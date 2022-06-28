Diễn viên hài Trần Tiêu Hoa bị bắt vì quấy rối phụ nữ

Nam diễn viên hài Trần Tiêu Hoa vừa qua đã bị bắt giam do có hành vi đột nhập vào nhà dân và quấy rối tình dục phụ nữ.

Theo tin tức trên trang Sina vào ngày 27/6 vừa qua, Nam diễn viên hài Trần Tiêu Hoa đã bị bắt do xâm phạm trái phép vào nhà dân và hành vi quấy rối tình dục phụ nữ.

Trước đó, vào 5h10 ngày 25/6, Trần Tiêu Hoa bị bắt gặp cậy cửa vào nhà một người phụ nữ sau đó đi vào phòng ngủ của cô gái này trong tình trạng khỏa thân và tinh thần vui vẻ. Theo lời kể của chủ nhà, nam diễn viên họ Trần đã lao về phía cô và nói ra những lời không đứng đắn.

Trần Tiêu Hoa đã bị bắt do xâm phạm trái phép vào nhà dân và hành vi quấy rối tình dục phụ nữ - Ảnh: Internet

Tại cơ quan chức năng, Trần Tiêu Hoa đã khai nhận anh đã thực hiện các việc trên trong trạng thái say rượu và không làm chủ được hành vi của mình. Nam diễn viên bày tỏ sự hối lỗi: "Tôi đã uống quá chén và đi sai đường".

Sau khi Trần Tiêu Hoa bị bắt, Đức Vân Xã - xã đoàn tướng thanh - đã đưa ra thông báo sa thải nam diễn viên. Hình ảnh của xã đoàn Đức Vân Xã những năm gần đây liên tục bị hoen ố, nhiều nghệ sĩ dưới trướng Quách Đức Cương thay nhau vướng vào các ồn ào đời tư.

Nhiều nghệ sĩ dưới trướng Quách Đức Cương vướng vào ồn ào đời tư - Ảnh: Internet

Vào năm 2021, một đệ tử khác của Quách Đức Cương là Trần Cửu Nam bị vợ tố ngoại tình và đánh đập cô dã man trong thời gian hai người kết hôn. Nam diễn viên Cận Hạc Lam cũng thuộc xã đoàn này bị phanh phui chuyện ngủ với fan nữ dù bản thân đã lập gia đình.

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