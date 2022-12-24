Bị chê tơi tả vì phá nát hình tượng 'Kiều Phong', Chân Tử Đan lên tiếng phản bác

Sau khi trailer mới nhất của dự án Thiên Long Bát Bộ: Kiều Phong Truyện của Chân Tử Đan ra mắt, khán giả đã có nhiều phản hồi trái chiều vì quá khác so với phiên bản gốc.
- Chân Tử Đan khiến fan thích thú với màn thể hiện võ thuật trong 'Thiên Long Bát Bộ'
- 'Thiên Long Bát Bộ' của Chân Tử Đan vừa tung trailer đã bị chê tơi bời, ngôi sao võ thuật nhận nhiều chỉ trích vì 'phá hủy' Kiều Phong
Trang On đưa tin, trailer mới nhất của dự án Thiên Long Bát Bộ: Kiều Phong Truyện đã tiết lộ cảnh hành động - võ thuật của nhân vật Kiều Phong. Tuy nhiên, trái với hy vọng sẽ được đón nhận nhiệt tình, khán giả lại tranh cãi kịch liệt về những gì diễn ra trong trailer.
Cụ thể, nhiều người cho rằng Chân Từ Đan đã phá nát hình tượng Kiều Phong trong nguyên tác của Kim Dung vì đã cho nhân vật này sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau, trong khi đó ở bản gốc thì Kiều Phong lại gần như chỉ dùng tay chân để chiến đấu. Đối diện với những chỉ trích này, nam diễn viên đã lên tiếng giải thích.
Cụ thể, Chân Tử Đan cho rằng Kiều Phong là đại hiệp cái thế nên việc tinh thông các loại võ thuật khác nhau là đương nhiên. Vì vậy, sau khi rời khỏi Cái Bang, nhân vật này sẽ chiến đấu với nhiều loại dao kiếm khác nhau. Nam tài tử khẳng định: "Đã gọi là cải biên thì không nhất thiết bê nguyên si nội dung trong tiểu thuyết vào phim".
Nói về những cảnh võ thuật trong Thiên Long Bát Bộ: Kiều Phong Truyện, Chân Tử Đan khẳng định đây chính là yếu tố quyết định thắng bại của phim. Vì vậy, tài tử họ Chân đã đặc vào rất nhiều tâm huyết trong từng phân đoạn dù là nhỏ nhất và kỹ lưỡng trong việc tuyển chọn diễn viên để tạo ra Kiều Phong và dàn cao thủ mạnh nhất lịch sử.
Trên các diễn đàn phim ảnh, không ít khán giả khen ngợi các cảnh thi triển võ thuật trong Thiên Long Bát Bộ: Kiều Phong Truyện là đẹp mắt và sinh động, không hổ công kỳ vọng. Dẫu vậy, cũng có nhiều ý kiến cho rằng Chân Từ Đan không hề phù hợp với vai Kiều Phong: "Nhìn tạo hình, cảm thấy đó không phải Kiều Phong mà là Diệp Vấn chuyển sang làm ông trùm xã hội đen", "Anh ấy hợp đóng Mộ Dung Phục hơn"...