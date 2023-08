Quên Trần Phi Vũ đi, Trương Tịnh Nghi chính thức khoe ảnh ngọt ngào bên 'tình mới' trong lễ tình nhân

May sao, ngay trong ngày vụ bê bối nổ ra, một phim truyền hình do Trương Tịnh Nghi đóng chính cũng rục rịch tuyên truyền tích cực hẳn lên so với trước đây, báo tín hiệu vui cho nữ diễn viên cùng người hâm mộ.

Theo đó, bộ phim "Vương Cân Cân người mà tôi đã đánh mất 2 lần" đã đăng loạt ảnh 2 diễn viên chính là Đàn Kiện Thứ và Trương Tịnh Nghi tình tứ trong bộ ảnh Valentine collab với tạp chí Bazaar.