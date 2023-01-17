Trương Tịnh Nghi chính thức 'nên duyên vợ chồng' với Đàn Kiện Thứ trong dự án điện ảnh về đề tài hôn nhân

Sau thành công của Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, tên tuổi của Trương Tịnh Nghi có thêm chỗ đứng trong lòng công chúng và cô nàng có thêm nhiều cơ hội với các dự án mới. Mới đây, dự án điện ảnh Vương Cân Cân - Người Mà Tôi Đánh Mất Hai Lần đã chính thức khai máy tại Thanh Đảo, Trung Quốc và dự kiến quay trong 2 tháng. Đồng thời, dự án công bố dàn cast chính do Đàn Kiện Thứ và Trương Tịnh Nghi đảm nhận.

Vương Cân Cân - Người Mà Tôi Đánh Mất Hai Lần được chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của tác giả Trịnh Chấp. Nội dung phim lấy đề tài hôn nhân, kể về câu chuyện của một cặp vợ chồng Bạch Hiểu Vũ và Vương Cân Cân đã kết hôn được 5 năm và có 2 đứa con, tuy nhiên sau đó lại quyết định ly hôn vì nhiều vấn đề liên quan đến cuộc sống. Để cứu vãn cho mình yêu của mình, hai người họ đã bắt đầu hành trình tìm kiếm lại những hạnh phúc trong quá khứ.

Trong phim, Trương Tịnh Nghi sẽ đảm nhận vai nữ chính là người mẹ ngoài 30 tuổi và có hai con – một nhân vật hoàn toàn khác biệt so với các nhân vật cô từng đảm nhận trước đây. Trong khi đó, Đàn Kiện Thứ sẽ thủ vai nam chính Bạch Hiểu Vũ - chồng cũ của Vương Cân Cân và cũng sẽ là người đồng hành cùng cô trên con đường tìm kiếm lại hạnh phúc sau khi cặp đôi đường ai nấy đi.

Vốn sở hữu ngoại hình trong trẻo được yêu thích qua các bộ phim thanh xuân vườn trường, vai diễn lần này hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả sự lột xác mới lạ của Trương Tịnh Nghi. Tuy nhiên, một bộ phận người hâm mộ lại tỏ ý phản đối Trương Tịnh Nghi tham gia dự án này vì cho rằng đoàn phim có nhiều thứ không tốt và hơn cả là hình tượng nhân vật của bộ phim không phù hợp với nữ diễn viên. Bởi lẽ, hiện tại Trương Tịnh Nghi vẫn đang ở độ tuổi khá trẻ, việc hóa thân vào một nhân vật như vậy được cho là khá nặng đô với cô nàng.

Trương Tịnh Nghi được biết đến là ‘học trò cưng’ của đại hoa đán Châu Tấn, được hết mình nâng đỡ. Cô cũng dần chứng minh được năng lực diễn xuất của mình qua nhiều dự án truyền hình, điện ảnh. Gần đây nhất là dự án Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa đóng chính cùng Trần Phi Vũ đã tạo nên cơn sốt vào dịp cuối năm 2022. Sắp tới đây, dự án điện ảnh Vô Danh của Trương Tịnh Nghi hợp tác cùng Vương Nhất Bác và Lương Triều Vỹ chính thức ra rạp vào dịp Tết Nguyên Đán.

Về phần nam chính Đàn Kiện Thứ là diễn viên được đánh giá có diễn xuất tốt nhưng chưa gặp thời. Anh từng tham gia các phim Lạp Tội Đồ Giám, Liên Minh Quân Sư, Phong Hỏa Lưu Kim (Chuyển thể từ tiểu thuyết Sát phá lang của Priest). Gần đây nhất là dự án Trường Tương Tư đóng chính cùng Dương Tử vừa đóng máy.

Hiện tại, các khán giả tiếp tục hóng chờ những thông tin tiếp theo từ dự án Vương Cân Cân - Người Mà Tôi Đánh Mất Hai Lần do Trương Tịnh Nghi và Đàn Kiện Thứ đóng chính.