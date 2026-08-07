Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 7/8/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn

Tâm linh - Tử vi 07/08/2026 09:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn vào đúng hôm nay, thứ 6 ngày 7/8/2026 này nhé!

Con giáp tuổi Mùi

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 7/8/2026, dự báo đường công việc không ổn vì Thiên Quan chiếu vận. Dễ có tiểu nhân tranh đấu, ghen ghét vì bạn quá giỏi giang, thông minh. Đặc biệt là những người đang làm quan, đôi khi phải giả vờ ngây ngô một chút để giữ được cái ghế mình đang ngồi. Đáng chú ý, hôm nay, bạn có thể sẽ gặp phải một số vấn đề về tiền bạc bởi những khoản chi phát sinh bất ngờ. 

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 7/8/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tình cảm đi xuống vì Hỏa khắc Kim. Vợ chồng, cha con không tìm được tiếng nói chung, hiếm khi trò chuyện với nhau. Hôm nay nếu nửa kia có làm điều sai thì bạn cũng đừng nên oán trách, chỉ trích người ta nhé.

Con giáp tuổi Tỵ

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 7/8/2026, người tuổi Tỵ phải chịu nhiều tác động xấu do cục diện Tương Hại mang lại. Con giáp này hãy luôn đề phòng những người chủ động tiếp cận và nhiệt tình bất thường với mình. Có thể kẻ xấu đang cố gắng khiến bạn lơ là cảnh giác để lợi dụng bạn.

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 7/8/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người làm ăn kinh doanh cũng phải cẩn thận trước những chiêu trò cạnh tranh, chơi xấu của đối thủ. Hãy luôn có lòng đề phòng người khác, chớ nên cả tin, hãy kiểm chứng thông tin và tình hình thực tế kĩ càng trước khi đưa ra các quyết định.

Con giáp tuổi Thân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 7/8/2026, tuổi Thân phải xác định tinh thần mọi rắc rối có thể xảy ra bất cứ lúc nào, ngay cả trong những công việc quen thuộc nhất. Hãy luôn giữ trạng thái bình tĩnh để không làm rối mọi chuyện lên. Con giáp này vốn là người có tài ứng biến và có kinh nghiệm phong phú, vì thế đừng ngại đối diện với những sự cố bất ngờ. Thực chất, đây lại chính là cơ hội để bản mệnh khẳng định vị thế, vươn lên một vị trí cao xa hơn. 

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 7/8/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện tình cảm, người độc thân có vẻ không mấy sẵn sàng đón nhận tình cảm từ đối phương. Con giáp này ngại bắt đầu một mối quan hệ mới mẻ bởi bản mệnh cho vậy là tốn thời gian. Tuổi Thân thích hưởng thụ khoảng thời gian chỉ có một mình.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 31/7/2026, 3 con giáp cải mệnh thành công, hứng vô vàn vận may, giàu sang vô cùng, buôn may bán đắt

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 31/7/2026, 3 con giáp cải mệnh thành công, hứng vô vàn vận may, giàu sang vô cùng, buôn may bán đắt

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp cải mệnh thành công, hứng vô vàn vận may, giàu sang vô cùng, buôn may bán đắt vào đúng hôm nay, thứ 6 ngày 31/7/2026 này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp thời vận hanh thông, công danh bừng sáng, tiền vàng dư dả, may mắn đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp thời vận hanh thông, công danh bừng sáng, tiền vàng dư dả, may mắn đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 4,3 mét, nặng 20kg bò vào nhà dân

Bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 4,3 mét, nặng 20kg bò vào nhà dân

Video 1 giờ 16 phút trước
Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sao quốc tế 1 giờ 16 phút trước
Tử vi thứ Sáu 18/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Sáu 18/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 17/9/2026, 3 con giáp được Thần tài thiên vị, phước báo vô biên, cuộc sống thăng hoa viên mãn không ai sánh bằng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 17/9/2026, 3 con giáp được Thần tài thiên vị, phước báo vô biên, cuộc sống thăng hoa viên mãn không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', dễ đổi đời nhờ trúng số độc đắc, no nê tài lộc hưởng đến cuối đời

Đúng hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', dễ đổi đời nhờ trúng số độc đắc, no nê tài lộc hưởng đến cuối đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 46 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (17/9/2026), 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (17/9/2026), 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp thời vận hanh thông, công danh bừng sáng, tiền vàng dư dả, may mắn đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp thời vận hanh thông, công danh bừng sáng, tiền vàng dư dả, may mắn đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tử vi thứ Sáu 18/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Sáu 18/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 17/9/2026, 3 con giáp được Thần tài thiên vị, phước báo vô biên, cuộc sống thăng hoa viên mãn không ai sánh bằng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 17/9/2026, 3 con giáp được Thần tài thiên vị, phước báo vô biên, cuộc sống thăng hoa viên mãn không ai sánh bằng

Đúng hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', dễ đổi đời nhờ trúng số độc đắc, no nê tài lộc hưởng đến cuối đời

Đúng hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', dễ đổi đời nhờ trúng số độc đắc, no nê tài lộc hưởng đến cuối đời

Sau hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'