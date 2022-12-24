Bị chê tơi tả vì phá nát hình tượng 'Kiều Phong', Chân Tử Đan lên tiếng phản bác

Trang On đưa tin, trailer mới nhất của dự án Thiên Long Bát Bộ: Kiều Phong Truyện đã tiết lộ cảnh hành động - võ thuật của nhân vật Kiều Phong. Tuy nhiên, trái với hy vọng sẽ được đón nhận nhiệt tình, khán giả lại tranh cãi kịch liệt về những gì diễn ra trong trailer.

Cụ thể, nhiều người cho rằng Chân Từ Đan đã phá nát hình tượng Kiều Phong trong nguyên tác của Kim Dung vì đã cho nhân vật này sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau, trong khi đó ở bản gốc thì Kiều Phong lại gần như chỉ dùng tay chân để chiến đấu. Đối diện với những chỉ trích này, nam diễn viên đã lên tiếng giải thích.

Cụ thể, Chân Tử Đan cho rằng Kiều Phong là đại hiệp cái thế nên việc tinh thông các loại võ thuật khác nhau là đương nhiên. Vì vậy, sau khi rời khỏi Cái Bang, nhân vật này sẽ chiến đấu với nhiều loại dao kiếm khác nhau. Nam tài tử khẳng định: "Đã gọi là cải biên thì không nhất thiết bê nguyên si nội dung trong tiểu thuyết vào phim".