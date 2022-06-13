Đỗ Hải Đào điểm hẹn chúc mừng sinh nhật tuổi 33 Thẩm Mộng Thần ngọt đến sâu răng, vì bà xã học lái mô tô, tự làm con dấu khắc bằng tay

Sao quốc tế 13/06/2022 23:46

Mới đây, MC Thẩm Mộng Thần đã đăng bài chia sẻ về sinh nhật thứ 33 của mình. Chồng cô Đỗ Hải Đào cũng đúng giờ đăng trạng thái gửi lời chúc mừng sinh nhật thêm một tuổi đến vợ mình.

Đỗ Hải Đào điểm hẹn chúc mừng sinh nhật tuổi 33 Thẩm Mộng Thần ngọt đến sâu răng, vì bà xã học lái mô tô, tự làm con dấu khắc bằng tay - Ảnh 1

Ngày 13 tháng 6 là sinh nhật của Thẩm Mộng Thần. Cô đã đăng lời chúc sinh nhật đến chính mình vào lúc 0 giờ 00 phút với dòng chia sẻ: "Đêm này có thể thực hiện một điều ước mà không cần đến sao băng! Cầu mong thêm một tuổi mọi điều tốt lành sẽ đến như những gì đã hứa."

Cô ấy còn đăng kèm với 9 bức ảnh xinh đẹp, trong bức ảnh cô mặc một chiếc áo ngắn tay màu trằng và một chiếc váy dài kẻ sọc màu xám, đang thưởng nắng và dạo bước trên cánh đồng. Với nụ cười hạnh phúc trên môi và một đóa bồ công anh cầm trên tay, cô dường như đang hướng về bầu trời cầu nguyện, mong những điều may mắn sẽ đến.

Đỗ Hải Đào điểm hẹn chúc mừng sinh nhật tuổi 33 Thẩm Mộng Thần ngọt đến sâu răng, vì bà xã học lái mô tô, tự làm con dấu khắc bằng tay - Ảnh 2

Cùng lúc đó, chồng cô Đỗ Hải Đào cũng hẹn đúng giờ gửi lời chúc sinh nhật đến Thẩm Mộng Thần: "Một khung ảnh ấm áp, ánh sáng yên tĩnh lúc hoàng hôn, cuộc sống đầy khao khát, mở ra cánh cửa sổ thuộc về chúng ta."

Đỗ Hải Đào cũng đính kèm một bức ảnh cùng với lời chúc ngọt ngào này. Trong bức ảnh, Đỗ Hải Đào và Thẩm Mộng Thần, hai người đội mũ bảo hiểm đứng đối diện nhau, cùng đứng ở một sân tập mô tô, ánh tà dương chiếu xuống, khung cảnh này đặc biệt lãng mạn.

Đỗ Hải Đào điểm hẹn chúc mừng sinh nhật tuổi 33 Thẩm Mộng Thần ngọt đến sâu răng, vì bà xã học lái mô tô, tự làm con dấu khắc bằng tay - Ảnh 3

Và sau đó, Thẩm Mộng Thần cũng lên trang cá nhân của Đỗ Hải Đào để bình luận rằng: "Anh nói đã không thể ngăn cản em lái mô tô thì chi bằng gia nhập cùng em, như vậy anh có thể ở phía sau cùng em bảo vệ em, tiểu bảo cảm ơn anh đã luôn ở bên cạnh em."

Đỗ Hải Đào điểm hẹn chúc mừng sinh nhật tuổi 33 Thẩm Mộng Thần ngọt đến sâu răng, vì bà xã học lái mô tô, tự làm con dấu khắc bằng tay - Ảnh 4

Nhiều netizen đã suy luận rằng những bức ảnh Đỗ Hải Đào đăng tải có thể là anh đang học lái xe mô tô vì Thẩm Mộng Thần, và họ cảm thấy mối quan hệ giữa hai người đang tiến triển hơn mong đợi. Dù trong lòng cảm thấy mô tô là môn thể thao nguy hiểm nhưng Đổ Hải Đào không để tình yêu trở thành gông cùm, cũng không giới hạn người yêu của mình bằng tình yêu.

Đỗ Hải Đào điểm hẹn chúc mừng sinh nhật tuổi 33 Thẩm Mộng Thần ngọt đến sâu răng, vì bà xã học lái mô tô, tự làm con dấu khắc bằng tay - Ảnh 5

Và Thẩm Mộng Thần hiển nhiên cũng nhận được tình yêu như vậy, và hai người có thể nói là bổ sung cho nhau.

Điều đáng nói là dù ảnh của Đỗ Hải Đảo không thể nhìn rõ mặt nhưng qua dáng người vẫn có thể thấy được, anh chàng dường như đã giảm cân khá nhiều, thậm chí bóng dáng cũng trở nên gọn hơn. Vì lý do này, nhiều netizen tỏ ra khá bất ngờ, thậm chí có chút ái ngại khi nhận ra. Có vẻ như Đỗ Hải Đào đã làm được rất nhiều điều trong khoảng thời gian im hơi lặng tiếng này.

Đỗ Hải Đào điểm hẹn chúc mừng sinh nhật tuổi 33 Thẩm Mộng Thần ngọt đến sâu răng, vì bà xã học lái mô tô, tự làm con dấu khắc bằng tay - Ảnh 6

Sau đó, Đỗ Hải Đào còn đăng một video lên một nền tảng mạng xã hội khác.

Nội dung từ video, anh mặc áo tay ngắn màu đen và đang ngôi ở bàn làm việc khắc một con dấu. Sau khi được mài đánh bóng khá lâu, anh đã làm được một con dấu có khắc hai chữ "yêu em", và làm cử chỉ tay bắn tim để thể hiện tình yêu đến Thẩm Mộng Thần.

Đỗ Hải Đào điểm hẹn chúc mừng sinh nhật tuổi 33 Thẩm Mộng Thần ngọt đến sâu răng, vì bà xã học lái mô tô, tự làm con dấu khắc bằng tay - Ảnh 7

Nhìn thấy được sự chân thành của chồng trong ngày sinh nhật của mình, Thẩm Mộng Thần cũng tự nhiên không ngần ngại bày tỏ tình yêu của mình và để lại bình luận: "Em hiểu rồi, cảm ơn tiểu bảo, yêu anh."

Đỗ Hải Đào lập tức cũng trả lời bình luận: "Bé yêu, chúc mừng tiểu bảo của anh sinh nhật vui vẻ." Một màn tương tác ngọt ngào đến sâu răng này khiến netizen không khỏi ngưỡng mộ, không ngờ rằng cặp đôi này sau bao năm vẫn ngọt ngào như vậy.

Đỗ Hải Đào điểm hẹn chúc mừng sinh nhật tuổi 33 Thẩm Mộng Thần ngọt đến sâu răng, vì bà xã học lái mô tô, tự làm con dấu khắc bằng tay - Ảnh 8

Năm 2014, Thẩm Mộng Thần và Đỗ Hải Đào lộ tin yêu nhau, khoảng tháng 3 năm 2015, nhiều netizen bắt gặp họ và chụp được bức ảnh cả hai cùng nhau nghỉ ngơi trên bãi biển và cùng nhau đi mua sắm ở nước ngoài. Không lâu sau đó, một người khác phát hiện ra rằng hai người có rất nhiều món đồ giống nhau, và Thẩm Mộng Thần đã đi rất xa để mua quà cho mẹ của Đỗ Hải Đào.

Đỗ Hải Đào điểm hẹn chúc mừng sinh nhật tuổi 33 Thẩm Mộng Thần ngọt đến sâu răng, vì bà xã học lái mô tô, tự làm con dấu khắc bằng tay - Ảnh 9

Vào thời điểm này, đôi bên không có động thái gì, nhưng đài truyền hình vệ tinh Hồ Nam, chủ quản của hai người, đã động thủ trước và bắt đầu tận dụng mọi cơ hội để trêu đùa mối quan hệ vẫn chưa rõ ràng này.

Có lẽ vì thái độ này mà nhiều người cho rằng cái gọi là mối quan hệ này có thể chỉ là một sự thổi phồng của đài truyền hình vệ tinh Hồ Nam để tăng độ nổi tiếng cho Thẩm Mộng Thần.

Đỗ Hải Đào điểm hẹn chúc mừng sinh nhật tuổi 33 Thẩm Mộng Thần ngọt đến sâu răng, vì bà xã học lái mô tô, tự làm con dấu khắc bằng tay - Ảnh 10

Cứ như vậy đến cuối năm 2016, Thẩm Mộng Thần tham gia "Happy Camp" và lần đầu tiên đứng chung sân khấu với Đỗ Hải Đào, cả hai tương tác ngọt ngào trong suốt chương trình. Sau đó, cặp đôi cũng đã công khai và bắt đầu gửi lời chúc phúc trong ngày sinh nhật của nhau, cũng không quên nhắc đến nhau trong những ngày quan trọng, ngắn gọn là họ đang dùng những hành động thiết thực để chứng mối quan hệ tình cảm khắng khít giữa hai người.

Đỗ Hải Đào điểm hẹn chúc mừng sinh nhật tuổi 33 Thẩm Mộng Thần ngọt đến sâu răng, vì bà xã học lái mô tô, tự làm con dấu khắc bằng tay - Ảnh 11

Mặc dù cảm thấy rằng cả hai không xứng đôi với nhau, nhưng mối quan hệ của cả hai luôn gắn bó và ngọt ngào. Vào đầu năm 2019, họ từng tham gia một chương trình tạp kỹ về quan hệ vợ chồng. Vì sự thể hiện của cả hai trong chương trình và cách giải thích tình yêu của họ, nhiều người đã thay đổi thái độ "không mấy lạc quan" ban đầu đối với họ.

Đỗ Hải Đào điểm hẹn chúc mừng sinh nhật tuổi 33 Thẩm Mộng Thần ngọt đến sâu răng, vì bà xã học lái mô tô, tự làm con dấu khắc bằng tay - Ảnh 12

Tuy nhiên, họ cũng từng vướng phải khủng hoảng dư luận vì cuộc hôn nhân của mình. Vào năm 2019, Đỗ Hải Đào nói rằng khi tìm thấy thời điểm thích hợp trong năm nay, anh ấy sẽ cầu hôn Thẩm Mộng Thần, nhưng năm cũng đã kết thúc rồi vẫn chưa thấy màn cầu hôn như đã nói của anh. Năm 2020, Thẩm Mộng Thần nói rằng hai người đã ấn định ngày cưới trong năm, nhưng vẫn chưa có gì xảy ra.

Đỗ Hải Đào điểm hẹn chúc mừng sinh nhật tuổi 33 Thẩm Mộng Thần ngọt đến sâu răng, vì bà xã học lái mô tô, tự làm con dấu khắc bằng tay - Ảnh 13

Liên tục qua hai năm, cuối cùng vẫn chưa có gì, ngay cả có những người không để tâm cũng bắt đầu có những bình luận tiêu cực về mối quan hệ giữa hai người. Vì vậy, cho đến năm 2021, Thẩm Mộng Thần đã đứng trên sân khấu của một chương trình trò chuyện để kể một câu chuyện cười về việc thúc giục kết hôn, điều này khiến khán giả "tức giận". Bắt đầu phân tích lịch sử tình yêu của hai người theo nhiều cách khác nhau, và bày tỏ cảm nhận của hai người.

Đỗ Hải Đào điểm hẹn chúc mừng sinh nhật tuổi 33 Thẩm Mộng Thần ngọt đến sâu răng, vì bà xã học lái mô tô, tự làm con dấu khắc bằng tay - Ảnh 14

Tuy nhiên, rất may là "cơn giận" này không kéo dài quá lâu.

Vào ngày 17 tháng 2 năm 2022, Thẩm Mộng Thần và Đỗ Hải Đào đã chụp ảnh đăng ký kết hôn và thông báo tin tức về đám cưới của họ. Dù đã bị "lừa" nhiều lần nhưng mọi người cũng sẵn sàng gửi lời chúc phúc, họ đều nhắn gửi mong hai người sẽ bền chặt trăm năm.

Đỗ Hải Đào điểm hẹn chúc mừng sinh nhật tuổi 33 Thẩm Mộng Thần ngọt đến sâu răng, vì bà xã học lái mô tô, tự làm con dấu khắc bằng tay - Ảnh 15

Hiện tại có vẻ như cả hai cũng đã nhận được lời chúc phúc của mọi người, dù đã ở bên nhau 8 năm nhưng họ vẫn ngọt ngào như thuở mới yêu. Hi vọng sau này bọn họ vẫn có thể như vậy, dù đời để tìm được người yêu mình thật sự không dễ dàng.

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Từ khóa:   Cbiz Đỗ Hải Đào Thẩm Mộng Thần Hoa Ngữ

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