Thái độ gây tranh cãi của Chân Tử Đan khi phim mới thất bại nặng nề về doanh thu lẫn chất lượng

Sao quốc tế 09/11/2022 12:50

Mới đây, Chân Tử Đan và vợ là Hoa hậu Uông Thi Thi dự sự kiện gây quỹ từ thiện tại Tây Cửu Long (Hong Kong).

Mới đây, HK01 đưa tin, Chân Tử Đan và vợ là Hoa hậu Uông Thi Thi dự sự kiện gây quỹ từ thiện tại Tây Cửu Long (Hong Kong). Tại sự kiện, trả lời phỏng vấn của truyền thông xứ Hương Cảng về doanh thu phòng vé tệ hại của tác phẩm "Giải cứu", nam diễn viên đã thừa nhận thất bại trong việc thu hút khán giả đến rạp. 

Chân Tử Đan chia sẻ: "Tôi nghĩ doanh thu phòng vé cũng như đời người trải qua thăng trầm của cuộc sống, không thể nào ở đỉnh cao mãi. Vì là nhà làm phim, diễn viên tôi phải can đảm thử sức với nhiều thể loại khác nhau. Nói thật tôi chưa từng kỳ vọng bản thân sẽ tạo ra kỳ tích phòng vé với Giải cứu".

Thái độ gây tranh cãi của Chân Tử Đan khi phim mới thất bại nặng nề về doanh thu lẫn chất lượng - Ảnh 1

Khi được hỏi liệu có sợ lặp lại thành tích phòng vé kém cỏi như Giải cứu trong tương lai và còn muốn thử sức với dòng phim tình cảm không?, Chân Tử Đan chia sẻ: "Tôi không sợ lao đầu vào chỗ chết. Tôi nghĩ nếu nhà sản xuất tin tưởng, trao cho tôi cơ hội làm việc, tôi cần can đảm và cố gắng làm tốt vai trò của mình. Quan trọng nhất vẫn là cát-xê được đảm bảo. À không, lòng thành mới là điều là quan trọng nhất". Ngay sau đó, chia sẻ của Chân Tử Đan gây tranh luận trên mạng xã hội. Nhiều khán giả chỉ trích tư duy làm nghệ thuật vô trách nhiệm, chỉ vì tiền thù lao của nam diễn viên, không màng đến kết quả thu về cuối cùng của dự án.

 

Theo Sohu, tổng doanh thu phòng vé của Giải cứu sau khi kết thúc thời gian công chiếu chỉ vỏn vẹn 16 triệu NDT (2,2 triệu USD). Tác phẩm có kinh phí sản xuất lên đến 200 triệu NDT (27,9 triệu USD). Vì thế, với doanh thu ảm đạm, thậm chí không đủ để trả cát-xê cho diễn viên, nhà sản xuất đối diện với thua lỗ nặng. Trang tin cho biết Giải cứu ước tính thiệt hại hơn 25 triệu USD.

Thái độ gây tranh cãi của Chân Tử Đan khi phim mới thất bại nặng nề về doanh thu lẫn chất lượng - Ảnh 2

Giải cứu là phim điện ảnh Chân Tử Đan đảm nhiệm vai trò diễn chính đồng thời là giám đốc sản xuất. Tài tử gạt bỏ hình tượng cao thủ võ thuật, thử sức dòng phim chủ đề cứu nạn. Trong phim, Chân Tử Đan vào vai A Đức, kỹ sư kiến trúc người Thâm Quyến đưa gia đình đi du lịch núi tuyết Trường Bạch, phía đông bắc Trung Quốc. Trên núi, anh và con trai 8 tuổi cãi vã, Đức dạy dỗ con bằng cách để đứa bé một mình. Sau khi quay lại, con trai mất tích, anh và vợ (Hàn Tuyết) báo đội cứu hộ, tìm mọi cách cứu con, bất chấp thời tiết giá lạnh dù 48h trôi qua. Anh trải qua những cảm xúc tuyệt vọng, kinh hoàng suốt chặng đường tìm kiếm.

Một số khán giả đánh giá phim có nhiều phân cảnh cảm động, khắc họa tình cảm gia đình, tình cha con. Tuy nhiên, phim có nhiều điểm chê trách. Mạch phim không hấp dẫn, thiếu sự đột phá, dễ đoán. Chi tiết ban đầu có trong kịch bản bị bỏ ngỏ. Đạo diễn La gợi ý Đức là người cha tính khí thất thường, ở nhà bạo hành con cái, vợ muốn tách khỏi anh khi tìm kiếm được nửa chặng. Những miêu tả này khiến người xem thắc mắc nhưng phim không hề đả động đến vấn đề này.

Ngoài ra, bộ phim chủ yếu tập trung khai thác công tác cứu nạn, lồng ghép thêm âm mưu bắt cóc, sự nhiễu loạn tin tức trên mạng xã hội, những trận tuyết lở bất ngờ, nâng thời lượng phim lên mốc 100 phút.

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