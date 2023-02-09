Đàn Kiện Thứ phát 'tín hiệu' cho thấy dự án đam mỹ Phong Hoả Lưu Kim sắp sửa lên sóng?

Phong Hỏa Lưu Kim là dự án phim cổ trang đam mỹ do Đàn Kiện Thứ và Trần Triết Viễn đóng chính. Mới đây, Đàn Kiện Thứ đã phát 'tín hiệu' cho thấy dự án Phong Hoả Lưu Kim sắp sửa lên sóng

Những năm gần đây, những bộ phim truyền hình với hai nam chủ có độ ăn khách lớn. Gần gây, dự án Trương Công Án của Tống Uy Long và Tỉnh Bách Nhiên được lên sóng khiến nhiều khán giả kỳ vọng các dự án đam mỹ khác cũng có được cơ hội lên màn ảnh nhỏ. Mới đây, mạng xã hội xứ Trung một phen nháo nhào trước hành động ẩn ý của Đàn Kiện Thứ cho thấy dự án Phong Hoả Lưu Kim sắp sửa lên sóng. Theo đó, anh chàng đã đăng hình ảnh một bát mỳ thịt với rau xanh vào ngày 16 tháng Giêng âm lịch trùng với sinh nhật của nhân vật Cố Quân mà anh chàng thủ vai theo cốt truyện của bộ phim Phong Hoả Lưu Kim.

Hành động này của Đàn Kiện Thứ khiến nhiều người đồn đoán đây là tín hiệu cho thấy bộ phim sắp phát sóng. Tuy nhiên, số khác thì cho rằng anh chàng chỉ đơn giản chia sẻ hình ảnh cuộc sống hàng ngày. Dự án Phong Hoả Lưu Kim có nguy cơ khó lòng lên sóng vì thuần đam mỹ nên khó qua kiểm duyệt.

Phong Hỏa Lưu Kim là dự án phim cổ trang chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ nổi tiếng Sát Phá Lang. Nội dung phim xoay quanh hai nhân vật An Định Hầu - Cố Quân Lục (Đàn Kiện Thứ) và Tứ hoàng tử (Trần Triết Viễn) - Trường Canh. Vào thời điểm đó, thiên hạ bị chia cắt, nước Bắc Hiên thì vừa mới có được một khoảng thời gian hòa bình ngắn ngủi sau một cuộc chiến. Trường Canh là một cậu bé sống ở thị trấn Nhạn Hồi ở biên giới. Cậu đã suýt bị một bầy sói giết chết khi trốn ra ngoài đi chơi, may mắn thay được Thẩm Thập giải cứu. Vào một thời điểm quan trọng, Trường Canh đã phát hiện thực ra anh là tứ hoàng tử của Bắc Hiên và Thẩm Thập Lục chính là Cố Quân - một tướng quân chỉ huy của Huyền Thiết Doanh. Đúng lúc đó ngoại địch Thiên Lang tộc là Tứ Cơ đã chực chờ cơ hội xâm lược và gây chiến, Cố Quân đã đẩy lùi Thiên Lang tộc, và nhận lệnh đưa Trường Canh về kinh.

Trương Tịnh Nghi chính thức 'nên duyên vợ chồng' với Đàn Kiện Thứ trong dự án điện ảnh về đề tài hôn nhân Mới đây, dự án điện ảnh Vương Cân Cân - Người Mà Tôi Đánh Mất Hai Lần đã chính thức khai máy. Đồng thời, dự án công bố dàn cast chính do Đàn Kiện Thứ và Trương Tịnh Nghi đảm nhận.

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