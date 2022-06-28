Diễn viên hài Trần Tiêu Hoa bị bắt vì quấy rối phụ nữ

Sao quốc tế 28/06/2022 10:29

Nam diễn viên hài Trần Tiêu Hoa vừa qua đã bị bắt giam do có hành vi đột nhập vào nhà dân và quấy rối tình dục phụ nữ.

Theo tin tức trên trang Sina vào ngày 27/6 vừa qua, Nam diễn viên hài Trần Tiêu Hoa đã bị bắt do xâm phạm trái phép vào nhà dân và hành vi quấy rối tình dục phụ nữ.

Trước đó, vào 5h10 ngày 25/6, Trần Tiêu Hoa bị bắt gặp cậy cửa vào nhà một người phụ nữ sau đó đi vào phòng ngủ của cô gái này trong tình trạng khỏa thân và tinh thần vui vẻ. Theo lời kể của chủ nhà, nam diễn viên họ Trần đã lao về phía cô và nói ra những lời không đứng đắn.

tran tieu hoa 1
Trần Tiêu Hoa đã bị bắt do xâm phạm trái phép vào nhà dân và hành vi quấy rối tình dục phụ nữ - Ảnh: Internet

Tại cơ quan chức năng, Trần Tiêu Hoa đã khai nhận anh đã thực hiện các việc trên trong trạng thái say rượu và không làm chủ được hành vi của mình. Nam diễn viên bày tỏ sự hối lỗi: "Tôi đã uống quá chén và đi sai đường".

Sau khi Trần Tiêu Hoa bị bắt, Đức Vân Xã - xã đoàn tướng thanh - đã đưa ra thông báo sa thải nam diễn viên. Hình ảnh của xã đoàn Đức Vân Xã những năm gần đây liên tục bị hoen ố, nhiều nghệ sĩ dưới trướng Quách Đức Cương thay nhau vướng vào các ồn ào đời tư.

tran tieu hoa 2
Nhiều nghệ sĩ dưới trướng Quách Đức Cương vướng vào ồn ào đời tư - Ảnh: Internet

Vào năm 2021, một đệ tử khác của Quách Đức Cương là Trần Cửu Nam bị vợ tố ngoại tình và đánh đập cô dã man trong thời gian hai người kết hôn. Nam diễn viên Cận Hạc Lam cũng thuộc xã đoàn này bị phanh phui chuyện ngủ với fan nữ dù bản thân đã lập gia đình.

Châu Nhuận Phát giải nghệ, sống đời bình dị ở U70

Châu Nhuận Phát giải nghệ, sống đời bình dị ở U70

Dù không còn hoạt động trong giới giải trí nữa nhưng ngôi sao gạo cội Châu Nhuận Phát vẫn được nhiều khán giả yêu mến.

Xem thêm
Từ khóa:   Trần Tiêu Hoa Trần Tiêu Hoa bị bắt Quách Đức Cương sao Hoa ngữ sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

Châu Nhuận Phát giải nghệ, sống đời bình dị ở U70

Châu Nhuận Phát giải nghệ, sống đời bình dị ở U70

Điểm mặt những gia đình sao Hoa ngữ đáng ngưỡng mộ nhất làng giải trí Cbiz: Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy chắc suất có mặt

Điểm mặt những gia đình sao Hoa ngữ đáng ngưỡng mộ nhất làng giải trí Cbiz: Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy chắc suất có mặt

Dương Mịch hay Triệu Lệ Dĩnh sẽ 'nên duyên' cùng Nhậm Gia Luân trong dự án tiên hiệp

Dương Mịch hay Triệu Lệ Dĩnh sẽ 'nên duyên' cùng Nhậm Gia Luân trong dự án tiên hiệp

Phim mới của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư bất ngờ bị dính nghi án 'sao chép' tạo hình kimono của Nhật Bản?

Phim mới của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư bất ngờ bị dính nghi án 'sao chép' tạo hình kimono của Nhật Bản?

Điểm mặt những sao nam sở hữu lưu lượng hot nhất hiện nay tại Cbiz: Tiêu Chiến gây bất ngờ khi vượt mặt hàng loạt tên tuổi lớn Dương Dương, Vương Nhất Bác

Điểm mặt những sao nam sở hữu lưu lượng hot nhất hiện nay tại Cbiz: Tiêu Chiến gây bất ngờ khi vượt mặt hàng loạt tên tuổi lớn Dương Dương, Vương Nhất Bác

Khóc vì Tiêu Chiến nhưng không hề có trong kịch bản, Vương Nhất Bác khiến fan đứng ngồi không yên: 'Chính là vì chân tình thực cảm'

Khóc vì Tiêu Chiến nhưng không hề có trong kịch bản, Vương Nhất Bác khiến fan đứng ngồi không yên: 'Chính là vì chân tình thực cảm'

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 56 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 46 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 46 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 8 giờ 11 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 46 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 46 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 46 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 1 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 11 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI