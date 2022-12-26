Chân Tử Đan quyết tâm tạo ra 'Kiều Phong' mạnh mẽ và oai phong nhất từng được biết đến trên màn ảnh Cbiz

Chân Tử Đan đang tích cực tập luyện chăm chỉ để Thiên long bát bộ có được thành công như sự mong đợi của khán giả.

Mới đây, ngôi sao võ thuật Chân Tử Đan chia sẻ quá trình sản xuất phim Thiên long bát bộ: Kiều Phong truyện. Đây là dự án điện ảnh mà anh mong muốn phát hành tại nước ngoài để người hâm mộ ở các nước phương Tây có thể hiểu hơn về võ thuật kiếm hiệp Kim Dung nói riêng cũng như Trung Quốc nói chung. Chân Tử Đan - Ảnh: Internet Để thực hiện hóa được điều này, Chân Tử Đan sẽ cải biên cho nam chính Kiều Phong sử dụng nhiều loại vũ khí khi kiếm, đao, thương, nhằm đa dạng hóa chiêu thức. "Kiều Phong trong phiên bản mới sẽ tinh thông 18 loại binh khí", Chân Tử Đan nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, tại trận chiến diễn ra ở Tụ Hiền Trang, Kiều Phong phải đối mặt với nhiều cao thủ võ lâm. Chính vì vậy, nam diễn viên cho rằng đây sẽ là phân cảnh mãn nhãn có thể cho người xem thấy được hết sức mạnh thật sự của nhân vật Kiều Phong. Câu chuyện trong Thiên Long Bát Bộ: Kiều Phong truyện sẽ diễn ra ở Tụ Hiền Trang, nơi Kiều Phong (Tiêu Phong - Chân Tử Đan đóng) bị quần hùng tìm ra chân tướng là người Khiết Đan, nghi là gián điệp và muốn sát hại chàng.

Một số hình ảnh về nhân vật Kiều Phong do Chân Tử Đan thủ vai - Ảnh: Internet Kiều Phong cũng rơi vào bẫy của Mộ Dung Phục, bị nghi đã giết chết phó bang chủ Cái Bang Mã Đại Nguyên. Mộ Dung Phục cũng sắp đặt khiến người yêu của Kiều Phong là A Châu (Trần Ngọc Kỳ) bị giết. Trước khi đánh, Kiều Phong lấy rượu ra uống xem như tuyệt giao với các bằng hữu trước đây. Trận chiến diễn ra, một mình Kiều Phong chống quần hùng, Hàng Long Thập Bát Chưởng lại một lần nữa uy trấn thiên hạ, đánh bại tất cả. China Times nhận xét trailer có nhiều cảnh chiến đấu, ít dùng kỹ xảo ảo, đây là điểm được đánh giá cao hơn so với bộ phim Ỷ Thiên Đồ Long ký do nhà sản xuất Vương Tinh làm trước đó. Sau tất cả với sự đầu tư và quyết tâm của nam diễn viên, netizen kỳ vọng sẽ được chiêm ngưỡng một tác phẩm võ thuật xuất sắc. Đồng thời nếu phim thành công, đây cũng là bước ngoặt mới cho thể loại phim võ thuật Trung Quốc đã thực sự trở lại sau nhiều năm phải núp sau cái bóng quá lớn của các dòng phim tiên hiệp hay học đường tình cảm.

Bị chê tơi tả vì phá nát hình tượng 'Kiều Phong', Chân Tử Đan lên tiếng phản bác Sau khi trailer mới nhất của dự án Thiên Long Bát Bộ: Kiều Phong Truyện của Chân Tử Đan ra mắt, khán giả đã có nhiều phản hồi trái chiều vì quá khác so với phiên bản gốc.

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