Vương Lệ Khôn bất ngờ công khai tài sản sau khi cáo buộc lừa đảo 200 người 'nổ ra'

Sao quốc tế 17/02/2023 12:30

Mới đây, Vương Lệ Khôn lên tiếng phủ nhận bao che, sử dụng tài sản phi pháp do chồng doanh nhân kiếm được qua con đường lừa đảo hàng trăm người.

Mới đây, trang Sina đưa tin, trong văn bản ủy quyền cho luật sư, Vương Lệ Khôn khẳng định không liên đới bất kỳ hoạt động phạm pháp nào như tin tức được mạng xã hội lan truyền thời gian qua. Đồng thời nữ diễn viên tuyên bố khởi kiện người tung tin đồn thất thiệt, gây ảnh hưởng đến danh dự và hình ảnh của cô.

Bạn thân Vương Lệ Khôn cho biết nữ diễn viên cũng là nạn nhân của một cuộc hôn nhân lừa dối. Vương Lệ Khôn chưa từng nhận xe sang, biệt thự hàng chục triệu NDT từ chồng.

Theo bản kê khai tài sản được Vương Lệ Khôn gửi đến bạn bè, cô đứng tên một căn hộ ở Bắc Kinh, mua vào năm 2011. Phương tiện đi lại của nữ diễn viên là một chiếc xe đa dụng MPV. Toàn bộ tài sản giá trị của Lệ Khôn đều có trước hôn nhân.

Vương Lệ Khôn bất ngờ công khai tài sản sau khi cáo buộc lừa đảo 200 người 'nổ ra' - Ảnh 1

Trước đó, từ đầu tháng 2 đến nay, người đẹp 38 tuổi bị liên lụy vì chồng - doanh nhân họ Chiêm. Hàng chục người tự nhận là nạn nhân bị ông Chiêm lừa mua nhà, sau khi trả tiền, họ mới biết công ty của Chiêm chưa được cấp phép khai thác kinh doanh khu đất. Trên mạng xã hội, một số người tag tên Vương Lệ Khôn và công ty quản lý nữ diễn viên, đòi cô trả nợ.

 

Doanh nhân họ Chiêm còn được cho là mua biệt thự, siêu xe cho Vương Lệ Khôn bằng tiền bất chính, vì thế, diễn viên cũng bị cảnh sát triệu tập. Cơ quan chức năng chưa công bố kết quả điều tra vụ ông Chiêm bị tố cáo lừa đảo.

Vương Lệ Khôn bất ngờ công khai tài sản sau khi cáo buộc lừa đảo 200 người 'nổ ra' - Ảnh 2

Đến tối ngày 15/2, đại diện công ty quản lý của Vương Lệ Khôn cho biết cô nghiêm túc chấp hành pháp luật, chưa từng phạm pháp hoặc làm việc gì gây tổn hại lợi ích người khác. Phía Lệ Khôn phủ nhận tin đồn "bị bắt, được tặng biệt thự, siêu xe". Dù vậy, Vương Lệ Khôn không phản hồi về việc chồng bị tố cáo lừa đảo. Cô và doanh nhân họ Chiêm bí mật kết hôn năm 2019.

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