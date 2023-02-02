Từng gây tranh cãi và nhận vàn lời chê, 'Đi Đến Nơi Có Gió' của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện liên tục lập thành tích

Sao quốc tế 02/02/2023 20:22

“Đi đến nơi có gió” không có thế mạnh ở kịch bản, phim chủ yếu phô diễn cảnh đẹp tại tỉnh Vân Nam cùng với chuyện tình đẹp do Lưu Diệc Phi và Lý Hiện thể hiện.

Từ một bộ phim gây tranh cãi, "Đi đến nơi có gió" của Lưu Diệc Phi hiện đã nhận được nhiều đánh giá tích cực hơn từ khán giả và giới chuyên môn. Bằng chứng là lượng rating phim tăng đều hoặc giữ ở mức ổn định dù trước đó, diễn xuất của Lưu Diệc Phi bị chê.

Mới đây, điểm Douban của phim tăng liên tục từ 8,1 điểm lên 8,2 điểm và hiện tại đã 8,3 điểm. Điều này cho thấy, phim cũng có những điểm cộng riêng để thu hút khán giả. Trong đó, với vai của Lưu Diệc Phi, khán giả yêu thích phong cách thời trang của cô.

 Từng gây tranh cãi và nhận vàn lời chê, 'Đi Đến Nơi Có Gió' của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện liên tục lập thành tích - Ảnh 1

Bên cạnh đó, theo bản tin thời sự của đài Thượng Hải, bộ phim "Đi đến nơi có gió" được khán giả đón nhận khá nồng nhiệt, điều này góp phần làm tăng trưởng du lịch tại tỉnh Vân Nam. Theo thống kê số lượng đặt phòng đã có mức tăng trưởng lên đến mức 90% dù giá phòng không ngừng đội lên. Thêm nữa, các món ăn đặc sản ở khu vực này cũng liên tục gây sốt, tạo nên bức tranh tổng thể khá tích cực.

Điều này cũng kéo theo những chủ đề về ẩm thực, du lịch xoay quanh phim cũng được khán giả bàn tán rất sôi nổi. Điển hình một số địa danh nổi tiếng mà đoàn phim chọn làm bối cảnh quay đã đứng top tìm kiếm các bảng xếp hạng trong nhiều ngày. Qua đó cho thấy, hướng đi của đoàn phim rất chính xác. Họ  không tập trung khai thác chuyện ngôn tình mà kết hợp quảng bá, kích thích phát triển nền kinh tế du lịch địa phương hiệu quả.

Từng gây tranh cãi và nhận vàn lời chê, 'Đi Đến Nơi Có Gió' của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện liên tục lập thành tích - Ảnh 2Từng gây tranh cãi và nhận vàn lời chê, 'Đi Đến Nơi Có Gió' của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện liên tục lập thành tích - Ảnh 3

 

Ngoài ra, theo truyền thông Hoa ngữ các hashtag liên quan đến phim đã vượt con số 100.000, với hơn 170 triệu lượt hiển thị tìm kiếm. Số lượt tìm kiếm trong 30 ngày qua đã tăng 105% so với tháng trước, các từ khóa tìm kiếm nổi bật lần lượt là: Đại Lý, Sa Khê, Phượng Dương, tiểu viện Hữu Phong... T

Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa “Đi đến nơi có gió” thành công chỉ nhờ cảnh quay đẹp. Ở những tập cuối của phim, hai diễn viên Lưu Diệc Phi - Lý Hiện được khen kết hợp ăn ý, thậm chí còn bị nghi “phim giả tình thật”. Điều đó cộng hưởng với các thước phim về thiên nhiên, tạo nên bức tranh đẹp về tình yêu đôi lứa, làm người xem xao xuyến, bị chinh phục.

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Kể từ khi lên sóng, Hướng Gió Mà Đi do Đàm Tùng Vận và Vương Khải đóng chính vẫn luôn thống trị ở mảng rating, liên tục ghi nhận thành tích tăng cao qua từng tập.

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