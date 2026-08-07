Chân dung đối tượng cầm đầu đường dây giả danh lương y bán thuốc sinh lý, thu lợi bất chính hơn 120 tỷ đồng

Công an tỉnh Cao Bằng vừa khởi tố thêm 12 bị can trong đường dây lừa dối khách hàng bằng chiêu mạo danh lương y Triệu Sỹ Điền để bán sản phẩm hỗ trợ sinh lý nam trên Facebook, thu lợi hơn 120 tỷ đồng.

Theo thông tin VietNamNet, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng ngày 7/8 cho biết đã khởi tố Phùng Hồng Huệ, 28 tuổi, trú xã Xuân Viên, tỉnh Phú Thọ, cùng 11 người về tội “Lừa dối khách hàng”. Các bị can bị điều tra theo khoản 2, Điều 198 Bộ luật Hình sự. Các đối tượng trong đường dây sản xuất thuốc giả. Ảnh: Báo VietNamNet. Trước đó, ngày 28/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố Hoàng Văn Tuyển, 36 tuổi, trú phường Dương Nội, Hà Nội và Triệu Văn Truyền, 47 tuổi, trú xã Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên, cùng về tội danh trên. Tổng số bị can bị khởi tố trong vụ án là 14 người.

Theo kết quả điều tra, Hoàng Văn Tuyển cầm đầu đường dây sản xuất, quảng cáo và bán sản phẩm thảo mộc hỗ trợ điều trị yếu sinh lý nam dưới danh nghĩa lương y Triệu Sỹ Điền. Triệu Văn Truyền trực tiếp sản xuất, còn Phùng Hồng Huệ quản lý hoạt động tư vấn bán hàng. Đối tượng Phùng Thị Huệ. Ảnh: VietNamNet. Theo VNExpress, từ năm 2023, Tuyền trực tiếp sản xuất các sản phẩm, Huệ phụ trách tư vấn bán hàng. Những người còn lại chạy quảng cáo, giả danh lương y hoặc nhân viên cơ sở để tư vấn, chốt đơn theo kịch bản.

Nhóm này sử dụng hình ảnh, tên tuổi và bài thuốc gia truyền của lương y Triệu Sỹ Điền trong các quảng cáo để tạo lòng tin. Tuy nhiên, làm việc với công an, ông Điền khẳng định không sản xuất, kinh doanh những sản phẩm này và không cho phép bất kỳ ai sử dụng tên tuổi, hình ảnh của mình để quảng cáo, bán hàng. Tang vật bị thu giữ. Ảnh: VNExpress. Bước đầu, công an xác định từ năm 2023 đến khi bị phát hiện, đường dây đã bán hơn 40.000 đơn hàng, thu về trên 120 tỷ đồng, trung bình 900-1.000 đơn mỗi tháng. Nhiều tài liệu, vật chứng liên quan đã bị cảnh sát thu giữ. Cơ quan Cảnh sát điều tra đang mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan.

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