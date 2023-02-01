Danh tính vợ Hồ Ca chính thức được hé lộ

Sao quốc tế 01/02/2023 23:07

Theo truyền thông Trung Quốc, Hồ Ca và vợ đăng ký kết hôn năm 2021.

Mới đây truyền thông Trung Quốc đã đưa tin Hồ Ca cho biết đã kết hôn, vợ mới sinh con gái. Theo nam diễn viên, nửa kia của anh là người ngoài ngành giải trí. Thậm chí để giữ cho vợ có được không gian riêng tư nhất nên anh chàng sẵn sàng không công khai chuyện tình cảm của mình cho giới báo chí. 

Các đồng nghiệp thân thiết với Hồ Ca trong showbiz như Đường Yên, Lưu Đào, Ngô Việt, Viên Hoằng, Lý Quang Khiết, Lý Nghệ... và người hâm mộ chúc mừng nam diễn viên sang trang mới cuộc đời.

Danh tính vợ Hồ Ca chính thức được hé lộ - Ảnh 1
Hồ Ca - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, nhiều phương tiện truyền thông Trung Quốc đưa tin về danh tính bà xã Hồ Ca. Một số blogger nổi tiếng xứ Trung cho biết vợ ngôi sao Anh hùng xạ điêu xuất thân trong gia đình trí thức cao, có lối sống giản dị. Cô làm bạn và gắn bó với Hồ Ca nhiều năm trước khi chính thức đi đến hôn nhân.

Theo nguồn tin của Sina, Hồ Ca và vợ đăng ký kết hôn từ năm 2021. Họ nên duyên nhờ sở thích nuôi mèo. Trang tin cũng đăng tải chân dung chính diện của vợ Hồ Ca, chụp cùng nam diễn viên và các nhân viên. Trong ảnh, cô để tóc ngắn, ăn mặc tối giản. Nửa kia của sao nam được nhận xét có gương mặt thanh tú, nụ cười ngọt ngào giống nữ diễn viên Đường Nghệ Hân.

Danh tính vợ Hồ Ca chính thức được hé lộ - Ảnh 2

Trong khi theo thông tin lan truyền trên mạng xã hội, vợ Hồ Ca tên Hoàng Hi Ninh, sinh năm 1993. Cô hiện là người đại diện của nam diễn viên. Trước đó, Hi Ninh làm trợ lý cho Hồ Ca. Cả hai đăng ký kết hôn vào đúng ngày sinh nhật của anh là 20/9.

Chưa hết nam blogger còn tiết lộ vợ Hồ Ca mang thai vào tháng 4/2022, nhập viện chờ sinh vào đầu tháng 1. Cánh săn ảnh Trung Quốc tìm được địa chỉ bệnh viện ở Thượng Hải và đã cử người đến hiện trường săn lùng hình ảnh của Hồ Ca và vợ con.

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