tử đã 5 lần giành Ảnh đế Kim Tượng, ba lần giành giải Kim Mã và một lần giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Cannes.