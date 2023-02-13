Đàm Tùng Vận được netizen khen hết lời về tạo hình tóc ngắn trong Em Còn Đẹp Hơn Cả Sao Trời

Sao quốc tế 13/02/2023 09:48

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh tạo hình tóc ngắn của Đàm Tùng Vận trên phim trường Em Còn Đẹp Hơn Cả Sao Trời.

Những ngày qua, dự án Em Còn Đẹp Hơn Cả Sao Trời do Đàm Tùng VậnHứa Khải đóng chính đã chính thức khai máy. Chính vì thế, những hình ảnh liên quan đến hậu trường của các diễn viên luôn được công chúng quan tâm.

Đàm Tùng Vận được netizen khen hết lời về tạo hình tóc ngắn trong Em Còn Đẹp Hơn Cả Sao Trời - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh về tạo hình của Đàm Tùng Vận trên phim trường Em Còn Đẹp Hơn Cả Sao Trời. Theo đó , Đàm Tùng Vận xuất hiện với nhan sắc xinh đẹp cùng mái tóc cắt ngắn, tô son môi đậm.  Đặc biệt, thần thái của cô nàng khiến dân tình không khỏi rời mắt.

Đàm Tùng Vận được netizen khen hết lời về tạo hình tóc ngắn trong Em Còn Đẹp Hơn Cả Sao Trời - Ảnh 2Đàm Tùng Vận được netizen khen hết lời về tạo hình tóc ngắn trong Em Còn Đẹp Hơn Cả Sao Trời - Ảnh 3Đàm Tùng Vận được netizen khen hết lời về tạo hình tóc ngắn trong Em Còn Đẹp Hơn Cả Sao Trời - Ảnh 4Đàm Tùng Vận được netizen khen hết lời về tạo hình tóc ngắn trong Em Còn Đẹp Hơn Cả Sao Trời - Ảnh 5Đàm Tùng Vận được netizen khen hết lời về tạo hình tóc ngắn trong Em Còn Đẹp Hơn Cả Sao Trời - Ảnh 6

So với mái tóc ngắn của những dự án thanh xuân trước đây được khen đáng yêu, trẻ con vì với tạo hình này được cho là cá tính, trưởng thành hơn. Với visual tuyệt vời này của cô nàng hứa hẹn sẽ có màn chemistry bùng nổ cùng nam chính Hứa Khải.

Đàm Tùng Vận được netizen khen hết lời về tạo hình tóc ngắn trong Em Còn Đẹp Hơn Cả Sao Trời - Ảnh 7Đàm Tùng Vận được netizen khen hết lời về tạo hình tóc ngắn trong Em Còn Đẹp Hơn Cả Sao Trời - Ảnh 8

Em Còn Đẹp Hơn Cả Sao Trời có kịch bản chuyển thể từ tiểu thuyết Bắc Kinh Nào Đẹp Bằng Em của Cửu Nguyệt Hi. Nội dung xoay quay chuyện tình của cặp đôi chính Kỷ Tinh và Hàn Đinh. Nữ chính Kỳ Tinh là một cô gái tài giỏi, mạnh mẽ, trong lòng luôn nung nấu ước mơ lập nghiệp nên tự mình quyết định mở công ty, xoay sở mọi thứ, vậy nhưng lại vấp phải muôn vàn khó khăn. Giữa lúc đang chật vật trăm ngàn mối lo, chỉ vì cô lao đầu vào công việc nên lơ là bạn trai bảy năm Thiệu Nhất Thần, khiến anh dứt khoát ra đi và chọn ở bên cô gái khác.

Đàm Tùng Vận được netizen khen hết lời về tạo hình tóc ngắn trong Em Còn Đẹp Hơn Cả Sao Trời - Ảnh 9

Kỳ Tinh đau khổ đã đưa ra một quyết định chấn động, phát sinh tinh một đêm và người đầu tư vào công ty của cô - nam chính Hàn Đinh. Chàng tổng tài đẹp trai nổi tiếng với biệt danh "Hàn tạt nước", vì nói câu nào cũng sẽ xoáy vào điểm yếu khiến đối phương không thể trở mình, tuy nhiên trên thương trưởng lại nhìn xa trông rộng, bình tĩnh quyết đoán, là một tinh anh trong giới kinh doanh, người đã thay đổi cả cuộc đời Kỳ Tinh sau này.

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