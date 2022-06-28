Châu Nhuận Phát giải nghệ, sống đời bình dị ở U70

Dù không còn hoạt động trong giới giải trí nữa nhưng ngôi sao gạo cội Châu Nhuận Phát vẫn được nhiều khán giả yêu mến.

Kể từ sau lần hợp tác với Viên Vịnh Nghi trong Đừng Gọi Tôi Là Thần Bài (2019), Châu Nhuận Phát hoàn toàn không tham gia vào bất kỳ hoạt động giải trí nào khác. Suốt 3 năm qua, ông sống một cuộc đời bình dị, đạo diễn Trương Uyển Đình còn từng nói nam tài tử 67 tuổi đã "bỏ trốn khỏi giới nghệ thuật". Tạo hình Châu Nhuận Phát trong Đừng Gọi Tôi Là Thần Bài, phim vẫn chưa ấn định ngày công chiếu - Ảnh: Internet Tuy không còn xuất hiện tại các sự kiện giải trí nữa, nhưng Châu Nhuận Phát vẫn được công chúng gọi với danh xưng "ngôi sao dễ gặp nhất Hong Kong". Cư dân xứ Cảng Thơm dễ dàng bắt gặp ông đang chạy bộ, leo núi. Ở tuổi 67, nam tài tử rất thích luyện tập thể lực và thực hiện lối sống lành mạnh.

Người hâm mộ dễ dàng gặp được Châu Nhuận Phát khi đi leo núi - Ảnh: Internet Nam tài tử cũng có thói quen chạy bộ mỗi ngày dù nắng hay mưa - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, Châu Nhuận Phát còn được mệnh danh là "ngôi sao phố Cửu Long" vì bản thân ông chính là khách quen của các cửa tiệm nơi đây. Nam tài tử từng khẳng định mình chỉ là mộ người dân bình thường chứ không phải ngôi sao lớn gì. Ông thường mua sắm tại các khu chợ bình dân, ăn uống ở các sạp hàng nhỏ và mỗi tháng chỉ dùng hết 100 USD tiền tiêu vặt. Chậu Nhuận Phát thường mua sắm tại các cửa hàng lề đường, bình dân - Ảnh: Internet Khi được hỏi về cuộc hôn nhân nhiều năm với bà xã Trần Hội Liên, Châu Nhuận Phát cho biết hai vợ chồng ông thấy bằng lòng với cuộc sống không con cái như hiện tại. Mọi vấn đề về tiền bạc trong nhà đều do vợ ông quản lý.

Là một diễn viên có sự nghiệp rực rỡ nhưng Châu Nhuận Phát từng hài hước cho biết bản thân không có tiếng nói trong gia đình. Ông nói: "Tôi chạy bộ cả ngày, nhiều lúc còn chẳng có tiền đi taxi. Ở nhà tôi bị đối xử tệ...". Nam tài tử còn tiết lộ thường ngày ông chính là người phải đi chợ, nấu ăn, giặt quần á và dọn dẹp nhà cửa giúp vợ. Châu Nhuận Phát có cuộc hôn nhân viên mãn với bà xã bà xã Trần Hội Liên - Ảnh: Internet Nắm trong tay khối tài sản lên đến 700 triệu USD nhưng vợ chồng Châu Nhuận Phát đã thống nhất sẽ dùng toàn bộ làm từ thiện và tiêu xài tiết kiệm. Nam diễn viên chia sẻ: "Chúng tôi cảm thấy tiền bạc đều không phải của mình. Khi đến với thế giới, chúng tôi chẳng có gì thì khi đi cũng vậy".

Thực hư chuyện Châu Nhuận Phát gầy gò và chậm chạp đến mức không gắp được sợi mì Bức ảnh chụp Châu Nhuận Phát ngồi ăn một mình trong quán mì trong trạng thái chậm chạp và gầy gò thật ra đã được chụp từ tận nửa năm trước.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chau-nhuan-phat-giai-nghe-song-doi-binh-di-o-u70-479378.html