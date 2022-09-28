Phong Tái Khởi Thời của Lương Triều Vỹ và Quách Phú Thành đại diện Hong Kong tranh giải Oscar

Bộ phim Phong Tái Khởi Thời do Lương Triều Vỹ và Quách Phú Thành đóng chính đã được chọn để đại diện Hong Kong đi tranh giải tại Oscar 2023.

Sinchew đưa tin, Phong Tái Khởi Thời được Hiệp hội nhà sản xuất phim Hong Kong chọn đua tài ở hạng mục Phim quốc tế xuất sắc. Vào ngày 24/1/2023, ban tổ chức Oscar sẽ công bố kết quả đề cử và lễ trao giải chính thức sẽ diễn ra vào 12/3/2023.

Phong Tái Khởi Thời đại diện Hong Kong đi tranh giải tại Oscar 2023 - Ảnh: Internet

Biết tin tác phẩm của mình đã được lựa chọn để đi thi, Quách Phú Thành tỏ ra vô cùng mừng rỡ, anh viết trên trang cá nhân: "Mong nỗ lực của đạo diễn và ê kíp được nhiều người hiểu rõ. Điện ảnh luôn là hành trình kỳ diệu".

Được biết, Phong Tái Khởi Thời được cải biên từ những câu chuyện có thật của các cảnh sát Hong Kong trong thập niên 1970. Trong đó, Quách Phú Thành vào vai Lôi Lạc - một chàng trai từ quê lên Hong Kong lập nghiệp nhưng luôn bị cảnh sát và cả giới xã hội đen làm khó. Lương Triều Vỹ đảm nhận vai diễn Nam Giang (dựa theo nguyên mẫu của cựu cảnh sát trưởng Hong Kong Lam Cường) bị truy nã sau khi Ủy ban độc lập chống tham nhũng thành lập.

Phong Tái Khởi Thời được chấp bút bởi biên kịch Ông Tử Quang, đồng thời cũng là đạo diễn. Ông Tử Quang từng chia sẻ nhiều chi tiết thú vị về phim trong buổi phỏng vấn với HK01 như Lương Triều Vỹ vốn không biết chơi piano, nhưng để nhập vai chân thật nhất thì tài tử họ Lương đã thuê giáo viên dạy piano và tập luyện chăm chỉ mỗi ngày 8 giờ đồng hồ chứ không hề chấp nhận việc giả vờ đánh đàn rồi ghép nhạc vào.

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