Lý do bộ phim 'Thiên long bát bộ' bản mới của Chân Tử Đan được đánh giá cao

Sao quốc tế 24/01/2023 19:35

Vào dịp Tết Nguyên Đán, Thiên long bát bộ: Kiều Phong truyện do Chân Tử Đan đóng chính đã lên sóng các nền tảng xem phim trực tuyến ở Trung Quốc.

Vào ngày 22/1, trang QQ đưa tin, Thiên long bát bộ: Kiều Phong truyện lên sóng các nền tảng xem phim trực tuyến ở Trung Quốc. Tác phẩm do Chân Tử Đan sản xuất trở thành đề tài nóng ở xứ tỷ dân thời gian qua. Phim quy tụ dàn diễn viên kỳ cựu nổi tiếng như Huệ Anh Hồng, Trương Triệu Huy, Ngô Việt, Lữ Lương Vỹ và đội ngũ sao trẻ gồm Trần Ngọc Kỳ, Lưu Nhã Sắt, Triệu Hoa Vi.

Thiên long bát bộ: Kiều Phong truyện được đánh giá là có tiết tấu nhanh, có sự cải biên về tính cách của nhiều nhân vật nhưng vẫn giữ được tinh thần của tiểu thuyết gốc. Tuy nhiên, kết phim không làm hài lòng khán giả. 

Ngoài ra, tác phẩm còn bị đánh giá xây dựng cho có nhiều tuyến nhân vật. Đoàn Dự, Hư Trúc chỉ xuất hiện thoáng qua, thậm chí cả mặt cũng không được quay đến. Vì vậy, tình huynh đệ giữa Kiều Phong, Đoàn Dự và Hư Trúc bị giản lược hoàn toàn trong tác phẩm.

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Theo 163, dưới sự chỉ đạo của Chân Tử Đan, Kenji Tanigaki và Nghiêm Hoa, cảnh hành động - võ thuật trong Thiên long bát bộ: Kiều Phong truyện đều dữ dội, mãn nhãn. Tác phẩm mang đến nhiều trận đấu kéo dài và kịch tính.

Phim không lạm dụng kỹ thuật cắt, ghép cảnh, mà thể hiện rõ những đòn thế của nhân vật. Phần âm thanh cũng được chăm chút, đủ để tăng cảm xúc của người xem trong mỗi trận đánh. Theo QQ, yếu tố hành động có thể nói điểm nổi bật nhất trong bản phim chuyển thể từ tiểu thuyết Kim Dung.

Lý do bộ phim 'Thiên long bát bộ' bản mới của Chân Tử Đan được đánh giá cao - Ảnh 2Lý do bộ phim 'Thiên long bát bộ' bản mới của Chân Tử Đan được đánh giá cao - Ảnh 3

Thiên long bát bộ: Kiều Phong truyện lấy bối cảnh vào thời Bắc Tống. Kiều Phong (Chân Tử Đan) là bang chủ phái Cái Bang. Anh nổi tiếng là bậc anh hùng trượng nghĩa, chiếm được lòng thiên hạ và sự ủng hộ của cả võ lâm. Bỗng một ngày, Kiều Phong bị chỉ ra là người Khiết Đan khiến uy danh và địa vị mất sạch. Anh chịu sự xa lánh, bị các bang phái truy sát.

Trên hành trình làm rõ chân tướng thân thế và tìm kiếm kẻ thù, Kiều Phong cùng tỳ nữ của Mộ Dung Phục là A Châu (Trần Ngọc Kỳ) quen biết và nảy sinh tình cảm. Họ cùng nhau trải qua những trận chiến sinh tử ở Nhạn Môn Quan, Thiếu Lâm Tự hay Tụ Hiền Trang. Sau khi trúng kế của Mã phu nhân Khang Mẫn và giết nhầm A Châu, Kiều Phong nhận ra mọi bi kịch nhắm đến anh là âm mưu của Mộ Dung Phục (Ngô Việt) nhằm khôi phục lại Yến quốc. Trong cơn phẫn uất, Kiều Phong quyết chiến với Mộ Dung Phục để trả thù.

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