Thực hư chuyện Châu Nhuận Phát gầy gò và chậm chạp đến mức không gắp được sợi mì

Sao quốc tế 25/06/2022 11:14

Bức ảnh chụp Châu Nhuận Phát ngồi ăn một mình trong quán mì trong trạng thái chậm chạp và gầy gò thật ra đã được chụp từ tận nửa năm trước.

Châu Nhuận Phát từ lâu được xem là một trong những ngôi sao giản dị và dễ gần nhất của làng giải trí Hoa ngữ. Thay vì những nơi chốn xa hoa, người dân thường hay gặp được nam tài tử ở những nơi công cộng và bình dân như trạm tàu điện ngầm, bến xe buýt, các quán ăn nhỏ,...

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Châu Nhuận Phát thường sử dụng giao thông công cộng và ghé vào các hàng quán nhỏ - Ảnh: Internet

Mới đây, một cư dân mạng cho biết đã bất ngờ chạm mặt Châu Nhuận Phát tại quán mì yêu thích của ông. Trong bức ảnh này, nam tài tử đội nón lưỡi trai đen, diện đồ thể thao đen và để lộ mái tóc bạc ở hai bên thái dương của mình.

Người đăng ảnh cho biết, Châu Nhuận Phát chỉ đến quán mì một mình và gọi một bát hoành thánh. Khi ăn, nam tài tử khá chậm chạp, các cử chỉ thiếu linh hoạt. Khi chuẩn bị rời đi, nhiều người đã đến xin chụp ảnh cùng ông, và như thường lệ ông rất vui vẻ đồng ý.

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Bức ảnh Châu Nhuận Phát ngồi ăn một mình được một netizen đăng tải - Ảnh: Internet

Bức ảnh này nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ phía cư dân mạng. Trong khi nhiều người tỏ ra lo lắng về tình trạng sức khỏe của Châu Nhuận Phát thì cũng có không ít ý kiến cho rằng năm nay nam tài tử đã trong độ tuổi U70, việc trở nên chậm chạp là điều hiển nhiên.

Tuy vậy, nhiều netizen đã nhanh chóng nhận ra bức ảnh này thật chất đã được đăng tải lên Internet từ tháng 12/2021 rồi.

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Nam tài tử duy trì thói quen chạy bộ suốt nhiều năm - Ảnh: Internet

Cách đây không lâu, một cư dân mạng cũng đã đăng tải bức ảnh chụp Châu Nhuận Phát từ phía sau khi ông đang chạy bộ. Với chiều cao 1m85 và thân hình khá gầy, nam tài tử khiến công chúng "phát hoảng" và lo cho sức khỏe của ông.

Thế nhưng, Châu Nhuận Phát vốn có thói quen chạy bộ buổi sáng suốt nhiều năm qua. Vì vậy, theo truyền thông Trung Hoa, nếu có sức khỏe kém thì nam tài tử đã không thể duy trì việc này trong một thời gian lâu như vậy được. Không những vậy, hiện đã gần chạm ngưỡng 70 thì việc nam diễn viên không còn phong độ như thời trai trẻ là điều vô cùng hiển nhiên.

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