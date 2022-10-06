Lương Triều Vỹ được vinh danh tại một trong những giải thưởng điện ảnh lớn nhất châu Á

Sao quốc tế 06/10/2022 16:11

Tài tử Lương Triều Vỹ vừa qua đã tham dự lễ khai mạc Liên hoan phim quốc tế Busan 2022 - một trong những lễ trao giải điện ảnh quan trọng nhất tại châu Á.

Tối ngày 5/10 vừa qua, Lương Triều Vỹ đã tham dự thảm đỏ khai mạc Liên hoan phim quốc tế Busan 2022. Bà xã anh, nữ diễn viên Lưu Gia Linh cũng có mặt tại Hàn Quốc nhưng không đi thảm đỏ cùng chồng.

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Lương Triều Vỹ đã tham dự thảm đỏ khai mạc Liên hoan phim quốc tế Busan 2022 vào tối ngày 5/10 vừa qua - Ảnh: Dispatch

Theo Sina, Liên hoan phim quốc tế Busan 2022 sẽ chiếu xuyên suốt 6 bộ phim của Lương Triều Vỹ là Vô Gian Đạo, Happy Together, Tâm Trạng Khi Yêu, 2046, Anh Hùng Xạ Điêu: Đông Thành Tây Tựu và Ám Hoa để vinh danh nam tài tử.

Tại Liên hoan phim quốc tế Busan 2022, Lương Triều Vỹ được trao cho danh hiệu giải Nhà làm phim châu Á nhằm công nhận đóng góp của nam diễn viên cho nền điện ảnh châu Á. Nam tài tử được ban tổ chức sự kiện gọi là một trong những diễn viên điện ảnh vĩ đại nhất đương đại.

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Lương Triều Vỹ  được ban tổ chức sự kiện gọi là một trong những diễn viên điện ảnh vĩ đại nhất đương đại - Ảnh: Dispatch

Được biết, Liên hoan phim quốc tế Busan được diễn ra lần đầu vào năm 1996 và là một trong những sự kiện điện ảnh lớn nhất trên toàn châu Á. Sự kiện này tổ chức nhằm giới thiệu các thành tựu của nền điện ảnh trong khu vực và đồng thời tạo điều kiện phát triển cho các nhà làm phim thông qua khoảng 20 hạng mục trao giải.

Liên hoan phim quốc tế Busan 2022 là lần tổ chức với quy mô lớn đầu tiên sau 2 năm dịch bệnh. Trong đó, sự kiện bao gồm nhiều hoạt động với sự quy tụ của nền điện ảnh đến từ 71 quốc gia và vùng lãnh thổ.

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