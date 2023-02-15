Quên Trần Phi Vũ đi, Trương Tịnh Nghi chính thức khoe ảnh ngọt ngào bên 'tình mới' trong lễ tình nhân

Sau thành công của Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, Trương Tịnh Nghi cùng với Trần Phi Vũ là hai cái tên nhận được sự quan tâm đông đảo từ công chúng. Tuy nhiên, việc Trần Phi Vũ vướng vào bê bối vừa qua, sẽ chẳng còn ai tin vào chemistry (nếu có) giữa hai ngôi sao trẻ trong phim nữa, vì họ đã bị ảnh hưởng bởi thông tin về "người yêu cũ" nam chính.

Theo đó, bộ phim "Vương Cân Cân người mà tôi đã đánh mất 2 lần" đã đăng loạt ảnh 2 diễn viên chính là Đàn Kiện Thứ và Trương Tịnh Nghi tình tứ trong bộ ảnh Valentine collab với tạp chí Bazaar.

May sao, ngay trong ngày vụ bê bối nổ ra, một phim truyền hình do Trương Tịnh Nghi đóng chính cũng rục rịch tuyên truyền tích cực hẳn lên so với trước đây, báo tín hiệu vui cho nữ diễn viên cùng người hâm mộ.

Trong ảnh, cả hai ngoài nhan sắc cực phẩm thì còn "chiêu đãi" fan với những bộ trang phục ton-sur-ton đẹp mắt và những khoảnh khắc ngọt ngào dành cho nhau.

Được biết, phim Vương Cân Cân, Người Mà Tôi Đã Đánh Mất Hai Lần do đạo diễn Trịnh Chấp "cầm trịch", nội dung phim xoay quanh một cặp vợ chồng đã đã kết hôn được 5 năm và có hai người con, nhưng vì những vấn đề trong cuộc sống dẫn tới ly hôn. Trong phim, Trương Tịnh Nghi sẽ vào vai bà mẹ 30 tuổi, đã có con.

Hóa thân vào vai một bà mẹ khi mới 23 tuổi, đây sẽ là thách thức không nhỏ với Trương Tịnh Nghi. Nhìn chung, đây sẽ là nhân vật có tính thách thức khá lớn với một người còn trẻ tuổi và ít trải nghiệm sống như Trương Tịnh Nghi.

Về phía Đàn Kiện Thứ, số lượng phim anh đóng từ khi xuất đạo đến nay tuy không quá nhiều, nhưng diễn xuất của anh vẫn được đánh giá cao, nếu như một vai diễn có chiều sâu như Thẩm Dục (Lạp Tội Đồ Giám), ngôi sao 9x vẫn còn lột tả cảm xúc đầy trọn vẹn, thì không lý nào, bộ điện ảnh lần này lại làm khó được anh.