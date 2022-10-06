Lương Triều Vỹ sợ đám đông và nỗi ám ảnh sau biến cố tuổi thơ

Sao quốc tế 06/10/2022 18:35

Tuổi thơ không mấy êm đềm của Lương Triều Vỹ đã khiến nam tài tử tự cô lập bản thân và hình thành tâm lý sợ đám đông.

Theo truyền thông Trung Hoa, vào tối ngày 5/10 vừa qua, Lương Triều Vỹ đã tham dự thảm đỏ khai mạc Liên hoan phim quốc tế Busan 2022. Tại sự kiện này, tài tử Hong Kong được vinh danh là Nhà làm phim châu Á của năm.

luong trieu vy 5
Lương Triều Vỹ tại thảm đỏ khai mạc Liên hoan phim quốc tế Busan 2022 - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, khi bước đi trên thảm đỏ, Lương Triều Vỹ lại bước đi và có cử chỉ khá rụt rè. Trong suốt thời gian xuất hiện trước truyền thông, nam diễn viên nắm chặt hai tay và cười khá căng thẳng. Việc anh khó khăn khi tương tác với ống kính được cho là do vợ anh - Lưu Gia Linh đã không đến sự kiện cùng.

luong trieu vy 4

luong trieu vy 3

Tại làng giải trí xứ Cảng Thơm, Lương Triều Vỹ được biết đến là nghệ sĩ hiếm hoi mắc hội chứng sợ đám đông và gặp chướng ngại khi giao tiếp với người khác. Trong suốt nhiều năm qua, anh luôn cùng với Lưu Gia Linh tham dự các sự kiện vì bà xã giúp anh cảm thấy an toàn hơn khi tương tác với truyền thông.

Trước đây, Lương Triều Vỹ từng tiết lộ bản thân mắc chứng tự kỷ vì lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc. Cha của nam diễn viên là một người nghiện rượu, cờ bạc và thường xuyên dùng vũ lực với vợ con, đến khi anh lên 10 thì cha mẹ anh ly hôn. Cũng bởi vì tuổi thơ sóng gió mà tài tử Hong Kong từng tự cô lập bản thân trong một thời gian dài.

luong trieu vy 2

Nói về tính cách trầm mặc, ít thể hiện cảm xúc của Lương Triều vỹ, Trương Mạn Ngọc từng chia sẻ: "Anh ấy thậm chí còn chẳng mở miệng nói chuyện khi ở nhà, chỉ nhìn bạn bằng đôi mắt u sầu. Lưu Gia Linh và bạn bè cô ấy chơi mạt chược ồn như thế nào, Lương Triều Vỹ cũng không quan tâm. Anh ấy cứ lặng lẽ pha và rót trà cho mọi người".

Bà xã của Lương Triều Vỹ - Lưu Gia Linh - cho biết, nếu không có lịch trình từ trước, nam diễn viên sẽ không ra khỏi nhà. Tài tử họ Lương cảm thấy bất an trong đám đông và ghét cảm giác bị người xung quanh dòm ngó.

luong trieu vy 1

Trong lần phỏng vấn với GQ trước đây, Lương Triều Vỹ tâm sự những năm gần đây anh chỉ muốn sống một cuộc đời ẩn dật và thầm lặng. Đây là lý do mà nam tài tử không sử dụng mạng xã hội, thậm chí có phần lãnh đạm với bà xã của mình.

Sau hơn 40 năm cống hiến cho phim ảnh, Lương Triều Vỹ đã có một sự nghiệp mà ai cũng ngưỡng mộ với nhiều giải thưởng lớn nhỏ. Trước giải thưởng tại Liên hoan phim quốc tế Busan 2022, nam tài tử đã 5 lần giành Ảnh đế Kim Tượng, ba lần giành giải Kim Mã và một lần giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Cannes.

Lương Triều Vỹ được vinh danh tại một trong những giải thưởng điện ảnh lớn nhất châu Á

Lương Triều Vỹ được vinh danh tại một trong những giải thưởng điện ảnh lớn nhất châu Á

Tài tử Lương Triều Vỹ vừa qua đã tham dự lễ khai mạc Liên hoan phim quốc tế Busan 2022 - một trong những lễ trao giải điện ảnh quan trọng nhất tại châu Á.

Xem thêm
Từ khóa:   Lương Triều Vỹ diễn viên Lương Triều Vỹ sao Hong Kong sao châu Á sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Lương Triều Vỹ được vinh danh tại một trong những giải thưởng điện ảnh lớn nhất châu Á

Lương Triều Vỹ được vinh danh tại một trong những giải thưởng điện ảnh lớn nhất châu Á

Phong Tái Khởi Thời của Lương Triều Vỹ và Quách Phú Thành đại diện Hong Kong tranh giải Oscar

Phong Tái Khởi Thời của Lương Triều Vỹ và Quách Phú Thành đại diện Hong Kong tranh giải Oscar

Tiết lộ mức thù lao quảng cáo KHỦNG của Vương Phi và Lương Triều Vỹ

Tiết lộ mức thù lao quảng cáo KHỦNG của Vương Phi và Lương Triều Vỹ

Vô Danh: Công bố teaser mới nhất, hé lộ tạo hình đầu tiên của dàn diễn viên chính Lương Triều Vỹ, Vương Nhất Bác, Vương Truyền Quân

Vô Danh: Công bố teaser mới nhất, hé lộ tạo hình đầu tiên của dàn diễn viên chính Lương Triều Vỹ, Vương Nhất Bác, Vương Truyền Quân

Sinh nhật tuổi 60 xa vợ của Lương Triều Vỹ

Sinh nhật tuổi 60 xa vợ của Lương Triều Vỹ

Vương Nhất Bác nhận nhiều lời khen có cánh trong phim mới: Thế hệ tương lai đáng gờm, diễn cùng Lương Triều Vỹ nhưng không bị lép vế

Vương Nhất Bác nhận nhiều lời khen có cánh trong phim mới: Thế hệ tương lai đáng gờm, diễn cùng Lương Triều Vỹ nhưng không bị lép vế

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 1 giờ 12 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 1 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 42 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 3 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 3 giờ 42 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 4 giờ 12 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 42 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 4 giờ 42 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 5 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI