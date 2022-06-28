Sinh nhật tuổi 60 xa vợ của Lương Triều Vỹ

Nam diễn viên Lương Triều Vỹ mới đây đã đón sinh nhật lần thứ 60 của mình, tuy nhiên hiện tại anh đang ở Nhật Bản nên chỉ có thể cùng vợ ăn mừng từ xa.

Theo truyền thông Hong Kong, diễn viên Lưu Gia Linh vào ngày 27/6 vừa qua đã đăng tải lên Instagram của mình ảnh ông xã Lương Triều Vỹ và kèm theo lời chúc tuổi 60 đến nam tài tử. Nữ minh tinh học Lưu viết: "Chúc mừng sinh nhật anh, mỗi ngày hạnh phúc, luôn luôn hạnh phúc".

Bức ảnh chúc mừng sinh nhật ông xã được Lưu Gia Linh đăng lên Instagram - Ảnh: Internet

Đón sinh nhật lần thứ 60, Lương Triều Vỹ được nhiều bạn bè và người thân chúc phúc. Trên trang cá nhân của mình, ngôi sao Hong Kong cũng nhận về hàng nghìn lời chúc từ phía các khán giả.

Được biết, hiện tại Lương Triều Vỹ đang tham gia một sự kiện thời trang ở Nhật Bản của nhà thiết kế nổi tiếng cũng là bạn thân của anh - Yohji Yamamoto. Những bức ảnh mà cả hai chụp chung thu hút được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng, nhiều người còn khen nam tài tử họ Lương vẫn vô cùng phong độ và trẻ trung ở tuổi lục tuần.

Lương Triều Vỹ và Yohji Yamamoto đã là bạn thân trong nhiều năm - Ảnh: Internet

Bước chân vào ngành giải trí với vai trò diễn viên của TVB, Lương Triều Vỹ tuy không có ngoại hình sáng như các diễn viên cùng lứa nhưng lại làm nên tên tuổi nhờ đôi mắt "biết nói" của mình. Bên cạnh đó, nam tài tử còn rất khiêm tốn khi luôn thừa nhận bản thân đóng phim vẫn chưa hay, thẳng thắn chỉ ra các thiếu sót của mình.

Lương Triều Vỹ có một sự nghiệp mà ai cũng ngưỡng mộ sau hơn 40 năm cống hiến cho nghệ thuật - Ảnh: Internet

Sau hơn 40 năm cống hiến cho phim ảnh, Lương Triều Vỹ đã có một sự nghiệp mà ai cũng ngưỡng mộ với nhiều giải thưởng lớn nhỏ. Trong đó, nam tài tử đã 5 lần giành Ảnh đế Kim Tượng, ba lần giành giải Kim Mã và một lần giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Cannes.

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