Trong buổi trò chuyện với QQ, Mã Tư Thuần cho biết thời điểm đó cô sang nước ngoài không phải để hẹn hò mà thực chất là đi trị liệu, thư giãn tâm lý. Tác dụng phụ của thuốc khiến cô tăng gần 10 kg và bị dư luận miệt thị ngoại hình. Để có không gian chữa lành tích cực, gia đình khuyên cô rời Trung Quốc sang Anh sống một thời gian.

Mới đây, trang QQ đưa tin, Mã Tư Thuần bị trầm cảm và từng phải vào viện tâm thần điều trị. Căn bệnh tâm lý của cô nay đã được kiểm soát. Dù vậy, Ảnh hậu Trung Quốc cho biết vẫn gặp rất nhiều áp lực vì khán giả phản đối yêu nam ca sĩ Trương Triết Hiên. Bởi vì nữ diễn viên bị chỉ trích coi trọng tình yêu hơn công việc. Đáng chú là vào năm 2022, người hâm mộ phản ứng tiêu cực khi nữ diễn viên bỏ dở sự nghiệp, sang Anh sống cùng bạn trai.

Trong gần nửa năm ở Anh, người đồng hành và chăm sóc Mã Tư Thuần là bạn trai Trương Triết Hiên. "Anh ấy đã chịu đựng vì tôi rất nhiều. Không dễ để ở bên một người bị bệnh trầm cảm", Mã Tư Thuần thể hiện sự cảm kích với bạn trai.

Nữ diễn viên chia sẻ không bận lòng về quá khứ của Trương Triết Hiên. Với Mã Tư Thuần, Trương Triết Hiên là người đàn ông chuẩn mực trong cuộc tình của cô. Vì vậy, điều cả hai hướng đến hiện tại là cùng nhau tận hưởng cuộc sống.

"Các bạn lo lắng cho sự nghiệp của tôi một, Triết Hiên lo đến 10. Tôi có thể nói Triết Hiên là người đàn ông tốt và đã giúp tôi tìm lại chính mình. Hiện tại, tôi hạnh phúc với lựa chọn của mình", Mã Tư Thuần chia sẻ.

Trước đó, Mã Tư Thuần công khai hẹn hò với Trương Triết Hiên hồi tháng 3 năm 2021. Tuy nhiên, người hâm mộ của nữ diễn viên đã kịch liệt phản đối chuyện tình cảm của nữ diễn viên. Trương Triết Hiên bị đánh giá thấp về nhân phẩm trong showbiz. Anh từng vướng vào loạt tai tiếng như bòn rút tiền của bạn gái khi chưa nổi tiếng, hẹn hò cùng lúc nhiều người đẹp, ngủ với bạn gái người khác, có hành vi bạo lực và lời lẽ phản cảm...

Do đó, nhiều người hâm mộ cho rằng giọng ca nhóm Penicillin không xứng với Mã Tư Thuần và sẽ làm ảnh hưởng tới cô. Việc yêu đương với nghệ sĩ tai tiếng cũng khiến thiện cảm trong mắt công chúng của Mã Tư Thuần giảm sút trầm trọng.