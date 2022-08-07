Quách Phú Thành mừng sinh nhật bà xã, nhưng dung mạo của bố vợ lại là điều gây chú ý

Bố vợ của Quách Phú Thành từng tiết lộ rằng ông nghe nhạc của con rể mà lớn, điều này cũng dễ hiểu khi mà nam tài tử chỉ cách nhạc phụ của mình có 2 tuổi.

Mới đây, Quách Phú Thành đã tổ chức tiệc sinh nhật cho bà xã Phương Viện. Trong loạt ảnh được nam tài tử đăng tải, bức hình mà anh chụp chung với bố mẹ vợ lại gây chú ý hơn cả. Quách Phú Thành ít hơn bố vợ 2 tuổi và nhiều hơn mẹ vợ 4 tuổi - Ảnh: Internet Theo đó, hiện tại thì Quách Phú Thành đã 56 tuổi và chỉ ít hơn bố vợ mình có 2 tuổi mà thôi, thậm chí anh còn nhiều hơn mẹ vợ mình 4 tuổi. Nhưng trong bức ảnh này, có thể nhìn thấy sự khác biệt giữa nam tài tử và bố vợ của mình.

Quách Phú Thành được nhiều netizen khen ngợi về ngoại hình trẻ trung, phong độ của mình khi đã gần 60 tuổi. Trước đó, tại hôn lễ của Quách Phú Thành và Phương Viện, bố vợ anh từng nói một câu vô cùng bất ngờ: "Tôi nghe nhạc của con rể mà lớn lên".

Trong dịp sinh nhật năm nay của Phương Viện, Quách Phú Thành tặng cho cô bó hoa hồng gồm 99 bông biểu đạt cho tình cảm của mình. Nhiều cư dân mạng còn nhanh trí phát hiện rằng, Phương Viện đeo một chiếc vòng tay đến từ thương hiệu cao cấp có giá trị lên đến 350.000 NDT (hơn 1,2 tỷ đồng). Phương Viện nhỏ hơn ông xã của mình tận 22 tuổi, cặp đôi kết hôn vào tháng 4/2017. Kể từ sau khi kết hôn, cô cũng bỏ nghề người mẫu mà tập trung vào việc chăm lo gia đình. Người đẹp trở thành khách quen của các thương hiệu đắt tiền và thường xuyên cùng chồng dự các bữa tiệc của giới thượng lưu. Thậm chí, bố mẹ của cô cũng được Quách Phú Thành phụng dưỡng. Phương Viện 'đổi đời' sau khi kết hôn với Quách Phú Thành - Ảnh: Internet Cũng chính vì lý do này mà Phương Viện bị đồn kết hôn với Quách Phú Thành vì tiền của anh. Trong quá khứ, cô từng bị đồn xuất thân từ một "lò săn đại gia" - nơi những cô gái trẻ, xinh đẹp được dạy cách tiếp cận những nhân vật giàu có và tiếng tăm.

Tạo hình cực ngầu của Quách Phú Thành trong dòng phim phá án mới Nội tình là bộ phim điện ảnh thuộc đề tài tội phạm, phá án và hành động, tung hình ảnh đầu tiên về tạo hình của dàn diễn viên chính.

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