Hôn nhân của Đỗ Hải Đào và Thẩm Mộng Thần trên bờ vực đổ vỡ?

Động thái gần đây của Đỗ Hải Đào và Thẩm Mộng Thần làm dấy lên tin đồn không hay về cuộc hôn nhân của cặp đôi.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, mới đây cư dân mạng đã phát hiện ra rằng Đỗ Hải Đào và Thẩm Mộng Thần đã lặng lẽ xóa đi hết những thông tin về đối phương trên mạng xã hội. Hiện tại, khi vào trang cá nhân của Thẩm Mộng thần thì không thể tìm được bất kỳ thông tin gì về ông xã của cô, đồng thời cô cũng đã không cập nhật gì lên MXH trong gần 20 ngày qua.

Đỗ Hải Đào và Thẩm Mộng Thần vướng tin đồn rạn nứt tình cảm - Ảnh: Internet

Vào tháng 9/2022, có tin đồn Đỗ Hải Đào và Thẩm Mộng Thần sau khi kết hôn thì cãi nhau rất nhiều, những người xung quanh họ như bạn bè, người thân đều biết rõ việc này. Tuy nhiên, sự việc này vẫn chưa đến mức phải ly hôn.

Không những vậy, nguồn tin này còn khẳng định rằng Thẩm Mộng Thần đã phải nhẫn nhịn rất nhiều trong cuộc hôn nhân với Đỗ Hải Đào. Có người đã để lại bình luận với nội dung tận mắt nhìn thấy Đỗ Hải Đào tay trong tay với một cô gái lạ mặt tại trung tâm thương mại.

Hiện tại, cả Đỗ Hải Đào và Thẩm Mộng Thần vẫn chưa lên tiếng về tin đồn này.

Đỗ Hải Đào và Thẩm Mộng Thần hẹn hò 9 năm trước khi kết hôn - Ảnh: Internet

Trước đó, vào giữa tháng 2/2022, Đỗ Hải Đào và Thẩm Mộng Thần xác nhận đã kết hôn thông qua các bức ảnh được cặp đôi đăng tải trên trang cá nhân. Hai nghệ sĩ tạo dáng đáng yêu bên giấy chứng nhận kết hôn của mình.

Đỗ Hải Đào và Thẩm Mộng Thần vốn đã yêu nhau từ năm 2013 nhưng mãi đến năm 2015 thì cả hai mới bị cánh săn ảnh chụp được ảnh hẹn hò. Kể từ đó, cặp đôi công khai xuất hiện bên nhau và thường xuyên hỗ trợ lẫn nhau trong công việc.

Đỗ Hải Đào điểm hẹn chúc mừng sinh nhật tuổi 33 Thẩm Mộng Thần ngọt đến sâu răng, vì bà xã học lái mô tô, tự làm con dấu khắc bằng tay Mới đây, MC Thẩm Mộng Thần đã đăng bài chia sẻ về sinh nhật thứ 33 của mình. Chồng cô Đỗ Hải Đào cũng đúng giờ đăng trạng thái gửi lời chúc mừng sinh nhật thêm một tuổi đến vợ mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hon-nhan-cua-do-hai-dao-va-tham-mong-than-tren-bo-vuc-do-vo-510678.html