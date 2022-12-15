Chân Tử Đan khiến fan thích thú với màn thể hiện võ thuật trong 'Thiên Long Bát Bộ'

Chân Tử Đan tiếp tục có màn thể hiện võ thuật tốt trong dự án phim mới.

Mới đây vào ngày 14/12, đoàn phim Thiên Long Bát Bộ đã chính thức giới thiệu trailer đầu tiên, chủ yếu xoay quanh các cuộc chiến đấu của Kiều Phong. Đại hiệp này một mình chống lại hàng trăm kẻ thù, khi sử dụng kiếm, lúc xoạc chân tung võ trên không.

Video thu hút hàng chục nghìn bình luận trên mạng xã hội và các diễn đàn phim. Một bộ phận khán giả khen ngợi các phân đoạn hành động của Chân Tử Đan, dù đã bước sang độ tuổi xế chiều thế nhưng nam diễn viên vẫn cho thấy bản thân chưa mất đi phong độ vốn có ngày nào với các động tác chính xác trong từng phân cảnh.

Chân Tử Đan - Ảnh: Internet

Tuy vậy, bên cạnh những lời khen ngợi vẫn có đâu đó những lời chê bai của netizen về tạo hình của sao hành động thiếu nét dũng mãnh, hiên ngang. Không ít người cho biết quá ấn tượng với Kiều Phong của Hồ Quân và Huỳnh Nhật Hoa, vì thế chưa quen với tạo hình của Chân Tử Đan.

Trước đó, bản thân nam diễn viên 59 tuổi cho biết gặp thử thách lớn khi chuyển thể truyện bởi tác phẩm của Kim Dung được coi là di sản quan trọng của văn học Trung Quốc. Việc khó nhất với anh là làm sao xây dựng nhân vật Kiều Phong. Tài tử muốn khai thác góc mới, độc đáo hơn về nhân vật, trên cơ sở tôn trọng nguyên tác. Chân Tử Đan mong cách thể hiện của anh vừa chinh phục được những người từng đọc truyện Kim Dung vừa hấp dẫn những người lần đầu bước vào thế giới võ hiệp.

Bộ phim hứa hẹn sẽ mang tới cho người xem một dự án hấp dẫn lôi cuốn - Ảnh: Internet

Thiên Long Bát Bộ: Kiều Phong truyện do Chân Tử Đan đạo diễn, sản xuất. Anh mời loạt diễn viên được đánh giá tốt diễn xuất tham gia dự án, như Huệ Anh Hồng, Lưu Nhã Sắt, Hạ Mộng, Nghê Ni, Ngô Việt, Viên Tường Nhân, Trần Ngọc Kỳ...

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chan-tu-an-khien-fan-thich-thu-voi-man-the-hien-vo-thuat-trong-thien-long-bat-bo-535356.html