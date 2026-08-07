Thường xuyên ăn loại nấm sợi dai này, cơ thể sẽ nhận được 4 lợi ích bất ngờ!

Ngoài ra, nấm kim châm còn rất dồi dào lisin và kẽm có tác dụng hỗ trợ tăng cường trí nhớ của trẻ. Nấm kim châm còn chứa kali, đây là một khoáng chất cần thiết và có tác dụng rất tốt với người cao huyết áp, hỗ trợ giảm cholesterol máu và thúc đẩy nhu động ruột và dạ dày, chống béo phì.

Không giống như nhiều loại nấm thông thường khác, nấm kim châm chứa rất nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể như: protein, lipid, carbohydrate, chất xơ, canxi,.... Bên cạnh đó, nấm kim châm còn chứa đến 16 loại axit amin trong đó, có 8 loại cần thiết cho cơ thể con người.

Hỗ trợ phòng chống ung thư: Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng, nấm kim châm có khả năng chống lại sự phát triển của tế bào ung thư và có thể giúp ngăn chặn sự lan truyền của ung thư. Tuy cần thêm nghiên cứu để xác minh những phát hiện này, nhưng tiềm năng chống ung thư của nấm kim châm là điều đáng để quan tâm.

Tăng cường khả năng miễn dịch: Chứa đầy chất chống oxy hóa và các chất dinh dưỡng, nấm kim chi có thể tăng cường miễn dịch. Theo nhiều nghiên cứu trên động vật, việc sử dụng các hợp chất chiết xuất từ ​​nấm kim chi làm tăng mức độ của một số tế bào miễn dịch, làm giảm viêm đường thở. Đồng thời, tăng sản xuất các tế bào miễn dịch để giúp hỗ trợ chức năng miễn dịch.

Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho não bộ: Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng, nấm kim châm có thể giúp tăng cường sức khỏe não và hỗ trợ trong việc ngăn ngừa các bệnh liên quan đến tuổi già như mất trí nhớ và bệnh alzheimer. Các chất chống oxy hóa trong nấm kim châm có khả năng bảo vệ các tế bào não khỏi sự hủy hoại từ các gốc tự do, đồng thời cải thiện sự lưu thông máu đến não.

Phòng ngừa nhiều bệnh mãn tính: Trong thực phẩm này có chứa hàm lượng cao các chất chống oxy hóa như: Acid gallic, quercetin, acid ferulic, acid caffeic, chlorogenic, ellagic, pyrogallol,... Những chất này chống lại quá trình oxy hóa tế bào, bảo vệ tế bào trong cơ thể khỏi tổn thương. Từ đó nó giúp phòng ngừa nhiều bệnh mãn tính nguy hiểm như tim mạch, tiểu đường...

Ăn nấm kim châm có tốt không?

Nấm kim châm chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa có thể giúp ngăn ngừa một số bệnh mãn tính như ung thư, tim mạch và tiểu đường. Tuy nhiên, ăn quá nhiều nấm kim châm cũng có thể gây ra một số tác dụng phụ, chẳng hạn như:

Ảnh minh họa: Internet

Ngộ độc nấm: Có thể gây tiêu cơ vân, giảm số lượng tế bào bạch cầu và tế bào lympho dẫn đến liệt cơ.

Phản ứng quá mẫn: Nấm kim châm có thể gây ra các phản ứng dị ứng như ngứa, đỏ, sưng hoặc khó thở.

Hạ đường huyết: Nấm kim châm giúp giảm lượng đường trong máu, do đó, nếu bạn đang gặp một số vấn đề về đường huyết thì nên tránh tiêu thụ nấm kim châm quá mức.

Nguy cơ nhiễm vi khuẩn Listeria: Có thể gây nôn mửa, buồn nôn, sốt kéo dài, đau cơ và nhức đầu.