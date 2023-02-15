Từng phải vào viện tâm thần điều trị, Mã Tư Thuần vẫn bất chấp hẹn hò với nam ca sĩ tai tiếng dù bị phản đối

Sao quốc tế 15/02/2023 14:45

Mới đây, Mã Tư Thuần chia sẻ với truyền thông về mối quan hệ với bạn trai Trương Triết Hiên cũng như tình trạng thể chất và tâm lý của cô hiện tại.

Mới đây, trang QQ đưa tin, Mã Tư Thuần bị trầm cảm và từng phải vào viện tâm thần điều trị. Căn bệnh tâm lý của cô nay đã được kiểm soát. Dù vậy, Ảnh hậu Trung Quốc cho biết vẫn gặp rất nhiều áp lực vì khán giả phản đối yêu nam ca sĩ Trương Triết Hiên. Bởi vì nữ diễn viên bị chỉ trích coi trọng tình yêu hơn công việc. Đáng chú là vào năm 2022, người hâm mộ phản ứng tiêu cực khi nữ diễn viên bỏ dở sự nghiệp, sang Anh sống cùng bạn trai.

Trong buổi trò chuyện với QQ, Mã Tư Thuần cho biết thời điểm đó cô sang nước ngoài không phải để hẹn hò mà thực chất là đi trị liệu, thư giãn tâm lý. Tác dụng phụ của thuốc khiến cô tăng gần 10 kg và bị dư luận miệt thị ngoại hình. Để có không gian chữa lành tích cực, gia đình khuyên cô rời Trung Quốc sang Anh sống một thời gian.

Từng phải vào viện tâm thần điều trị, Mã Tư Thuần vẫn bất chấp hẹn hò với nam ca sĩ tai tiếng dù bị phản đối - Ảnh 1

Trong gần nửa năm ở Anh, người đồng hành và chăm sóc Mã Tư Thuần là bạn trai Trương Triết Hiên. "Anh ấy đã chịu đựng vì tôi rất nhiều. Không dễ để ở bên một người bị bệnh trầm cảm", Mã Tư Thuần thể hiện sự cảm kích với bạn trai.

Nữ diễn viên chia sẻ không bận lòng về quá khứ của Trương Triết Hiên. Với Mã Tư Thuần, Trương Triết Hiên là người đàn ông chuẩn mực trong cuộc tình của cô. Vì vậy, điều cả hai hướng đến hiện tại là cùng nhau tận hưởng cuộc sống.

"Các bạn lo lắng cho sự nghiệp của tôi một, Triết Hiên lo đến 10. Tôi có thể nói Triết Hiên là người đàn ông tốt và đã giúp tôi tìm lại chính mình. Hiện tại, tôi hạnh phúc với lựa chọn của mình", Mã Tư Thuần chia sẻ.

Từng phải vào viện tâm thần điều trị, Mã Tư Thuần vẫn bất chấp hẹn hò với nam ca sĩ tai tiếng dù bị phản đối - Ảnh 2

Trước đó, Mã Tư Thuần công khai hẹn hò với Trương Triết Hiên hồi tháng 3 năm 2021. Tuy nhiên, người hâm mộ của nữ diễn viên đã kịch liệt phản đối chuyện tình cảm của nữ diễn viên. Trương Triết Hiên bị đánh giá thấp về nhân phẩm trong showbiz. Anh từng vướng vào loạt tai tiếng như bòn rút tiền của bạn gái khi chưa nổi tiếng, hẹn hò cùng lúc nhiều người đẹp, ngủ với bạn gái người khác, có hành vi bạo lực và lời lẽ phản cảm...

Do đó, nhiều người hâm mộ cho rằng giọng ca nhóm Penicillin không xứng với Mã Tư Thuần và sẽ làm ảnh hưởng tới cô. Việc yêu đương với nghệ sĩ tai tiếng cũng khiến thiện cảm trong mắt công chúng của Mã Tư Thuần giảm sút trầm trọng.

Công khai 'nên duyên' chưa bao lâu, 'tình mới' của Đàm Tùng Vận không ngần ngại chụp ảnh cùng 3 mỹ nhân khác trong ngày Valentine

Công khai 'nên duyên' chưa bao lâu, 'tình mới' của Đàm Tùng Vận không ngần ngại chụp ảnh cùng 3 mỹ nhân khác trong ngày Valentine

Không ngoa khi nói "tình mới" của Đàm Tùng Vận quả là vượng vận đào hoa trong mùa Valentine 2023.

Xem thêm
Từ khóa:   Mã Tư Thuần sao hoa ngữ sao châu á làng sao Mã Tư Thuần hẹn hò bạn trai Mã Tư Thuần

TIN LIÊN QUAN

Công khai 'nên duyên' chưa bao lâu, 'tình mới' của Đàm Tùng Vận không ngần ngại chụp ảnh cùng 3 mỹ nhân khác trong ngày Valentine

Công khai 'nên duyên' chưa bao lâu, 'tình mới' của Đàm Tùng Vận không ngần ngại chụp ảnh cùng 3 mỹ nhân khác trong ngày Valentine

Xuýt xoa vẻ đẹp không tuổi của 'thiên thần' Ngô Thần Quân sau 10 năm

Xuýt xoa vẻ đẹp không tuổi của 'thiên thần' Ngô Thần Quân sau 10 năm

Mỹ nhân Thư Kỳ coi lão hóa là tất yếu, không còn ám ảnh việc giữ gìn nhan sắc

Mỹ nhân Thư Kỳ coi lão hóa là tất yếu, không còn ám ảnh việc giữ gìn nhan sắc

Chiết Yêu tung poster tạo hình đầu tiên của Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh, dân tình khen mọi thứ chỉ chê một điều?

Chiết Yêu tung poster tạo hình đầu tiên của Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh, dân tình khen mọi thứ chỉ chê một điều?

Quên Trần Phi Vũ đi, Trương Tịnh Nghi chính thức khoe ảnh ngọt ngào bên 'tình mới' trong lễ tình nhân

Quên Trần Phi Vũ đi, Trương Tịnh Nghi chính thức khoe ảnh ngọt ngào bên 'tình mới' trong lễ tình nhân

Trần Nghiên Hy bất ngờ tiết lộ một bí mật giữa trước và sau khi kết hôn với Trần Hiểu?

Trần Nghiên Hy bất ngờ tiết lộ một bí mật giữa trước và sau khi kết hôn với Trần Hiểu?

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 4 giờ 38 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 4 giờ 41 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 4 giờ 47 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 4 giờ 48 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 4 giờ 51 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 58 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 0 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 5 giờ 9 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 5 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng